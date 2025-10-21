Pamela David contó que fue censurada en la TV Pública y dejó a todos helados

Embed

Según Pamela, la producción le aseguró que la nota iba a emitirse. "Terminamos de grabar, me saco la foto, nos agradecemos, fue una muy linda entrevista... y cuando pregunté si iba a salir, me dijeron que sí. Hasta ahora no sucedió". La entrevista fue grabada, según trascendió, en febrero de este año, y nunca apareció en la grilla del canal.

La TV Pública y el nuevo manual de la libertad condicionada

Lo que contó Pamela David es un síntoma del nuevo mapa mediático bajo el gobierno de Javier Milei, donde la línea editorial del Estado parece responder más al "alineamiento ideológico" que a la pluralidad de voces.

Desde que Manuel Adorni asumió el control de los medios públicos, el relato oficial se concentró en hablar de "eficiencia", "recorte" y "modernización", pero lo que se ve y se escucha es otra cosa: menos contenidos periodísticos, más silencios y una sensación de filtro previo.

image El caso parece mostar cómo la TV Pública perdió pluralidad bajo el gobierno de Milei. La libertad de expresión parece depender de qué tan alineado esté uno con el poder.

En esa misma línea, David fue clara: "Yo no miento. Te puede gustar o no lo que digo, pero te juro y tengo los chats con la producción. Yo fui, estacioné, grabé, lo di todo. Vos te preparás para ir a un programa, no es que pasé, me hicieron una nota en la calle y no me eligieron".

Muy pocos dejaron pasar el episodio en redes sociales, donde algunos lo leyeron como un acto de censura; otros, como el cómo funcionan hoy los medios públicos. Un usuario en particular resumió el malestar general en X (ex Twitter): "Así funciona la ‘libertad’ del mileísmo: te dejan hablar… hasta que decís algo que no comulga con sus ideas".

La entrevista perdida de Pamela David se vuelve así una metáfora incómoda: un programa grabado, editado y guardado bajo llave. El discurso oficial se llena la boca hablando de libertad, pero lo que pasa tras bambalinas parece contar otra historia. Porque la libertad de expresión no está en lo que se dice, sino en a quién se deja decirlo.

