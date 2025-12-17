Inminente baja en OLGA toma a todos por sorpresa

Sin embargo, la salida de Homero no implica un divorcio total con la plataforma. El propio conductor reveló que continuará vinculado a OLGA mediante otros proyectos y adelantó un detalle que tranquilizó a sus fans: "Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano", manifestó.

Embed - Sería Increíble on Instagram: "Mañana es el último programa de Homi No se lo pierdan que tenemos cositas lindas para él Le pongo una canción feliz para contrarrestar porque en realidad estoy como Diego ESTE JUEVES 8 HS NO FALTEN" View this post on Instagram Publicación en Instagram de seriaincreible_

Caritas llorando y mensajes emotivos

La repercusión en redes sociales fue inmediata y masiva. El posteo anunciando la despedida acumuló más de 9 mil "me gusta" y más de 400 comentarios donde el cariño del público quedó expuesto sin filtros. "No sé si es el fin de año o qué, pero lloré como si yo misma perdiera a un amigo. Y en cierto sentido, sí, porque la compañía que nos hacen todos los días es tremenda", escribió una seguidora reflejando el sentimiento colectivo. Otra usuaria fue contundente: "Todo es tristeza y dolor". Mientras que un tercer comentario resumió la admiración generalizada: "Se va el mejor humorista de OLGA. Fin".

Los emojis de caritas llorando se multiplicaron en las publicaciones, evidenciando el impacto emocional que la noticia provocó entre quienes acompañan diariamente al programa. Homero Pettinato, por su parte, cierra así un capítulo importante de su carrera, dejando la puerta abierta para nuevos desafíos mientras el público espera ansioso lo que vendrá.

