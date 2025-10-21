A pocos días de las elecciones legislativas, el Gobierno proyecta que cerca del 30% de los argentinos no irá a votar este domingo. En la Casa Rosada reconocen que esperan una participación cercana al 70% del padrón, una cifra similar a la registrada en otros comicios de los últimos años.
AUSENTISMO
El Gobierno teme una baja participación en las urnas y admiten que hay "apatía social"
El ausentismo puede ser protagonista en las elecciones de 20/10. Por ello, el Gobierno reforzará esta semana el llamado a ir a las urnas.
“Esperamos una participación habitual del 70%”, admitieron fuentes oficiales, que al mismo tiempo reconocen cierta preocupación por la apatía social y el desinterés político que se viene repitiendo en diferentes provincias.
En Buenos Aires, por ejemplo, más de un tercio del electorado se ausentó en las elecciones locales de septiembre, mientras que en Santa Fe la participación apenas superó el 50%. El panorama no dista mucho del 2021, cuando las legislativas nacionales también rondaron ese nivel de concurrencia.
El Gobierno apuesta a polarizar para retener votos
En el oficialismo aseguran que el foco está puesto en mantener el clima de polarización con el kirchnerismo hasta último momento, con la idea de evitar fugas de votos hacia espacios del centro político, como el de Provincias Unidas.
“Va a ser una buena elección, vamos a aumentar la cantidad de diputados y senadores. Hay que ver cuántos”, comentó una fuente del Gobierno.
Desde otro sector del entorno presidencial confían en alcanzar el tercio de representación parlamentaria entre La Libertad Avanza y el PRO, lo que les permitiría bloquear leyes especiales o eventuales juicios políticos. Sin embargo, admiten que seguirán necesitando acuerdos con fuerzas aliadas y dialoguistas para avanzar con las reformas que el Ejecutivo considera “razonables”.
Dónde pone el foco La Libertad Avanza
Aunque en el Gobierno repiten que “a nivel nacional vamos a ganar”, reconocen que el desafío pasa por el rendimiento en cada distrito. La provincia de Buenos Aires es la principal preocupación: el oficialismo quedó 14 puntos abajo de Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre y ahora busca achicar la diferencia.
“Estamos un poco abajo en PBA, pero la brecha se va a acortar”, aseguran desde el equipo de campaña. La meta, dicen, es que la diferencia no llegue a los dos dígitos.
En cambio, hay expectativas más optimistas en Córdoba y Santa Fe, dos provincias clave para el armado libertario. En la primera, el candidato Gonzalo Roca habría logrado emparejar la disputa con Juan Schiaretti, que según las encuestas habría caído varios puntos. En Santa Fe, el panorama también luce favorable y por eso Milei eligió cerrar su campaña en Rosario, con la intención de apuntalar la candidatura de Agustín Pellegrini.
Los distritos donde Milei confía en ganar en las urnas
Además de Córdoba y Santa Fe, el oficialismo mantiene buenas proyecciones en CABA, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego. En la mayoría de esos distritos, La Libertad Avanza selló acuerdos con el PRO o con partidos provinciales para mejorar su desempeño y asegurarse bancas clave en el Congreso.
Mientras tanto, el mensaje oficial sigue siendo el mismo: convocar a la gente a votar. En los pasillos de Balcarce 50 reconocen que la participación será determinante. “Cuantos más vayan a las urnas, más clara será la señal del pueblo argentino”, remarcan.
_____________________________
