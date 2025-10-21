El Gobierno teme una baja participación en las urnas y admiten que hay "apatía social"

Desde otro sector del entorno presidencial confían en alcanzar el tercio de representación parlamentaria entre La Libertad Avanza y el PRO, lo que les permitiría bloquear leyes especiales o eventuales juicios políticos. Sin embargo, admiten que seguirán necesitando acuerdos con fuerzas aliadas y dialoguistas para avanzar con las reformas que el Ejecutivo considera “razonables”.

Dónde pone el foco La Libertad Avanza

Aunque en el Gobierno repiten que “a nivel nacional vamos a ganar”, reconocen que el desafío pasa por el rendimiento en cada distrito. La provincia de Buenos Aires es la principal preocupación: el oficialismo quedó 14 puntos abajo de Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre y ahora busca achicar la diferencia.

“Estamos un poco abajo en PBA, pero la brecha se va a acortar”, aseguran desde el equipo de campaña. La meta, dicen, es que la diferencia no llegue a los dos dígitos.

En cambio, hay expectativas más optimistas en Córdoba y Santa Fe, dos provincias clave para el armado libertario. En la primera, el candidato Gonzalo Roca habría logrado emparejar la disputa con Juan Schiaretti, que según las encuestas habría caído varios puntos. En Santa Fe, el panorama también luce favorable y por eso Milei eligió cerrar su campaña en Rosario, con la intención de apuntalar la candidatura de Agustín Pellegrini.

Los distritos donde Milei confía en ganar en las urnas

Además de Córdoba y Santa Fe, el oficialismo mantiene buenas proyecciones en CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego. En la mayoría de esos distritos, La Libertad Avanza selló acuerdos con el PRO o con partidos provinciales para mejorar su desempeño y asegurarse bancas clave en el Congreso.

Mientras tanto, el mensaje oficial sigue siendo el mismo: convocar a la gente a votar. En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que la participación será determinante. “Cuantos más vayan a las urnas, más clara será la señal del pueblo argentino”, remarcan.

_____________________________

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei no habla de victoria y plantea un "buen resultado" el 26/10 para no perder a Trump

¿La venganza de Fred Machado?: Surgen nuevas operaciones que complican a Mauricio Macri

Javier Milei llega a Córdoba con premio consuelo para Roca y Bornoroni