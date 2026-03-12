Dónde ver Huracán vs. River: Coudet prepara varias sorpresas para su debut

Huracán y River juegan por la fecha 10 del Torneo Apertura. Desde las 21.30, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, el Globo recibe a un Millonario que estrena DT: Eduardo Chacho Coudet da, por primera vez en su carrera, indicaciones como entrenador riverplatense.

+ de Golazo24 Embed River se enfrenta al primer desafío sin su gran DT: Marcelo Gallardo. El segundo y fallido ciclo del Muñeco ya es historia y ahora Eduardo Coudet toma la posta. No será una tarea fácil; es un plantel golpeado, de bajo rendimiento futbolístico y que, por ahora, está fuera de zona de playoffs.

Las prácticas de Coudet en la semana dejaron muchas dudas. El equipo inicial que plantará en Parque Patricios es aún una incógnita, puntualmente por lo que hará de mitad de cancha hacia adelante. Mientras que el arquero, los cuatro defensores y tanto Moreno como Vera parecen confirmados, la pregunta surge desde ahí hacia el arco rival.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Probó una variante que fue Driussi y Salas en la delantera, con Juanfer Quintero acompañando; y otra variante que fue con Subiabre, Driussi y Páez. Mientras tanto, parece que Freitas no es una opción al menos en la titularidad. Tampoco Colidio, de bajo nivel en el último tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Enfrente, un Huracán que comenzó el 2026 a los tumbos llega mejor plantado. En la fecha pasada le ganó muy bien a Belgrano, uno de los animadores del torneo, por 3-1. Más allá de esta victoria y la del clásico ante San Lorenzo, el equipo de Diego Martínez aun no logra pisar firme. Posibles formaciones en Huracán y River El partido se juega a las 21.30 en el Estadio Tomás A. Ducó y contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez. El partido se transmite por TNT Sports. Huracán: Galíndez; Campo, Pereyra, Carrizo, Ibáñez; Ojeda, Gil; Peralta, Romero, Cortés; Caicedo River: Beltrán; Montiel, M. Quarta, Rivero, Acuña; Vera, Moreno, Galván; Quintero, Driussi, Subiabre