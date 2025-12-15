Martín Fierro de Streaming: El Conicet sorprendió mientras Olga y Luzu peleaban rating

En ese marco, la frase de Nati Jota, cuando dijo "Hemos llegado, ya no estamos de extras en un Martín Fierro de medios tradicionales", terminó resumiendo conceptualmente la noche.

OLGA y Luzu TV dominaron en premios, presencia y clima de hinchada, con comunidades activas que votaron, comentaron y empujaron resultados. Pero también aparecieron voces que incomodaron al algoritmo, como Iván Schargrodsky, defendiendo un periodismo que no corre detrás del clip inmediato, o el equipo de Infobae, que definió su propuesta como "periodismo del siglo 20 con herramientas del futuro".

El Oro al Conicet: Una decisión más política de lo que parecía

El cierre de la noche terminó de ordenar el sentido de todo lo anterior. El Martín Fierro de Oro para Stream CONICET: Fondo del Mar, realizado junto al Schmidt Ocean Institute, que no fue un premio simpático ni un gesto de corrección cultural. Fue una toma de posición clara dentro de una industria que muchas veces se mueve solo por impacto rápido.

La transmisión, que mostró en vivo una expedición científica en el Atlántico argentino con tecnología de exploración oceánica de última generación, logró algo poco habitual: hacer divulgación científica sin bajar el nivel ni simplificar procesos, y además hacerlo en formato streaming, con tiempos largos y explicaciones profundas. Por eso no sorprendió que también se llevara el premio a Mejor Transmisión Especial, siendo la única producción con doble reconocimiento.

image El Martín Fierro de Oro al Conicet corrió el eje del espectáculo hacia el conocimiento.

Cuando se anunció el Oro, todo el salón se puso de pie y empezó a cantar "Conicet, Conicet", momento registrado en la emisión de Telefe y replicado en redes sociales. En el escenario, el equipo fue directo sobre sus objetivos: "acercar la ciencia al público" y "mostrar procesos de investigación científica en tiempo real", agradeciendo el apoyo de quienes siguieron la transmisión.

image La ciencia y la divulgación lograron un consenso inesperado y marcaron un cierre con sentido político y cultural.

En una noche atravesada por la competencia explícita entre OLGA y Luzu, el premio mayor fue para algo que no juega a la guerra del rating minuto a minuto, pero que terminó siendo el punto de consenso absoluto. La ciencia, la divulgación y el conocimiento lograron suspender cualquier grieta, aunque sea por unos minutos.

Así fue el debut del Martín Fierro de Streaming: desprolijo por momentos, intenso, competitivo y muy atravesado por comunidades reales. Pero también una gala que dejó una señal clara: el streaming ya no está en los márgenes, discute el centro, y cuando quiere, también puede elegir profundidad.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Demichelis se olvidó de River y suena para llegar a un grande de la Argentina

Messi levantó el pulgar y el Inter Miami se lleva a un titular de Racing

Santiago Sosa se plantó en Racing y confirmó dónde jugará tras la oferta de River

Daniel Vila ve un "show" en los allanamientos a la AFA y a Clarín en la orquesta