Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

En las últimas horas, se conoció que Corinthians buscó a Blondel sin cargo y con opción de compra pero la propuesta fue rechazada por el club de la Ribera.

En este sentido, el periodista de CEF Jero Torresantoro, aseguró: "no se iría Blondel del fútbol argentino, porque hoy esa pareja prioriza la carrera de la mujer".

Cabe recordar, que el lateral tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2027.

Otro de los jugadores que es pretendido por el fútbol extranjero, es Kevin Zenón.

El periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore, confirmó: "Boca negocia con CSKA Moscú por Zenón. El mercado en Rusia cierra el jueves. La cláusula es de 20 millones. Quiere salir, el CT está al tanto y por eso no lo eligió en los últimos partidos".

Habrá que ver si el volante zurdo finalmente termina su carrera en otro lugar que no sea el Xeneize.

En cuanto a Miguel Ángel Russo, ayer lunes 8 de septiembre, no dirigió la práctica porque los médicos le recomendaron que no se sume aún. Comienzan a ser momentos decisivos para determinar si viaja o no a Rosario para enfrentarse a Central, un partido que seguramente sea especial para él.

No solo para el entrenador el partido ante el Canalla podría ser relevante. Todo el Xeneize está expectante por lo que pueda pasar el próximo domingo 14 de septiembre ante los dirigidos por Ariel Holan.

Es un partido fundamental, ya que el club de la Ribera lleva 3 victorias consecutivas y da la impresión que el encuentro en Rosario, podría ser un encuentro bisagra para ver en dónde está parado el equipo.

El partido, será el domingo 14/9 desde las 17:30 en el Gigante de Arroyito e independientemente de seguir por el camino de la victoria, los de Russo podrían encaminar su clasificación a la Copa Libertadores si ganan allí.

