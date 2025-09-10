urgente24
Lule Menem

Ascenso y caída: Tiro al blanco con Lule Menem en Mileilandia

FOTO: Creación de xAI / Grok.
El hilo se cortó por lo más delgado: Lule Menem, Karina Menem imposible, por ahora. ¿Alcanza para pagar las culpas de Mileilandia? Ver para creer.

10 de septiembre de 2025 - 09:14

EN VIVO

El sol le hizo mal a Lule Menem Menem. En la sombra brillaba más. No se irá de baja pero sí deberá tomarse licencia, según la mujer del ministro Luis Petri, Cristina Pérez en LN+ en rol de La Voz del Estadio. Carne de cañón para las Fuerzas del Cielo. Javier Milei no puede darse lujos de desplantes de los barrabravas digitales cuando el 26/10 luce complicadísimo. 'Lule' paga muchas culpas propias, otras de Sebastián Pareja, que le sobrevive, y también de Karina Milei, quien lo defendió hasta donde pudo. ¿Alcanza para expiar las culpas del León? Eso depende de la respuesta: ¿La crisis es política o económica? Al parecer, el diagnóstico de Milei concluye en que es política. Un préstamo del BID a dividir entre gobernadores 'amigos' para obra pública debería ayudar a superar el percance del 07/09. Para muchos, Milei vuelve a equivocarse. Pero él es macroeconomista, ni idea de la microeconomía, que no le interesa ni le importa. ¿Y las sospechas de corrupción? Dicen que hay gente trabajando, maquillaje en mano. Veremos. Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:

En Bloomberg hablan del 'Riesgo Kicillof'

Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:

"(…) El "Riesgo Kicillof" surge en medio de la fragilidad económica y financiera de Argentina. El gobierno de Milei lucha por aprobar proyectos de ley clave en el Congreso para reducir el déficit presupuestario del país, mientras que un escándalo de corrupción erosiona la confianza en un gobierno que implementó una campaña anticorrupción.

Milei y Kicillof son, en cierto modo, del mismo patrón. Son artistas francos y extravagantes a quienes les gusta acaparar titulares. Ambos economistas tienen predilección por el look de Elvis: patillas gruesas que se extienden bajo las orejas.

(…) Sin embargo, el decepcionante resultado de Milei y el ascenso de Kicillof como favorito del kirchnerismo indican un ascenso más pronunciado para el gobierno de cara a las elecciones intermedias nacionales de octubre, según informaron los economistas de JPMorgan Diego Pereira y Lucila Barbeito en un informe a inversores. "Es probable que un período prolongado de primas de riesgo político elevadas lastime la actividad económica", añadieron.

“Los inversionistas extranjeros claramente están construyendo un escenario en el que Kicillof se postula a la presidencia y no se sienten cómodos con su enfoque intervencionista”, afirmó Juan Carlos Barboza , jefe de investigación del Banco Mariva. “No crea un entorno atractivo para las inversiones sin apoyarse en desequilibrios como el déficit fiscal y la inflación”.

(…) “A menos que haya un cambio muy improbable en las expectativas, recuperar el acceso al mercado para la renovación de los pagos de deuda de enero será muy difícil”, dijo Juan Solá , jefe de estrategia para América Latina de BancTrust & Co., en un informe a inversores. (…)

Para los inversores que vivieron la última crisis del mercado impulsada por las elecciones de 2019 en Argentina, el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, ve diferencias clave hoy, como el balance fiscal de Milei. La disminución de los inversores extranjeros en instrumentos denominados en pesos también significa "menos combustible para una corrida cambiaria", según Sandleris.

“El triunfo del kirchnerismo el domingo no implica en absoluto una consagración de su regreso”, dijo Sandleris, profesor de Johns Hopkins SAIS y de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires. “Al gobierno de Milei le quedan dos años más y aún pueden pasar muchas cosas”.

Muy interesante lo de 'Santi' Peña en Paraguay

Las relaciones comerciales entre Paraguay y Estados Unidos están en un punto de despegue para el flamante embajador paraguayo en Washington DC, Gustavo Leite, con oportunidades de competencia dadas por la situación arancelaria con China. En cuanto a la inversión, mencionó que la Marca País debe consolidarse en energía, logística e institucionalidad.

Para el exministro de de Industria y Comercio, senador con permiso y flamante embajador paraguayo en Washington DC, Gustavo Leite, los aranceles aplicados a China pueden representar oportunidades para impulsar la exportación de manufacturas como juguetes, alimentos para animales, confecciones, lo que a su vez coincidirá con el objetivo del gobierno del presidente Santiago Peña de crear nuevos empleos para los jóvenes.

“Son exportaciones no tradicionales que generan empleo, necesitamos empleos para nuestros jóvenes”, comentó Leite a La Nación/Nación Media, indicando que su misión en el ámbito económico se centrará en colocar a Paraguay en el mapa de Estados Unidos en términos de comercio e inversiones.

“Me gustaría que incrementemos sustancialmente las cifras, tanto de inversiones como de exportaciones. Si le exportamos a Brasil manufacturas por casi US$ 1.500 millones, el mercado de Estados Unidos es más grande y me juego a que tenemos todo el potencial para hacerlo”, afirmó, aclarando que se trata de un proceso a mediano plazo.

Consecuente con esto, sucedió lo siguiente:

Julián Guarino tiene fe... hasta 1 semana antes del 26/10

Julián Guarino en Ámbito Financiero, analizando la economía (sin considerar el impacto político de, por ejemplo, encuestas negativas para La Libertad Avanza en 2 semanas más):

"(...) A pesar de esta presión, donde el Tesoro no tiene capacidad de contener el dólar a precios del viernes pasado (05/09), el mercado percibe que el BCRA cuenta con fondos suficientes para sostener el techo de la banda al menos hasta octubre, respaldado por desembolsos pendientes del FMI y otros organismos multilaterales.

La decisión política de mantener las bandas actuales, combinada con esta inyección de capital externo, genera confianza en que, antes de alcanzar el techo, emerja una oferta genuina de dólares por parte de exportadores e inversores atraídos por las altas tasas de interés reales.

Este escenario podría conceder al Gobierno un "impasse" cambiario de hasta 6 semanas, previo a las elecciones legislativas nacionales del 26/10. En este período, los ahorristas e inversores tienen una oportunidad para posicionarse en instrumentos de renta fija en pesos, como plazos fijos o bonos, capitalizando las tasas elevadas antes de una eventual vuelta al dólar como refugio.

Sin embargo, este respiro no debe subestimarse: la semana previa a las elecciones de octubre podría concentrar demanda reprimida, presionando el techo de la banda —entonces en torno a los 1.490 pesos, un 5% por encima del cierre actual—. En ese momento, el BCRA se vería obligado a intervenir, vendiendo reservas para defender el nivel.

Posoctubre, el panorama se complica. El resultado de las elecciones nacionales no solo definirá el equilibrio de poderes, sino también las proyecciones económicas futuras. Una derrota de LLA, similar a la bonaerense, podría erosionar aún más la confianza en el programa de ajuste.

La economía real no puede sostener las tasas actuales, esto implicaría un menor atractivo al de carry trade y un BCRA —o Tesoro— que además, en lugar de vender, deba comprar dólares para cumplir compromisos externos. (...)".

¿Recesión hasta 2026? No se sostiene, Ronderos

Con estas tasas de interés es inviable la actividad económica pero el tema no aparece en el debate económico con la importancia que tiene. ¿Y la actividad cuándo se recupera?

María Victoria Lippo en El Cronista Comercial:

"(…) "El mercado anticipaba que las bandas tenían altas chances de abandonarse después de la elección del 26 de octubre. A partir del resultado en PBA de ayer, esa expectativa se acelerará y la pregunta será si el sistema de bandas puede abandonarse antes de la elección de octubre", sostuvo Equilibra, la consultora de Martín Rapetti, horas después de que se conocieran los resultados.

Además, advirtió que se entraba en una fase de intensificación de la crisis cambiaria que, sin cambios, haría perder al Banco Central, mientras que descartó la posibilidad de introducir un cepo nuevamente, algo que también barajaron otras consultoras.

Algunos, sin embargo, consideran que no es viable una reforma inmediata. Juan Pablo Ronderos, socio de MAP, subrayó que el Gobierno ratificó el rumbo y que las presiones sobre el tipo de cambio en los primeros días tras la derrota fueron menores a las esperadas, "con lo cual pareciera que no va a ser una decisión del Gobierno tocar el esquema". (…)

Así y todo, no descarta que se complique más hacia octubre y que el mercado "acabe con el sistema de bandas". Después de octubre, agregó, "hay que redefinir los lineamientos del plan y el esquema no seguiría".

"Entre 2 a 6 meses podría recuperar la actividad, pero no vemos que se dé antes de los dos meses. La recuperación la vamos a estar viendo hacia fines del 1er. trimestre del año que viene o el segundo", subrayó Ronderos. (…)".

¿Quién aguanta 2 a 6 meses más?

Interesante visión sobre el ataque de Israel a Qatar

Hussein Ibish es investigador residente sénior del Instituto de los Estados Árabes del Golfo en Washington DC. El texto completo lo publicó Haaretz, de Tel Aviv (Israel):

"(...) Los israelíes pueden burlarse de la ONU, pero su propio Estado no existiría sin décadas de preparación bajo el mandato británico de la Liga de Naciones, el plan de partición de la ONU de 1947 y la posterior aceptación de Israel como Estado miembro de la ONU.

Ahora, los palestinos están buscando precisamente este tipo de apoyo internacional para asegurar los derechos más básicos para los 5 millones de palestinos que carecen de cualquier forma de ciudadanía, y que ciertamente Israel no les concederá por mucho más territorio ocupado que anexen.

El pueblo palestino no está desatendido. Los saudíes y los emiratíes han sido contundentes: la anexión desestimará la integración regional de Israel, que antes se desarrollaba con rapidez. (...)

Pero desde el 7 de octubre, todo esto cambió. Netanyahu podría protestar porque Israel destruyó la red regional de Irán en una victoria contundente.

Sin embargo, la venganza desenfrenada de la interminable guerra en Gaza, la constante escalada contra Hezbolá y, sobre todo, el fanatismo irredentista en Cisjordania se asemejan mucho más a las acciones de un estado rebelde, especialmente cuando Israel parece estar buscando nuevas áreas de expansión territorial y dominio hegemónico en Siria.

El mortífero ataque aéreo israelí en Qatar contra los negociadores de Hamás consolidará aún más la percepción de Israel como un estado rebelde y fuera de control, en lugar de un contribuyente neto a la estabilidad regional."

Qatar se reserva el derecho de responder al ataque de Israel

"Qatar... se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque", declaró el primer ministro, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, en una conferencia de prensa en Doha.

"Creemos que hoy hemos llegado a un momento crucial. Debe haber una respuesta de toda la región ante estas acciones bárbaras", añadió.

El primer ministro afirmó que Qatar seguirá intentando mediar para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza a pesar del ataque de Israel contra un complejo de Hamás en Doha.

"Nada nos disuadirá de continuar con esta mediación en la región", declaró el jeque Mohammed a la prensa.

El emir qatarí, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, comunicó telefónicamente al presidente estadounidense Donald Trump que su país tomará todas las medidas necesarias para proteger su seguridad y preservar su soberanía.

Doha negó haber recibido una advertencia de Estados Unidos sobre los ataques israelíes, afirmando que la notificación se produjo después de que el ataque ya hubiera comenzado.

“Las declaraciones que circulan sobre que Qatar fue informado del ataque con antelación son falsas. La llamada recibida de un funcionario estadounidense se produjo al mismo tiempo que se oían las explosiones del ataque israelí en Doha”, publicó en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al-Ansari.

Qatar escribió al Consejo de Seguridad de la ONU que “no tolerará este comportamiento imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional” tras los ataques, que su embajadora ante la ONU, Alya Ahmed Saif Al-Thani, describió como “un ataque criminal y cobarde, que constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”.

Juegos de Guerra: Vladimir Putin pone a prueba la defensa de Polonia (y la OTAN)

19 drones rusos del modelo 'suicida' ingresaron al espacio aéreo de Polonia, de los cuales unos cuatro fueron derribados, y agregó que "una parte significativa" había sido volada desde Bielorrusia, aliado de Rusia. Esto sucedió apenas 2 días antes de que Rusia y Bielorrusia comiencen juegos de guerra a gran escala en las fronteras orientales de la alianza.

Aviones de combate de la OTAN derribaron los drones rusos sobre el espacio aéreo polaco, y Varsovia describió todo como una “violación sin precedentes” de su territorio que llevó a la OTAN a realizar consultas de emergencia.

En la operación, que tuvo lugar en la madrugada del miércoles 10/09, durante un masivo ataque ruso contra Ucrania, participaron aviones de combate neerlandeses y polacos, mientras que misiles Patriot alemanes se pusieron en alerta y un avión italiano de alerta temprana brindó apoyo.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la incursión "no fue un incidente aislado" y agregó que la alianza estaba "resuelta a defender cada centímetro de territorio aliado".

Se trata del enfrentamiento más grave entre Rusia y la alianza militar liderada por USA -pero subestimada por Donald Trump- desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.

1er. round fue para Cook, Trump irá por la revancha

La jueza federal de distrito Jia Cobb, en Washington DC, impidió temporalmente que el presidente Donald Trump destituyera a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, lo que le permite permanecer en el cargo mientras desafía los esfuerzos del Presidente por destituirla por acusaciones de fraude hipotecario.

El fallo significa que Cook podrá asistir a la muy esperada reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 16 al 17 de septiembre para votar sobre la reducción de las tasas de interés.

Es probable que el Departamento de Justicia apele rápidamente el fallo y la Corte Suprema de Estados Unidos podría tener en última instancia la última palabra.

El juez concluyó que la presunta mala conducta hipotecaria probablemente no constituyó una "causa" para despedirla según la Ley de la Reserva Federal, y que la forma en que fue despedida probablemente violó sus derechos al debido proceso bajo la Constitución.

“La mejor interpretación de la disposición 'por causa' es que las bases para la destitución de un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a motivos relacionados con la conducta del Gobernador en el cargo y si ha estado cumpliendo fiel y eficazmente con sus deberes estatutarios”, escribió el juez.

'Toto' insiste: "El dólar flota, todo razonablemente bien"

“La gente va a tener que decidir si quiere esto o quiere comunismo en 2027”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, al ratificar el rumbo económico y el esquema de bandas cambiarias.

Caputo recibió a varios ejecutivos del sector asegurador y pronunció esa frase, según el diario La Nación.

Él se dijo conforme con cómo ha funcionado el esquema cambiario -el dólar dentro la banda de flotación y sin intervención- luego del resultado electoral que dejó un lunes negro:“Lo cambiario ni es un problema; el dólar flota. Todo estuvo razonablemente bien”.

