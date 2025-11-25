Pamela David protagonizó un giro inesperado en su vida hace 8 años que jamás se hubiera imaginado. Una nueva persona entró en su vida y, en una entrevista en América TV, contó cómo aquel hallazgo inesperado cambió por completo la manera en que veía su historia familiar y puso en marcha un proceso que todavía hoy sigue transformándola.
"ME HACÍA RUIDO"
La confesión de Pamela David sobre su identidad que nadie esperaba en televisión
Pamela David contó en América TV sobre alguien que le cambió la vida y transformó su historia familiar para siempre, luego de años de secretos y silencios.
La historia de la identidad de Pamela David que tardó en aparecer
Pamela David, conductora de Desayuno Americano (América TV) descubrió que su padre, Alberto David, tuvo una hija extramatrimonial 34 años atrás. Las casualidades de la vida las reencontraron y hoy, a casi 10 años de ese descubrimiento, David presentó a su hermana perdida en la pantalla: Carolina Saavedra.
Saavedra creció con su abuelo, conviviendo con una sensación constante de que algo faltaba. "La identidad sin dudas es un derecho que es muy necesario para saber desde dónde nos paramos en la vida. En mi caso, un poco como para resumirles: yo me he criado en la casa de mi abuelo, viví con él hasta que me casé. Durante el tiempo que hemos podido convivir con mi familia, me pasaba que sentía como que, de alguna manera, no terminaba de pertenecer a ese lugar", contó en Desayuno Americano.
Esa sensación de no pertenecer, que se instaló durante décadas, la llevó a buscar respuestas sobre su origen. El momento en que decidió investigar llegó tras una serie de señales y coincidencias que no pudo ignorar.
"Algo me hacía un ruido. Me identificaba mucho con frases que escuchaba, me pasó por ejemplo con una entrevista que dio Ignacio Carlotto, el nieto de Estela, me resonaba mucho lo que él decía. (...) Uno siente que no está del todo bien o completa y te lleva a buscar. Es como una intuición que, cuando uno la tiene, hay que escuchar", relató.
Pero La chispa definitiva se encendió de manera cotidiana: mientras caminaba con su hermana por parte del hombre que la crió, se cruzó con Alberto David y su hermana le dijo: "¡Qué parecidos son!" Ese instante disparó un proceso que, tras la muerte de su padre adoptivo y la enfermedad que afectaba la memoria de su madre, la llevó a enfrentar la verdad de frente.
Cuando finalmente habló con David, la confirmación llegó de inmediato. "Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá", recordó Carolina. Ese diálogo fue el inicio de una reconstrucción emocional y de identidad que le permitió integrarse de otra manera con su historia y con el vínculo que recién estaba descubriendo con Pamela.
Cómo un boliche reencontró a David con su hermana
Por su parte, Pamela David siempre había sabido de la existencia de Carolina, pero eligió no contactarla durante años por respeto al pedido del padre adoptivo de su hermana: "Mi papá sabía y yo también, pero su padre adoptivo pidió que no se dijera nada. Se respetó su decisión", explicó en la misma entrevista. La conductora se movió con cautela, entendiendo que no era solo un tema familiar, sino un entramado de decisiones que involucraba a todos los protagonistas.
El primer encuentro cara a cara se dio de manera inesperada en un boliche. Ahí, el parecido físico y los gestos compartidos hicieron que se reconocieran de inmediato. "Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina", aseguró Pamela, haciendo referencia a la similitud entre las tres hermanas. Quedó claro que esa conexión no se construyó en un día: tardó años, estuvo atravesada por silencios, decisiones familiares difíciles y el tiempo que la vida les hizo perder.
Hoy, 8 años después, las dos mantienen una relación sólida y consciente de lo que implicó reconstruirla. Carolina logró integrar su identidad biológica con la historia que siempre conoció, y Pamela encontró en esa hermana nueva un vínculo que se suma a su historia personal sin reemplazar nada.
Como ellas mismas destacaron, no se trató de un drama sino de un proceso profundo de reconocimiento y de reorganización de la propia familia, un trabajo cotidiano que hoy las mantiene cerca y que seguirá creciendo con el tiempo.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona
La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia
FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina
La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche
Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa