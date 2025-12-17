FMI analizó el programa de US$ 20.000 millones de Argentina en una reunión informal

Los cambios en la política cambiaria y de acumulación de reservas de Argentina

En paralelo, el gobierno del presidente Javier Milei ha adoptado medidas que buscan reforzar la confianza de los mercados y reconstruir las reservas extranjeras. A principios de esta semana, la administración flexibilizó las restricciones al comercio de divisas y anunció planes para aumentar la compra de moneda extranjera en 2026. Según el Banco Central, el objetivo base es adquirir US$ 10.000 millones durante el próximo año, cifra que podría elevarse dependiendo de la demanda monetaria.

Otro cambio relevante anunciado por el gobierno es la modificación de las bandas de flotación del peso, que se expandirán al mismo ritmo de la inflación mensual a partir de 2026, en lugar del ritmo actual del 1%.

Esta medida busca dar mayor flexibilidad al mercado cambiario y reducir presiones sobre el tipo de cambio oficial, un tema sensible en la economía argentina por la persistente volatilidad y la histórica depreciación de la moneda.

Bloomberg publicó que los analistas consideran que las medidas del gobierno reflejan un intento de consolidar la confianza de los inversores y garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa de financiamiento.

El contexto de esta sesión informal del FMI también marca un momento de expectativa en los mercados financieros. Argentina enfrenta desafíos estructurales, incluyendo un elevado déficit fiscal financiero, alta inflación y un stock limitado de reservas internacionales.

Las decisiones que tome el Banco Central y la implementación efectiva de las políticas anunciadas serán clave para determinar la sostenibilidad del programa con el FMI y la estabilidad macroeconómica en los próximos meses.

La reunión informal del directorio ejecutivo permitió a los miembros ajustar la estrategia de acompañamiento del FMI antes de la revisión formal de enero.

