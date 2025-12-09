El Eternauta fue el gran ganador de los Martín Fierro de Cine y su director disparó contra el Gobierno

Es que luego de la gran aprobación por parte del público, en reiteradas manifestaciones en contra de las iniciativas oficialistas en contra de los jubilados como también así de la educación pública, optaron por salir a las calles luciendo a los personajes de la tira que protagonizó Ricardo Darín. Asimismo, frases como "lo viejo funciona" y "nadie se salva solo" también fueron utilizados en representación de protesta.





image Un hombre lució como un personaje de El Eternauta en una manifestación en apoyo a los jubilados. Foto: Instagram @eldestapeweb 09/12/2025

La grieta se apoderó de El Eternauta

La adaptación televisiva de El Eternauta reabrió debates políticos en la Argentina al estrenarse en un clima de fuerte polarización. La serie, basada en la historieta clásica de Héctor Oesterheld, recuperó temas como la resistencia colectiva y la crítica a los autoritarismos, elementos que muchos espectadores interpretaron como un eco de la situación política actual.

Desde el oficialismo consideraron que la producción contiene lecturas contrarias al gobierno de Javier Milei, especialmente por su énfasis en la organización social frente a poderes concentrados. Aunque desde el ámbito cultural se remarca que la obra siempre tuvo un trasfondo político propio, independiente de coyunturas específicas.

Si bien sus autores destacaron que la serie tuvo como objetivo mantener la esencia original del relato y no construir un mensaje partidario, el público y la crítica continúan discutiendo cuánto se filtró naturalmente en la adaptación.

El impacto de producción se muestra cómo una ficción con raíces históricas puede reactivarse como espejo del presente. Su recepción polarizada refuerza la vigencia de los debates sobre memoria, poder y representación en la cultura argentina.

