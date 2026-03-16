Golpe a las prepagas: El Gobierno eliminó otras 10 y ya van más de 160

Por ese motivo, el Gobierno inició una depuración del padrón para garantizar que el sistema esté integrado únicamente por prestadores que realmente brinden servicios médicos.

Desde el organismo explicaron que el objetivo es mejorar la transparencia y fortalecer la competencia dentro del mercado de salud privada.

¿Qué prepagas fueron dadas de baja ahora?

La última resolución confirmó la exclusión de diez nuevas empresas del registro de prepagas. Se trata de entidades que, según el organismo regulador, no cumplían con los requisitos exigidos para seguir operando dentro del sistema.

Las compañías que fueron desvinculadas en esta última etapa son:

Círculo Médico de San Luis

Círculo Médico de Bragado

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A.

Protección Médica SRL

ECSA Salud

Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales Zonales de la República Argentina

And the Yellow Too S.A.

Asociación Mutual de Trabajadores Municipales de Rosario

Asociación Española de Socorros Mutuos – Villa Constitución

Mutual Odontológica Argentina

Estas entidades se suman a una extensa lista de organizaciones que fueron excluidas del sistema en los últimos meses.

¿Cuántas prepagas fueron eliminadas del sistema desde que asumió Milei?

El proceso de depuración es uno de los más grandes que haya atravesado el sistema de medicina privada en Argentina.

Desde diciembre de 2023, más de 162 entidades fueron dadas de baja del registro oficial de prepagas, según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La lista incluye:

Empresas privadas de medicina prepaga

Cooperativas vinculadas a servicios de salud

Mutuales

Entidades médicas regionales

Prestadoras de emergencias médicas

Asociaciones civiles vinculadas al sector sanitario

Entre los nombres que fueron eliminados aparecen organizaciones como Mapfre Salud S.A., Confederada Salud SRL, Medicina Argentina S.A., Pangea S.A., Huinca Salud y Carra Salud S.A., entre muchas otras.

En enero de este año, el organismo ya había confirmado la baja de 13 entidades adicionales, lo que anticipaba que el proceso de revisión continuaría durante todo 2026.

¿Qué pasa con los afiliados cuando una prepaga es dada de baja?

Uno de los principales interrogantes que surge cada vez que una empresa es eliminada del registro es qué ocurre con los afiliados que tenían cobertura médica.

Desde la Superintendencia explican que la baja administrativa no implica necesariamente la pérdida automática de la cobertura, ya que cada caso se analiza de manera particular.

Si la empresa tenía afiliados activos, el organismo puede intervenir para garantizar que los usuarios tengan alternativas de cobertura dentro del sistema.

En muchos casos, las entidades que fueron eliminadas del registro no contaban con afiliados activos, lo que explica por qué el impacto directo sobre los usuarios suele ser limitado.

Sin embargo, el proceso generó preocupación entre algunos especialistas del sector, que advierten que la falta de control durante años permitió que se inscribieran organizaciones que nunca desarrollaron actividad real.

¿Cómo funciona el registro de prepagas en Argentina?

En Argentina, las empresas de medicina privada deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, administrado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este registro funciona como un sistema de control que exige a las empresas cumplir con varias condiciones, entre ellas:

Presentar documentación societaria y financiera.

Demostrar capacidad para brindar prestaciones médicas.

Informar la cantidad de afiliados.

Garantizar cobertura sanitaria según el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Además, las empresas deben cumplir con normas sobre transparencia, solvencia económica y prestación de servicios.

Durante la pandemia de COVID-19, el registro había quedado prácticamente congelado debido a la emergencia sanitaria, lo que generó una acumulación de trámites y entidades sin revisión actualizada.

Ahora, con la reactivación del sistema, el Gobierno decidió revisar uno por uno los registros existentes.

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