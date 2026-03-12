Prepagas: El Gobierno difunde valores y celebra "planes transparentes" (pero impagables)

Captura de pantalla 2026-03-12 121627

"Hasta hace poco, comparar los precios de la medicina prepaga en Argentina era imposible. A partir de la Res. 645/2025 esto cambió y, ahora, las entidades informan mensualmente el valor de cada uno de sus planes. ¿Cuánto cuesta cada prepaga? Compará y elegí en libertad", dice el tuit de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Como ejemplo, se difundieron los valores de referencia de planes básicos de medicina prepaga para dos adultos (de entre 36 y 40 años) y un menor, en regiones AMBA/País, con modalidad directa de afiliación, plan más económico y sin preexistencias. Cabe destacar que a medida que avanza la edad de los usuarios, las cuotas también aumentan, por lo que una persona de 50 años paga más que una de 40. Y ni hablar si son mayores de 65 años... y peor aún, si tienen enfermedades preexistentes.

De acuerdo con esa información, para 2 adultos de entre 36 y 40 años con un menor, el plan más económico corresponde a Medifé con un valor de $464.466, seguido por Accord con $479.328,48 e Italiano con $500.295.

Luego se ubican Galeno con $511.943,17 y Swiss Medical con $523.620, mientras que Medicus registra un valor de $577.599. Entre los planes con mayor costo figuran Omint con $635.061, OSDE con $649.266 y Avalian con $673.224.

Captura de pantalla 2026-03-12 122012

Teniendo en cuenta que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina en marzo 2026 es de $352.400, esos precios lucen impagables. Pero también las cuotas de prepagas son muy difíciles de afrontar para la clase trabajadora, con un sueldo promedio en torno a $1.500.000.

Muchos de los comentarios en los posteos de Lugones y de la Superintendencia hicieron foco en que las prepagas son impagables.

Captura de pantalla 2026-03-12 121653

image

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Topper está cerca de cerrar su última planta, y puede desaparecer la marca en Argentina