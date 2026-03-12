Facimex Research destacó que Aeropuertos Argentina terminó 2025 con números récord, apalancada en el salto del tráfico de pasajeros, una mejora operativa muy marcada y un perfil financiero que quedó entre los más sólidos del universo corporativo local.
MÁXIMOS DESDE 2017
Aeropuertos Argentina cerró 2025 con números récord
Aeropuertos Argentina terminó 2025 con tráfico histórico, ingresos en alza y una mejora operativa que llevó el EBITDA ajustado a su mayor nivel en años.
La empresa mostró un crecimiento de 16% interanual en ventas y de 39% en EBITDA ajustado, con una compresión de deuda que volvió a fortalecer la hoja de balance.
Un cierre de año con tráfico récord
Según el último Credit Update de Facimex, el cuarto trimestre dejó en claro que el negocio atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Entre octubre y diciembre, las ventas alcanzaron US$251 millones, también con una mejora de 16% interanual, mientras el tráfico de pasajeros tocó un nuevo máximo histórico de 12 millones en un solo trimestre.
Ese desempeño tuvo un motor evidente en el negocio aeronáutico, que representa 59% de los ingresos, en ese segmento, la facturación avanzó 17,8% interanual, impulsada por subas de 19,5% en la tasa de uso y de 9,9% en la tasa de aterrizaje. Detrás de esa mejora apareció un dato decisivo para entender el momento de la empresa. El tráfico total creció 8,6% interanual, con una expansión especialmente fuerte del segmento internacional, que representa 35% del total y avanzó 14,7%.
El negocio comercial
Para Facimex, estos números reflejan una combinación favorable entre mejora macroeconómica, un tipo de cambio real apreciado en términos históricos y una mayor disponibilidad de flota doméstica, un factor que permitió ampliar rutas y aumentar frecuencias. En otras palabras, el contexto jugó a favor, pero también hubo una respuesta concreta de la oferta aérea.
El negocio comercial, que explica el 41% restante de los ingresos, también tuvo un desempeño muy firme. Las ventas del segmento crecieron 13,9% interanual, con un avance muy marcado en varias líneas. Los ingresos por publicidad treparon 48,2% por incorporación de nuevos clientes.
A eso se sumó un incremento de 21,9% en el uso de depósito, explicado por un nuevo esquema tarifario vigente desde abril y por el fuerte salto de las importaciones vía courier, que crecieron 103% interanual.
Rentabilidad en máximos desde 2017
El resultado más contundente apareció en la rentabilidad, allí Facimex remarcó que, pese al fuerte incremento de la actividad, los cash costs apenas crecieron 2,5% interanual. Esa moderación respondió tanto a medidas de control de costos como a la depreciación de 12% interanual del tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos.
Con ese desempeño, el EBITDA ajustado acumulado de 2025 cerró en US$399 millones, el nivel más alto al menos desde 2017, siempre de acuerdo con Facimex. El margen EBITDA ajustado también mostró una mejora muy significativa, con un avance de 6,9 puntos porcentuales hasta 41,7%. Ese dato no solo confirma mayor escala, sino también una estructura operativa mucho más eficiente.
Más inversión
En paralelo, la empresa mantiene el ritmo de inversión. La compañía prevé desembolsar más de US$100 millones en la ampliación de la terminal de cabotaje y en una nueva área de carga en Ezeiza, en un contexto donde el tráfico aéreo sigue expandiéndose. La obra, según consignó Facimex, comenzará hacia fines de octubre.
El Flujo de Caja Operativo saltó 396% interanual hasta US$53 millones, favorecido por el mayor EBITDA, aunque parcialmente compensado por una suba en capital de trabajo. El capex trepó 238% interanual a US$45 millones, con foco en obras en Aeroparque y en terminales del interior como Río Gallegos, Río Grande, Salta, Tucumán y Formosa.
A eso se agregaron pagos de dividendos por US$150 millones, de los cuales US$63,5 millones se desembolsaron en el tercer trimestre y US$31 millones en el cuarto, con el remanente ejecutado en el primer trimestre de 2026.
Menos deuda y ratios que fortalecen el perfil
Sin embargo, el mercado mira otro dato con más atención. La deuda total cayó 14,5% interanual, mientras la caja se mantuvo estable en US$125 millones, lo que permitió una baja de 18% en la deuda neta hasta US$368 millones. Así, el ratio de deuda neta sobre EBITDA ajustado descendió a 0,88 veces, el menor nivel desde 2018.
La caja equivale al 150% de la deuda de corto plazo, mientras la cobertura de intereses se ubica en 8,9 veces si se toma el EBITDA de los últimos doce meses y en 5,1 veces si se considera el flujo de caja operativo.
