Macri vuelve a escena: El PRO prepara un acto clave para recuperar protagonismo político

Sin embargo, desde el partido aclaran que el evento no tendrá definiciones concretas.

“No habrá grandes definiciones, sino más bien una arenga”, explicó uno de los referentes del PRO consultados sobre el contenido del discurso que prepara Macri.

Parte de la motivación del acto está vinculada al escenario político en la Ciudad de Buenos Aires, un distrito clave para el partido y donde La Libertad Avanza busca ganar terreno con miras a las elecciones de 2027. En ese contexto, dentro del PRO consideran necesario volver a levantar el perfil político del espacio.

Mauricio Macri como líder, pero estrategias distintas según cada provincia

Más allá de la disputa en la Capital, la relación entre el PRO y el oficialismo nacional cambia según el distrito. En algunas provincias hay una convivencia más fluida con el gobierno libertario.

Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, mantiene una postura más flexible respecto a la estrategia electoral. Allí no todos comparten la idea de impulsar candidatos propios en todos los cargos.

Aun así, desde territorio bonaerense también convocaron a participar del acto del 19 de marzo. Según estimaciones del partido, cerca de 600 militantes viajarán desde la provincia para participar del encuentro.

Ritondo, por su parte, planea mantener un perfil bajo durante el evento, especialmente frente a las discusiones sobre nombres y candidaturas.

Renovación en el PRO bonaerense

El acto en Parque Norte no será el único movimiento político del partido. Al día siguiente se realizará otro evento relevante: la renovación de autoridades del PRO en la provincia de Buenos Aires.

En ese esquema, Ritondo continuará como presidente del partido en el distrito, mientras que la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, muy cercana a Jorge Macri, ocupará la vicepresidencia.

En el entorno del dirigente bonaerense remarcan que la prioridad es sostener el proyecto político por encima de las disputas personales.

“Defender la idea por encima de los nombres”, repiten en su equipo, donde incluso admiten que podrían acompañar una candidatura presidencial de Milei en 2027 “si no hay un mejor candidato”.

De todos modos, aclaran que la relación política con Mauricio Macri se mantiene en buenos términos.

Tensiones y diferencias dentro del partido

El PRO también enfrenta diferencias internas en distintos distritos. Algunos gobernadores del espacio mantienen un vínculo cercano con la Casa Rosada, mientras que otros exploran estrategias políticas más amplias.

Entre los casos más visibles aparece el del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien sostiene una relación fluida con el gobierno nacional. En cambio, el mandatario de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, alternó momentos de cooperación y tensión con la administración libertaria.

Torres además participa en el armado político de Provincias Unidas, un espacio más amplio a nivel provincial, aunque continúa siendo el presidente del PRO en Chubut.

Una situación similar atraviesa Gisela Scaglia, dirigente santafesina que dejó la vicegobernación de Santa Fe para asumir una banca en la Cámara de Diputados. Allí preside el bloque de Provincias Unidas, lo que generó críticas dentro del PRO.

Incluso algunos dirigentes plantearon la posibilidad de sanciones partidarias.

“Agost Carreño fue expulsado del partido por estar en otro espacio. Debería pasar lo mismo con Scaglia”, señaló un dirigente del PRO con diálogo con distintos sectores del partido.

En ese escenario de debates internos y estrategias diversas, el acto del 19 de marzo en Parque Norte aparece como una oportunidad para que el PRO busque reordenarse políticamente y recuperar parte del protagonismo que tuvo en los últimos años.

