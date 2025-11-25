La confesión de Pamela David sobre su identidad que nadie esperaba en televisión

Pero La chispa definitiva se encendió de manera cotidiana: mientras caminaba con su hermana por parte del hombre que la crió, se cruzó con Alberto David y su hermana le dijo: "¡Qué parecidos son!" Ese instante disparó un proceso que, tras la muerte de su padre adoptivo y la enfermedad que afectaba la memoria de su madre, la llevó a enfrentar la verdad de frente.

Cuando finalmente habló con David, la confirmación llegó de inmediato. "Vos me querés preguntar si yo soy tu papá. Yo soy tu papá", recordó Carolina. Ese diálogo fue el inicio de una reconstrucción emocional y de identidad que le permitió integrarse de otra manera con su historia y con el vínculo que recién estaba descubriendo con Pamela.

Embed

Cómo un boliche reencontró a David con su hermana

Por su parte, Pamela David siempre había sabido de la existencia de Carolina, pero eligió no contactarla durante años por respeto al pedido del padre adoptivo de su hermana: "Mi papá sabía y yo también, pero su padre adoptivo pidió que no se dijera nada. Se respetó su decisión", explicó en la misma entrevista. La conductora se movió con cautela, entendiendo que no era solo un tema familiar, sino un entramado de decisiones que involucraba a todos los protagonistas.

El primer encuentro cara a cara se dio de manera inesperada en un boliche. Ahí, el parecido físico y los gestos compartidos hicieron que se reconocieran de inmediato. "Ella es la pieza en el medio entre yo y Karina", aseguró Pamela, haciendo referencia a la similitud entre las tres hermanas. Quedó claro que esa conexión no se construyó en un día: tardó años, estuvo atravesada por silencios, decisiones familiares difíciles y el tiempo que la vida les hizo perder.

image Pamela David respetó el silencio familiar durante años hasta que se encontraron por casualidad en un boliche. Hoy mantienen un vínculo sólido que integra la historia biológica y la vida compartida.

Hoy, 8 años después, las dos mantienen una relación sólida y consciente de lo que implicó reconstruirla. Carolina logró integrar su identidad biológica con la historia que siempre conoció, y Pamela encontró en esa hermana nueva un vínculo que se suma a su historia personal sin reemplazar nada.

Como ellas mismas destacaron, no se trató de un drama sino de un proceso profundo de reconocimiento y de reorganización de la propia familia, un trabajo cotidiano que hoy las mantiene cerca y que seguirá creciendo con el tiempo.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La corrupción destruyó a Volodymyr Zelensky y provoca la paz Ucrania / Rusia

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

La miniserie de 6 capítulos que vas a maratonear en una noche

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa