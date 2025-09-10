Ascenso y caída: Tiro al blanco con Lule Menem en Mileilandia

Live Blog Post

En Bloomberg hablan del 'Riesgo Kicillof'

Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:

"(…) El "Riesgo Kicillof" surge en medio de la fragilidad económica y financiera de Argentina. El gobierno de Milei lucha por aprobar proyectos de ley clave en el Congreso para reducir el déficit presupuestario del país, mientras que un escándalo de corrupción erosiona la confianza en un gobierno que implementó una campaña anticorrupción.

Milei y Kicillof son, en cierto modo, del mismo patrón. Son artistas francos y extravagantes a quienes les gusta acaparar titulares. Ambos economistas tienen predilección por el look de Elvis: patillas gruesas que se extienden bajo las orejas.

(…) Sin embargo, el decepcionante resultado de Milei y el ascenso de Kicillof como favorito del kirchnerismo indican un ascenso más pronunciado para el gobierno de cara a las elecciones intermedias nacionales de octubre, según informaron los economistas de JPMorgan Diego Pereira y Lucila Barbeito en un informe a inversores. "Es probable que un período prolongado de primas de riesgo político elevadas lastime la actividad económica", añadieron.

“Los inversionistas extranjeros claramente están construyendo un escenario en el que Kicillof se postula a la presidencia y no se sienten cómodos con su enfoque intervencionista”, afirmó Juan Carlos Barboza , jefe de investigación del Banco Mariva. “No crea un entorno atractivo para las inversiones sin apoyarse en desequilibrios como el déficit fiscal y la inflación”.

(…) “A menos que haya un cambio muy improbable en las expectativas, recuperar el acceso al mercado para la renovación de los pagos de deuda de enero será muy difícil”, dijo Juan Solá , jefe de estrategia para América Latina de BancTrust & Co., en un informe a inversores. (…)

Para los inversores que vivieron la última crisis del mercado impulsada por las elecciones de 2019 en Argentina, el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, ve diferencias clave hoy, como el balance fiscal de Milei. La disminución de los inversores extranjeros en instrumentos denominados en pesos también significa "menos combustible para una corrida cambiaria", según Sandleris.

“El triunfo del kirchnerismo el domingo no implica en absoluto una consagración de su regreso”, dijo Sandleris, profesor de Johns Hopkins SAIS y de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires. “Al gobierno de Milei le quedan dos años más y aún pueden pasar muchas cosas”.