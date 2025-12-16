Luzu entrevistará a Lionel Messi y se reavivó la interna con OLGA: "No creo que..."

OLGA tiene memoria de elefante y lo dejó claro en X

Desde la cuenta oficial de OLGA en X (ex Twitter) apareció un mensaje corto, filoso y con memoria: "No creo que lo reaccionemos en vivo, ¿no?", frase que recordó uno de los episodios más tensos y exitosos del streaming reciente.

tweet-2000393650405273711

Ver posteo original en X

En septiembre de 2023, Migue Granados entrevistó a Messi para Soñé que volaba, el ciclo emblema de OLGA. Al mismo tiempo, Nico Occhiato decidió reaccionar en vivo a esa nota desde Luzu, con picos altísimos de audiencia cruzada y una conversación que se extendió durante semanas. Ese día, el récord de rating fue para OLGA, aunque el rebote mediático terminó siendo compartido.

Por eso el tuit no fue al azar. En el streaming no hay amnesia, y cada gesto se lee como una jugada. La pregunta que queda es ¿habrá devolución cuando salga la entrevista de Luzu? Nadie lo confirma, pero nadie lo descarta. Lo interesante es que el "pique" ya suena a una disputa por centralidad cultural, por quién logra construir el momento Messi más recordado.

image El antecedente Messi-Granados sigue pesando y el cruce anticipa una disputa abierta por centralidad, audiencia y control del relato digital.

Porque al final del día, Messi no elige solo un micrófono. Elige un relato, una época y una comunidad. Y en esa cancha, Luzu y OLGA saben que se juega mucho más que una entrevista.

