Ascenso y caída: Tiro al blanco con Lule Menem en Mileilandia

El sol le hizo mal a Lule Menem Menem. En la sombra brillaba más. No se irá de baja pero sí deberá tomarse licencia, según la mujer del ministro Luis Petri, Cristina Pérez en LN+ en rol de La Voz del Estadio. Carne de cañón para las Fuerzas del Cielo. Javier Milei no puede darse lujos de desplantes de los barrabravas digitales cuando el 26/10 luce complicadísimo. 'Lule' paga muchas culpas propias, otras de Sebastián Pareja, que le sobrevive, y también de Karina Milei, quien lo defendió hasta donde pudo. ¿Alcanza para expiar las culpas del León? Eso depende de la respuesta: ¿La crisis es política o económica? Al parecer, el diagnóstico de Milei concluye en que es política. Un préstamo del BID a dividir entre gobernadores 'amigos' para obra pública debería ayudar a superar el percance del 07/09. Para muchos, Milei vuelve a equivocarse. Pero él es macroeconomista, ni idea de la microeconomía, que no le interesa ni le importa. ¿Y las sospechas de corrupción? Dicen que hay gente trabajando, maquillaje en mano. Veremos. Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24 que producen Agostina Cañete, Florencia Biagini y Marcos Molina:
En Bloomberg hablan del 'Riesgo Kicillof'
Ignacio Olivera Doll en Bloomberg:
"(…) El "Riesgo Kicillof" surge en medio de la fragilidad económica y financiera de Argentina. El gobierno de Milei lucha por aprobar proyectos de ley clave en el Congreso para reducir el déficit presupuestario del país, mientras que un escándalo de corrupción erosiona la confianza en un gobierno que implementó una campaña anticorrupción.
Milei y Kicillof son, en cierto modo, del mismo patrón. Son artistas francos y extravagantes a quienes les gusta acaparar titulares. Ambos economistas tienen predilección por el look de Elvis: patillas gruesas que se extienden bajo las orejas.
(…) Sin embargo, el decepcionante resultado de Milei y el ascenso de Kicillof como favorito del kirchnerismo indican un ascenso más pronunciado para el gobierno de cara a las elecciones intermedias nacionales de octubre, según informaron los economistas de JPMorgan Diego Pereira y Lucila Barbeito en un informe a inversores. "Es probable que un período prolongado de primas de riesgo político elevadas lastime la actividad económica", añadieron.
“Los inversionistas extranjeros claramente están construyendo un escenario en el que Kicillof se postula a la presidencia y no se sienten cómodos con su enfoque intervencionista”, afirmó Juan Carlos Barboza , jefe de investigación del Banco Mariva. “No crea un entorno atractivo para las inversiones sin apoyarse en desequilibrios como el déficit fiscal y la inflación”.
(…) “A menos que haya un cambio muy improbable en las expectativas, recuperar el acceso al mercado para la renovación de los pagos de deuda de enero será muy difícil”, dijo Juan Solá , jefe de estrategia para América Latina de BancTrust & Co., en un informe a inversores. (…)
Para los inversores que vivieron la última crisis del mercado impulsada por las elecciones de 2019 en Argentina, el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, ve diferencias clave hoy, como el balance fiscal de Milei. La disminución de los inversores extranjeros en instrumentos denominados en pesos también significa "menos combustible para una corrida cambiaria", según Sandleris.
“El triunfo del kirchnerismo el domingo no implica en absoluto una consagración de su regreso”, dijo Sandleris, profesor de Johns Hopkins SAIS y de la Universidad Torcuato di Tella en Buenos Aires. “Al gobierno de Milei le quedan dos años más y aún pueden pasar muchas cosas”.
