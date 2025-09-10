Día 3: Gobernadores siguen esperando mientras preparan Río Cuarto

valdes-gobernadores Gobernadores de Provincias Unidas.

Gobernadores a Río Cuarto

Si bien la reunión en el sur de Córdoba albergará solo al conjunto de mandatarios que se han adherido a la alianza de Provincias Unidas, ya será más concurrida que la convocatoria de Javier Milei. Al encuentro asistirán Martín Llaryora, junto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), el propio Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además del ex gobernador cordobés y candidato Juan Schiaretti.

Para los gobernadores, la nueva cumbre tendrá alto contenido político de cara a la campaña. Se dará en nada menos que la Sociedad Rural de Río Cuarto, organización que nuclea productores de la zona más influyente en términos agropecuarios y que ha mantenido una mirada crítica sobre la gestión de recursos del agro por parte del Gobierno nacional.

Provincias Unidas buscará apuntalarse como la opción electoral para el productor agropecuario, con un proyecto concreto para mejorar la viabilidad de la actividad comprendiendo retenciones, biocombustibles e infraestructura.

Sin embargo, el diálogo no será solo electoral sino también ejecutivo, acordando estrategias para presionar a Balcarce 50 a la liberación de más recursos nacionales que le corresponden a las provincias.

“El tema de ATN no va a afectar para nada el equilibrio fiscal que todos defendemos. No altera para nada el equilibrio nacional. También reclamamos obras de infraestructura. Las rutas, obras educativas, viviendas y otras”, indicó Sadir.

Carlos Sadir 2.jpeg Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Desconfianza y falta de seriedad

Entre los gobernadores de Provincias Unidas, el discurso converge en la desconfianza y la falta de seriedad sobre la convocatoria presidencial. Según los mandatarios, la investidura los obliga a estar abiertos al diálogo pero ponen en duda que un encuentro con Milei resulte en soluciones concretas.

De hecho, algunos señalaron que la Casa Rosada podría estar persiguiendo una foto y no tanto un verdadero diálogo, con una agenda de interés para las provincias.

