La primera edición del Martín Fierro de Streaming arrancó como se esperaba: Olga y Luzu TV peleando rating, comunidades empujando en redes y una gala que parecía girar alrededor de quién dominaba el vivo. Pero mientras esa batalla copaba todo, el Conicet terminó sorprendiendo y quedándose el cierre, obligando a releer la noche desde un lugar menos obvio.
ORO PARA LA CIENCIA
Martín Fierro de Streaming: El Conicet sorprendió mientras Olga y Luzu peleaban rating
El Martín Fierro de Streaming debutó con show, competencia y rating, pero cerró con un giro inesperado: el Conicet ganó el Oro y cambió el sentido de la noche.
El streaming entró al Martín Fierro a su manera y con audiencia propia
Desde el arranque quedó claro que APTRA entendió que no podía aplicar el manual clásico sin pagar costos. Luis Ventura apareciendo disfrazado de Dumbledore fue una manera bastante explícita de decir que el streaming entra al Martín Fierro, pero no piensa adaptarse a la lógica solemne de siempre. Risas, desconcierto y mensaje captado.
La conducción de Paula Chaves y Damián Betular acompañó esa idea con un ritmo más cercano a un vivo de stream que a una entrega tradicional. Hubo improvisación, comentarios cruzados, tiempos menos rígidos y discursos donde el "equipo" y la "comunidad" pesaron más que el lucimiento individual. No es casual, porque el streaming se construye desde abajo, y la gala lo reflejó.
En términos de números, el cruce entre pantallas fue concreto. Según datos de la transmisión, Olga arrancó la alfombra roja con unos 13 mil viewers y llegó a superar los 100 mil usuarios en vivo, mientras que Telefe promedió 7,8 puntos de rating, con picos cercanos a los 8 a partir de las 22 horas, un rendimiento sólido para un sábado, aunque por debajo de lo que suele marcar MasterChef Celebrity.
La competencia también estaba en El Trece, donde Spider-Man le ganó por momentos al canal de las pelotas, un dato que habla del contexto real de consumo.
En ese marco, la frase de Nati Jota, cuando dijo "Hemos llegado, ya no estamos de extras en un Martín Fierro de medios tradicionales", terminó resumiendo conceptualmente la noche.
OLGA y Luzu TV dominaron en premios, presencia y clima de hinchada, con comunidades activas que votaron, comentaron y empujaron resultados. Pero también aparecieron voces que incomodaron al algoritmo, como Iván Schargrodsky, defendiendo un periodismo que no corre detrás del clip inmediato, o el equipo de Infobae, que definió su propuesta como "periodismo del siglo 20 con herramientas del futuro".
El Oro al Conicet: Una decisión más política de lo que parecía
El cierre de la noche terminó de ordenar el sentido de todo lo anterior. El Martín Fierro de Oro para Stream CONICET: Fondo del Mar, realizado junto al Schmidt Ocean Institute, que no fue un premio simpático ni un gesto de corrección cultural. Fue una toma de posición clara dentro de una industria que muchas veces se mueve solo por impacto rápido.
La transmisión, que mostró en vivo una expedición científica en el Atlántico argentino con tecnología de exploración oceánica de última generación, logró algo poco habitual: hacer divulgación científica sin bajar el nivel ni simplificar procesos, y además hacerlo en formato streaming, con tiempos largos y explicaciones profundas. Por eso no sorprendió que también se llevara el premio a Mejor Transmisión Especial, siendo la única producción con doble reconocimiento.
Cuando se anunció el Oro, todo el salón se puso de pie y empezó a cantar "Conicet, Conicet", momento registrado en la emisión de Telefe y replicado en redes sociales. En el escenario, el equipo fue directo sobre sus objetivos: "acercar la ciencia al público" y "mostrar procesos de investigación científica en tiempo real", agradeciendo el apoyo de quienes siguieron la transmisión.
En una noche atravesada por la competencia explícita entre OLGA y Luzu, el premio mayor fue para algo que no juega a la guerra del rating minuto a minuto, pero que terminó siendo el punto de consenso absoluto. La ciencia, la divulgación y el conocimiento lograron suspender cualquier grieta, aunque sea por unos minutos.
Así fue el debut del Martín Fierro de Streaming: desprolijo por momentos, intenso, competitivo y muy atravesado por comunidades reales. Pero también una gala que dejó una señal clara: el streaming ya no está en los márgenes, discute el centro, y cuando quiere, también puede elegir profundidad.
