Javier Milei subasta un terreno clave en Córdoba y ARCA seguirá siendo inquilino

Sin embargo, el impacto económico será incompleto. Con la venta del terreno, el proyecto de oficinas propias para la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ex AFIP) quedaría trunco.

Terreno ARCA P Javier Milei y el terreno que el Gobierno quiere subastar.

ARCA seguirá alquilando

De hecho, la subasta inminente de la propiedad cordobesa generó mucho enojo en el seno del gremio de empleados de la ex AFIP, AEFIP. Según los trabajadores, el desprendimiento del terreno resultaría “innecesario e inexplicable” ya que obligará a la Regional Córdoba a seguir afrontando alquileres contra privados que conocen la necesidad del fisco por tener un espacio físico para realizar las tareas.

En 2005, ARCA adquirió el terreno señalado con el proyecto de construir la sede definitiva de la segunda regional más importante del país. La compra fue acordada con el Gobierno de Córdoba, quien era propietario mediante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC).

Desde entonces, y con el paso de distintas administraciones, la posibilidad de ejecutar la construcción de las oficinas en Córdoba se fue erosionando. Y ahora, la necesidad recaudatoria del Gobierno nacional empujaría a su desprendimiento definitivo de la propiedad pública.

Desde AEFIP advirtieron que se evalúa un recurso ante la Justicia para frenar el proceso de remate. El gremio tendió un manto de dudas sobre el negocio que pueda existir detrás de la venta del terreno, que dejaría a ARCA en condición de inquilino de manera definitiva.

ARCA Córdoba 2P La actual sede de ARCA en Córdoba.

Cierres y amontonamiento

Como parte de la ronda de ajuste, el Gobierno nacional avanzó con el cierre de numerosas dependencias de ARCA en Córdoba. El proceso abarcó la eliminación de 21 distritos y 35 receptorías que serán concentradas en el actual edificio alquilado en el centro cordobés, ubicado en calle Bv. San Juan 373, a pocos metros de la Cañada.

Ese edificio, que hace años es alquilado por el fisco en Córdoba, sería propiedad de un importante grupo desarrollista local. Según AEFIP, el último monto mensual conocido en concepto de alquiler rondó los 98 millones de pesos, valor que sería incluso mayor en la actualidad.

Embed

Otras noticias de Urgente24

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Para Martín Redrado no fue la política: "La economía castigó al Gobierno de Milei"

"Sigue sin escuchar": Maximiliano Pullaro se volvió a plantar contra Javier Milei

Scott Bessent a Bill Pulte: "Te voy a dar un puñetazo en la cara"