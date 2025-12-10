Martín Fierro del Streaming: El voto pago detonó la interna y se pudrió todo

image

La respuesta no tardó. Bernarda Cella, cofundadora de OLGA, se mostró sorprendida y casi molesta al aire: "Nos llama mucho la atención la polémica. Hacer un Martín Fierro cuesta muchísimo. Necesitamos que tiren para el mismo lado". Después agregó algo que no todos tomaron bien: "Es un gasto enorme. Ojalá hubiera más apoyo, no polémicas".

A ese clima tenso se sumó Pergolini desde Vorterix, con una opinión que muchos estaban esperando porque suele poner palabras donde otros insinúan. "Es una ridiculez, una bajeza, pagar para votar es ridículo. Si no podés organizar algo sin pedir plata, hacelo más chico", dijo en su programa. Y remató: "Si alguien piensa pagar para votar por Vorterix, no lo hagan. Es tonto. No lo necesitamos".

Quedó claro que no era solo una discusión sobre un SMS arancelado, sino sobre cómo se financia el streaming cuando entra en terreno televisivo, quién toma las decisiones y, sobre todo, quién se beneficia del supuesto "voto popular".

Luzu TV, la comunidad como argumento y el Martín Fierro que queda chico

Mientras la discusión se endurecía, Luzu TV estaba viviendo su propio hito, uno que terminó funcionando como contraste directo: un Movistar Arena agotado en tres horas, anunciado apenas diez días antes. Como si fuera poco, el propio Occhiato celebró en redes: "Es realmente histórico. Son la mejor comunidad del mundo", y lo repitió durante "Nadie Dice Nada", al decir que "si la gente te llena un arena en una tarde, no necesitás que voten nada para sentirte validado".

Esto dejó al descubierto algo que muchos en la industria comentan en privado: mientras algunos canales dependen del aparato de difusión de Telefe o del músculo de OLGA, Luzu consiguió posicionarse con una lógica futbolera lejana a la tele tradicional: comunidad fiel, conversación diaria, construcción lenta y sostenida.

image El sold out inmediato del Movistar Arena reforzó la idea de que Luzu TV se sostiene por comunidad, no por premios.

Y ahí aparece la verdadera tensión. Los Martín Fierro del Streaming pretenden consolidar un nuevo lenguaje, pero lo hacen con reglas viejas: voto pago, alianzas entre señales, estructuras de financiamiento heredadas.

Lo que se ve, detrás de toda esta previa convulsionada, es una diferencia profunda entre modelos. Mientras Telefe y OLGA apuestan al brillo, con dúplex, escenografía grande, figuras invitadas, Luzu se planta desde lo más genuino: tu comunidad te elige todos los días, no cuando paga un mensaje.

En el fondo, la pregunta no es quién va a ganar en cada terna, sino qué tipo de industria quiere construir el streaming argentino. Una que copie los viejos tics de la tele, o una que se sostenga en la comunidad que lo hizo crecer.

Por ahora, y viendo cómo viene el clima, la gala todavía no empezó y ya dijo más sobre el estado del streaming que cualquier discurso de agradecimiento.

