Luis Petri, presionado para explicar posible venta de terrenos militares en Córdoba

Luis Petri y una posible “enajenación”

Según Agost Carreño, el posible remate de esas tierras implicaría una “enajenación” de propiedades militares. La venta podría realizarse tanto a privados como también al Gobierno provincial, que guarda interés por conservar ese terreno en dominio público.

El plan de venta, que no fue formalizado, es la principal duda que planteó el diputado cordobés. En la zona, que comprende más de 13.000 hectáreas, se presenta además una reserva natural de alto valor para el equilibrio ecológico que impacta de lleno en la capital cordobesa.

El predio está ubicado entre Córdoba capital y La Calera. Se trata de una zona de alto tránsito dentro del “Gran Córdoba”, con una ubicación estratégica y con un alto contenido de preservación biológica.

El valor inmobiliario de la propiedad en cuestión sería uno de los temas principales dentro del planteo de Agost Carreño. Por su ubicación y tamaño, el predio podría perfectamente ser destinado a proyectos desarrollistas de gran envergadura tal y como ha sucedido con propiedades colindantes, siendo una de las zonas de mayor explosión inmobiliaria de las últimas décadas en Córdoba.

A pocos metros del predio señalado, se ubican los principales barrios privados tanto de la capital como de La Calera. Se trata de desarrollos de clase alta, con servicios completos y a pocos minutos del microcentro cordobés.

Oscar-Agost-Carreno.webp El diputado Oscar Agost Carreño.

Versiones internas

Cabe destacar que el posible remate de los terrenos militares en Córdoba no es una versión agradable para la interna del Ejército. Con muchas diferencias expuestas con el Ministerio de Defensa, en el ámbito castrense no ven con buenos ojos el desprendimiento de esas propiedades, que resguardan edificios históricos de las Fuerzas Armadas.

De esa manera, la salida de Petri sumaría un factor más dentro del conflicto interno, que se añade a la cuestión salarial y de equipamiento.

Embed

Más noticias en Urgente24:

"Javier Milei asumió la conducción política de la campaña electoral y ya desplazó a Lule Menem"

Preocupación en histórica empresa textil por quiebre a la vista

Argentina 0 - Ecuador 1: un partido incómodo y un plan alternativo que no funcionó

Banco entrega hasta $18.000.000: Qué hacer para obtenerlos