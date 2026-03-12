Operativo rescate de Adorni, pero no se habla de Punta del Este (que ya se investiga)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2032152497729548401&partner=&hide_thread=false Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos. pic.twitter.com/h00zZOKYH9 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) March 12, 2026

A partir de allí se produjo una catarata de tuits y retuits en apoyo de funcionarios. Hasta Santiago Caputo emitió el suyo. La senadora Patricia Bullrich se sumó al respaldo, aunque con un retuit de la hermanísima, al igual que lo hicieron Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

La estrategia se coronó con el mensaje del Presidente.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO, Manuel Adorni", tuiteó el Presidente en tono academicista.

Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian...

ÁNIMO @madorni ...!!!

LLA!

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) March 12, 2026

Las palabras del Presidente aluden al episodio de la inclusión de Bettina Angeletti, pareja de Adorni, en la comitiva que viajó con él a Nueva York. De esa forma intenta bajar la polémica asignándole carácter de "costo marginal" a lo que pudo haber significado en término de gasto la presencia de Angeletti en el viaje.

La calificación de "basura mediática" por parte de Karina Milei, o de "burdos ataques mediaticos orquestados desde la oposición" de los que habló el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también apuntarían a ese episodio, que tiene un cariz más anécdotico, aunque de fuerte carga simbólica en relación al relato libertario contra el despilfarro y los privilegios de la política.

El mensaje presidencial, en cambio, prescide de algún elemento que aluda a la cuestión del viaje a Punta del Este.

En tanto que Karina habla de "basura mediática", pero el viaje a Uruguay fue confirmado por el mismo Adorni y los detalles se respaldaron en documentación y hasta un video del embarque.

Se cae así la estrategia de la supuesta operación para "ensuciar" a Adorni.

Tal es así que el Procurador de Investigaciones Administrativas, el fiscal anticorrupción, Sergio Rodríguez, inició una pesquisa respecto del viaje a Uruguay, pero también por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva presidencial.

Noticia en desarrollo.