El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, lanzó una página web para que los usuarios de prepagas puedan conocer los valores de los planes y así poder "comparar y elegir en libertad". Pero los montos son cada vez más impagables para la mayor parte de los argentinos, con salarios que pierden contra la inflación.
"ELEGÍ CON LIBERTAD"
Prepagas: El Gobierno difunde valores y celebra "planes transparentes" (pero impagables)
El Gobierno difundió las tarifas de las prepagas, para "comparar y elegir en libertad". Pero los montos son cada vez más impagables. ¿Qué festejan?
El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la medida. Y Javier Milei adhirió al festejo (¿?) compartiendo su mensaje en la red social X.
"Desde el primer día trabajamos para transparentar el sistema de salud. Esto significa luchar contra la asimetría de la información para que los argentinos puedan comparar precios y elegir en libertad su cobertura", escribió Lugones.
Y añadió: "Cuando arrancó la gestión del Presidente Milei era prácticamente imposible conocer los valores de los planes de medicina prepaga. Hoy eso cambió ya que las empresas deben informar el valor de sus planes y mantener esos datos actualizados todos los meses".
Le faltó aclarar a Mario Lugones / Javier Milei que desde que asumió el Presidente, las cuotas de las prepagas pegaron un salto monumental, y todos los meses siguen aumentando por inflación (o, incluso, por encima del IPC).
"Hasta hace poco, comparar los precios de la medicina prepaga en Argentina era imposible. A partir de la Res. 645/2025 esto cambió y, ahora, las entidades informan mensualmente el valor de cada uno de sus planes. ¿Cuánto cuesta cada prepaga? Compará y elegí en libertad", dice el tuit de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Como ejemplo, se difundieron los valores de referencia de planes básicos de medicina prepaga para dos adultos (de entre 36 y 40 años) y un menor, en regiones AMBA/País, con modalidad directa de afiliación, plan más económico y sin preexistencias. Cabe destacar que a medida que avanza la edad de los usuarios, las cuotas también aumentan, por lo que una persona de 50 años paga más que una de 40. Y ni hablar si son mayores de 65 años... y peor aún, si tienen enfermedades preexistentes.
De acuerdo con esa información, para 2 adultos de entre 36 y 40 años con un menor, el plan más económico corresponde a Medifé con un valor de $464.466, seguido por Accord con $479.328,48 e Italiano con $500.295.
Luego se ubican Galeno con $511.943,17 y Swiss Medical con $523.620, mientras que Medicus registra un valor de $577.599. Entre los planes con mayor costo figuran Omint con $635.061, OSDE con $649.266 y Avalian con $673.224.
Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina en marzo 2026 es de $352.400, esos precios lucen impagables. Pero también las cuotas de prepagas son muy difíciles de afrontar para la clase trabajadora, con un sueldo promedio en torno a $1.500.000.
Muchos de los comentarios en los posteos de Lugones y de la Superintendencia hicieron foco en que las prepagas son impagables.
