CÓRDOBA. Los últimos días de Luis Petri a cargo del Ministerio de Defensa no estarán exentos de polémicas. El funcionario, que dejará su cargo para ser candidato legislativo en Mendoza, está siendo cuestionado por un sector opositor ante el rumor de venta de terrenos militares.
Luis Petri, presionado para explicar posible venta de terrenos militares en Córdoba
Se trata de terrenos de alto valor inmobiliario. Están en la órbita de Luis Petri (Defensa) y serían rematados por la AABE.
La decisión se condice con la política del Gobierno nacional de “hacer caja” con propiedades estatales en distintas ciudades del país. Se trata de más de 400 inmuebles que son administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y que tienen como destino el remate para generar un ingreso de dólares.
Entre esas propiedades se destacan las de la órbita del Ministerio de Defensa. En todos los casos se trata de bienes estratégicos cuyo desprendimiento implican un deterioro de las capacidades de entrenamiento y concentración de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, el diputado opositor Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) señaló la posibilidad de venta que sufren terrenos vecinos a las sedes de la 2ª División del Ejército “Ejército del Norte” y del Comando de la IV Brigada Aerotransportada ubicadas en La Calera, Córdoba. El rumor, señalado por La Voz, generó un pedido de informes para conocer el estado de las propiedades y los posibles motivos que puedan justificar su venta, como así también su valuación y el interés interno que generan en las Fuerzas.
Luis Petri y una posible “enajenación”
Según Agost Carreño, el posible remate de esas tierras implicaría una “enajenación” de propiedades militares. La venta podría realizarse tanto a privados como también al Gobierno provincial, que guarda interés por conservar ese terreno en dominio público.
El plan de venta, que no fue formalizado, es la principal duda que planteó el diputado cordobés. En la zona, que comprende más de 13.000 hectáreas, se presenta además una reserva natural de alto valor para el equilibrio ecológico que impacta de lleno en la capital cordobesa.
El predio está ubicado entre Córdoba capital y La Calera. Se trata de una zona de alto tránsito dentro del “Gran Córdoba”, con una ubicación estratégica y con un alto contenido de preservación biológica.
El valor inmobiliario de la propiedad en cuestión sería uno de los temas principales dentro del planteo de Agost Carreño. Por su ubicación y tamaño, el predio podría perfectamente ser destinado a proyectos desarrollistas de gran envergadura tal y como ha sucedido con propiedades colindantes, siendo una de las zonas de mayor explosión inmobiliaria de las últimas décadas en Córdoba.
A pocos metros del predio señalado, se ubican los principales barrios privados tanto de la capital como de La Calera. Se trata de desarrollos de clase alta, con servicios completos y a pocos minutos del microcentro cordobés.
Versiones internas
Cabe destacar que el posible remate de los terrenos militares en Córdoba no es una versión agradable para la interna del Ejército. Con muchas diferencias expuestas con el Ministerio de Defensa, en el ámbito castrense no ven con buenos ojos el desprendimiento de esas propiedades, que resguardan edificios históricos de las Fuerzas Armadas.
De esa manera, la salida de Petri sumaría un factor más dentro del conflicto interno, que se añade a la cuestión salarial y de equipamiento.
