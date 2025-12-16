El anuncio de una entrevista a Lionel Messi sacudió el cierre de año del streaming cuando Nicolás Occhiato confirmó, desde el escenario del Martín Fierro, que Luzu TV abrirá el 2026 con el capitán campeón del mundo. La respuesta de OLGA llegó casi en simultáneo, con ironía medida y memoria larga, y reabrió una rivalidad que promete durar bastante.
CANCHA EMBARRADA
Luzu entrevistará a Lionel Messi y se reavivó la interna con OLGA: "No creo que..."
Luzu TV anunció que Lionel Messi abrirá el 2026 con una entrevista exclusiva y OLGA reaccionó en redes, reavivando un viejo pique del streaming argentino.
Lionel Messi como bandera: La jugada más grande de Luzu
El anuncio llegó durante los Martín Fierro de Streaming 2025, organizados por APTRA, cuando Nadie Dice Nada se llevó el premio a Mejor Programa de Interés General. Con el equipo arriba del escenario y la ovación todavía caliente, Nicolás Occhiato soltó la frase que ordenó la conversación del fin de semana entero: "Era tan difícil superar este fin de año en Nadie dice nada, que solo podíamos arrancar el 2026 con una sola persona. En el verano arrancamos con Messi, muchas gracias".
Messi es el máximo trofeo simbólico del streaming argentino, una figura que mide audiencias y define jerarquías. Habla poco, elige dónde, cuándo y con quién, y cada aparición que hace excede al programa que lo aloja. En ese sentido, Luzu no solo anunció contenido, marcó posición en la pelea grande.
Recordemos que días antes, Occhiato había subido a Instagram una foto junto a Messi y Diego Leuco en la cancha del Inter Miami, con el capitán sosteniendo una remera de LUZU firmada y un mensaje simple pero elocuente: "2026".
Según trascendió en el ambiente, la nota estaría pensada para Antes Que Nadie, lo cual refuerza la idea de una estrategia de largo plazo y no de una gambeta improvisada.
OLGA tiene memoria de elefante y lo dejó claro en X
Desde la cuenta oficial de OLGA en X (ex Twitter) apareció un mensaje corto, filoso y con memoria: "No creo que lo reaccionemos en vivo, ¿no?", frase que recordó uno de los episodios más tensos y exitosos del streaming reciente.
En septiembre de 2023, Migue Granados entrevistó a Messi para Soñé que volaba, el ciclo emblema de OLGA. Al mismo tiempo, Nico Occhiato decidió reaccionar en vivo a esa nota desde Luzu, con picos altísimos de audiencia cruzada y una conversación que se extendió durante semanas. Ese día, el récord de rating fue para OLGA, aunque el rebote mediático terminó siendo compartido.
Por eso el tuit no fue al azar. En el streaming no hay amnesia, y cada gesto se lee como una jugada. La pregunta que queda es ¿habrá devolución cuando salga la entrevista de Luzu? Nadie lo confirma, pero nadie lo descarta. Lo interesante es que el "pique" ya suena a una disputa por centralidad cultural, por quién logra construir el momento Messi más recordado.
Porque al final del día, Messi no elige solo un micrófono. Elige un relato, una época y una comunidad. Y en esa cancha, Luzu y OLGA saben que se juega mucho más que una entrevista.
