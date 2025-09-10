urgente24
Javier Milei tomó una decisión, mientras se aferra al caballito rengo

Tras derrota en PBA, Javier Milei parece haber tomado una decisión ante el dilema crucial, mientras se aferra a su caballito de batalla (que sigue rengueando).

10 de septiembre de 2025 - 18:03

Ya hemos dicho en Urgente24 que la baja de la inflación es el caballito de batalla de Javier Milei, que prometió bajarla y lo logró... hasta ahora: ya van 3 meses consecutivos de freno a la desinflación. El Presidente celebra que en agosto no llegó a 2% porque tiene que sostener el relato de que "TMAP", pero lo cierto es que si bien el IPC no subió, tampoco bajó (y ahora, incluso, ni siquiera puede agarrarse de una baja en la inflación núcleo, como el mes pasado, ya que ésta subió a 2%). Y van dos meses seguidos de IPC en 1,9%. Con esa misma inflación, recibió una "paliza" en las urnas el domingo pasado...

Todo indica que Milei considera que la crisis no es económica sino política -al menos sólo hizo movimientos en ese sentido, como la conformación de "mesas" y reflotar el ministerio del Interior, movimientos que por ahora tienen sabor a poco-. El plan económico, ya avisó, seguirá por la misma senda.

Frente al dilema crucial que se le planteó al Gobierno tras la derrota electoral en PBA (buscar ganar los comicios de octubre o intentar lograr gobernabilidad hasta 2027), parece que Milei se decidió por la 2da opción -pues para ganar en octubre debería, por ejemplo, revisar lo referente a jubilaciones o a la salud pública o la obra pública, cosas que parece poco probable que haga, según anticipó-, y por eso intenta convencer a gobernadores que en su momento fueron afines, buscando reconstruir alianzas y gobernabilidad.

En este marco, resulta contradictorio que el Presidente vete -si es que finalmente ocurre- la ley de reparto de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN) impulsada por todos los gobernadores.

$LIBRA: 4 meses después, el fiscal Taiano ordenó analizar celulares en busca de mensajes o llamados a los hermanos Milei

El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó analizar el contenido de los teléfonos y otros dispositivos electrónicos de Mauricio Novelli, Sergio Morales y la firma Tech Forum para determinar qué mensajes y llamadas cruzaron con los hermanos Milei y otros acusados en la investigación por $LIBRA, como el empresario estadounidense Hayden Mark Davis.

La noticia la dio a conocer el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que destaca que la revisión se centrará en 3 teléfonos celulares -marcas iPhone, Samsung y Motorola-, una computadora portátil MacBook, una CPU tipo gamer y un pendrive, que la Fiscalía secuestró durante los allanamientos ejecutados el 6 de marzo. Estos contenidos se encontraban disponibles desde fines de marzo y principios de mayo, pero recién ayer el fiscal Taiano ordenó el análisis.

La orden de Taiano conlleva un análisis de todos los mensajes que Novelli y Morales hayan intercambiado por WhatsApp, Telegram y otras plataformas digitales en los que se aluda a la creación o lanzamiento de $LIBRA o vinculados al evento TechForum, y también abarca una revisión de los intercambios que hayan mantenido a través de redes sociales como Instagram y X, e incluso por medio de Linkedin y otros portales.

El análisis también buscará detectar todos los “documentos, archivos, notas y correos electrónicos” que pueden encontrarse en los dispositivos secuestrados, sin importar quién sea su remitente o destinatario, en los que se aludan a más de sesenta palabras o combinaciones de palabras alusivas a lo ocurrido o a sus protagonistas.

Así, los sabuesos deberán detallar toda vez que en esos dispositivos se aluda a “Milei”, por ejemplo, o “Davis”, “hermana”, “gobierno”, “Olivos”, “token”, “memecoin”, “libra”, “rug pull”, “vivalalibertadproject” o, incluso, el código alfanumérico que posteó el Presidente, la noche del 14 de febrero.

"El Grande, e incluso Legendario, Charlie Kirk, está muerto. Nadie entendió o tuvo el Corazón de la Juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie", publicó Donald Trump.

El activista de derecha estadounidense murió después de recibir un disparo en una universidad en Utah, según confirmó Trump en su cuenta de Truth Social.

Kirk, considerado uno de los rostros más visibles de la derecha juvenil estadounidense, se encontraba en medio de su gira “American Comeback” cuando ocurrió el crimen.

kirk

Kirk era uno de los activistas pro-Trump y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por la política conservadora en los campus de escuelas secundarias y universidades.

image
El Tesoro adjudicó $6,633 billones en la 1era. licitación post elecciones PBA, habiendo recibido ofertas por un total de $7,418 billones. "Esto significa un rollover de 91,43% sobre los vencimientos del día de la fecha", informó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de X.

Según trascendió, hubo una intervención del Banco Central en el mercado de pases lo que llevó a una baja de la tasa para las colocaciones de un día al 40% . Ello logró aliviar la situación del Tesoro, según Ámbito.com.

Desde el equipo de Research de Puente indicaron a dicho medio que "la licitación salió en el rango de lo esperado". "Preveíamos que el rollover no sería completo, dado el faltante de liquidez, pero estuvo cerca de completar lo que vencía".

"El Tesoro tuvo que pagar un premio considerable aún así para obtener esa suscripción", explicaron, al contrastar las tasas resultantes del llamado con las del mercado secundario. "La pregunta es si el Gobierno estará satisfecho con liberar pesos al mercado o tomará alguna medida como en las licitaciones anteriores", indicó Puente en relación al dinero que esta vez quedó liberado, que serían unos $700.000 millones.

Aquí la nota completa: La licitación del Tesoro logró un rollover del 91% por tasas que doblan la inflación

image
La economista Natalia Motyl, que supo ser cercana a Javier Milei, pide la 'cabeza' de Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja porque considera que "nadie les cree" y eso podría dinamitar la "credibilidad económica".

"Hermano, madurá", le pidió a Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1965838908530503861&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/naty_motyl/status/1965841188457689521&partner=&hide_thread=false
Hay que sostener el relato. Posteo de Javier Milei en X celebrando que la inflación sigue "debajo del 2%", aunque se mantuvo igual que el mes pasado, lo que muestra un freno en la desinflación. "Grande Luis Caputo!!"

Captura de pantalla 2025-09-10 162507
image

CONSPIRACIONES