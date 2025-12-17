La tristeza se respira en el ambiente del streaming argentino. Homero Pettinato, figura reconocida del formato digital, decidió ponerle punto final a su participación en "Sería Increíble", el programa matutino de OLGA. La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre sus seguidores y compañeros, especialmente considerando que tanto él como su expareja, Sofía Gonet —más conocida en las redes como "La Reini"— atraviesan días complicados tras la filtración de conversaciones privadas.
"SE VA EL MEJOR..."
Inminente baja en OLGA toma a todos por sorpresa
OLGA confirmó la fecha del último programa de Homero Pettinato y las redes reaccionaron de inmediato.
El anuncio llegó en plena transmisión en vivo, con una emotividad que dejó helados a sus compañeros de pantalla. "Me despido de 'Sería increíble'. No tengo muchas palabras para transmitir esto, pero 'Sería increíble' fue un trampolín enorme, la pasé realmente muy bien", expresó Homero sin rodeos, demostrando que la decisión estaba tomada y no había marcha atrás.
Sin embargo, lejos de marcharse con resentimiento o amargura, el hijo de Roberto Pettinato dejó en claro que su partida no tiene relación alguna con conflictos internos ni con el temporal mediático que atraviesa. "Yo me voy arriba, con el mejor de los recuerdos. Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de puta madre. La gente va a estar ahí", sostuvo con firmeza, dejando entrever que su salida responde a motivaciones estrictamente personales y profesionales.
Ahora bien, la despedida no se dio en el mismo momento que el anuncio. El próximo jueves 18 de diciembre, a las 08:00 de la mañana, Homero protagonizará su último programa, una jornada que promete estar cargada de emociones. Las redes sociales del ciclo ya anticiparon el momento especial: "Mañana es el último programa de Homi. No se lo pierdan que tenemos cositas lindas para él", publicaron, generando una ola de reacciones inmediatas.
Homero Pettinato explicó por qué se va de OLGA
Ante la tristeza evidente de sus colegas, Pettinato profundizó en los motivos de su alejamiento. "Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía", afirmó categóricamente, al mismo tiempo que agregó detalles relevantes: "Hay otros proyectos en OLGA. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco […] No tiene nada que ver con mi escándalo", aclaró.
Sin embargo, la salida de Homero no implica un divorcio total con la plataforma. El propio conductor reveló que continuará vinculado a OLGA mediante otros proyectos y adelantó un detalle que tranquilizó a sus fans: "Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano", manifestó.
Caritas llorando y mensajes emotivos
La repercusión en redes sociales fue inmediata y masiva. El posteo anunciando la despedida acumuló más de 9 mil "me gusta" y más de 400 comentarios donde el cariño del público quedó expuesto sin filtros. "No sé si es el fin de año o qué, pero lloré como si yo misma perdiera a un amigo. Y en cierto sentido, sí, porque la compañía que nos hacen todos los días es tremenda", escribió una seguidora reflejando el sentimiento colectivo. Otra usuaria fue contundente: "Todo es tristeza y dolor". Mientras que un tercer comentario resumió la admiración generalizada: "Se va el mejor humorista de OLGA. Fin".
Los emojis de caritas llorando se multiplicaron en las publicaciones, evidenciando el impacto emocional que la noticia provocó entre quienes acompañan diariamente al programa. Homero Pettinato, por su parte, cierra así un capítulo importante de su carrera, dejando la puerta abierta para nuevos desafíos mientras el público espera ansioso lo que vendrá.
