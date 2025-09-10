Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Live Blog Post

$LIBRA: 4 meses después, el fiscal Taiano ordenó analizar celulares en busca de mensajes o llamados a los hermanos Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el contenido de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, Sergio Morales y la firma Tech Forum para determinar qué mensajes y llamadas cruzaron con los hermanos Milei y otros acusados en la investigación por $LIBRA, como el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

La noticia la dio a conocer el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que destaca que la revisión se centrará en 3 teléfonos celulares -marcas iPhone, Samsung y Motorola-, una computadora portátil MacBook, una CPU tipo gamer y un pendrive, que la Fiscalía secuestró durante los allanamientos ejecutados el 6 de marzo. Estos contenidos se encontraban disponibles desde fines de marzo y principios de mayo, pero recién ayer el fiscal Taiano ordenó el análisis.

La orden de Taiano conlleva un análisis de todos los mensajes que Novelli y Morales hayan intercambiado por WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales en los que se aluda a la creación o lanzamiento de $LIBRA o vinculados al evento TechForum, y también abarca una revisión de los intercambios que hayan mantenido a través de redes sociales como Instagram y X, e incluso por medio de Linkedin y otros portales.

El análisis también buscará detectar todos los “documentos, archivos, notas y correos electrónicos” que pueden encontrarse en los dispositivos secuestrados, sin importar quién sea su remitente o destinatario, en los que se aludan a más de sesenta palabras o combinaciones de palabras alusivas a lo ocurrido o a sus protagonistas.

Así, los sabuesos deberán detallar toda vez que en esos dispositivos se aluda a “Milei”, por ejemplo, o “Davis”, “hermana”, “gobierno”, “Olivos”, “token”, “memecoin”, “libra”, “rug pull”, “vivalalibertadproject” o, incluso, el código alfanumérico que posteó el Presidente, la noche del 14 de febrero.