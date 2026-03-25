SANTA FE. El crecimiento de Vaca Muerta no solo transforma a Neuquén, sino que empieza a reconfigurar el mapa de otras provincias que encuentran allí nuevas oportunidades. Tal es el caso de Santa Fe que, en los últimos años, consolidó una fuerte presencia en mercados internacionales gracias a la calidad y diversificación de su entramado productivo.
GANA TERRENO
Santa Fe con una presencia cada vez más marcada en Vaca Muerta
La Provincia avanza como pieza clave del sector energético nacional: más de 350 empresas de Santa Fe ya son proveedoras de Vaca Muerta.
Granos, carnes, alimentos, bebidas y manufacturas posicionaron al territorio liderado por Maximiliano Pullaro en el mundo. Hoy, ese mismo potencial se proyecta con fuerza dentro del territorio argentino, especialmente en el sector energético.
Santa Fe gana terreno en Vaca Muerta
Aun sin ser una provincia petrolera, la industria santafesina demuestra competitividad para responder a las exigencias de la actividad hidrocarburífera, aportando bienes y servicios de alta complejidad.
Sobre ese marco, más de 350 empresas de la Provincia ya participan como proveedoras en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, articuladas a través de la Mesa de Gas, Petróleo y Minería santafesina. Este espacio resulta clave para generar vínculos estratégicos, promover la transferencia de conocimientos y fortalecer la inteligencia comercial del sector.
El crecimiento sostenido de esta inserción productiva tuvo un correlato institucional con la firma reciente de un acuerdo estratégico entre los gobiernos de Santa Fe y Neuquén, a través de Pullaro y Rolando Figueroa. El convenio impulsa la integración industrial entre ambas provincias, promueve inversiones y consolida un esquema de cooperación que potencia la participación santafesina en el desarrollo energético del país.
Haciendo pie en la Patagonia
Un ejemplo concreto de este proceso es la desarrolladora rosarina ZLT, que inauguró el Parque Industrial Vaca Muerta (PIVM), ubicado en Añelo, en una zona neurálgica para la producción energética. Se trata de un enclave estratégico de capitales santafesinos que facilita la radicación de empresas y mejora la logística operativa en el corazón del yacimiento.
Al respecto, el director de la firma, Gino Zavanella, subrayó el valor de esta articulación: "El Parque demuestra la integración productiva entre empresas santafesinas y neuquinas, y la capacidad de adaptarnos para insertarnos en la cadena de valor de Vaca Muerta. Es una muestra cabal de que el trabajo en conjunto funciona y genera resultados concretos".
A su vez, destacó el rol de la Mesa sectorial: "Es un espacio clave para tender redes y obtener acompañamiento. Ponemos el Parque a disposición de todas las empresas santafesinas que buscan mejorar su logística, ganar competitividad y acceder a nuevas oportunidades en Vaca Muerta".
Otro caso relevante es el de Facorsa, firma con casi 70 años de trayectoria en el diseño y fabricación de sistemas de refrigeración para motores industriales y maquinaria pesada, que avanza en su proceso de radicación en Neuquén.
Por su parte, el titular, Alejandro Taborda, explicó: "Estamos avanzando en nuestra instalación en Neuquén para operar cerca de Vaca Muerta, optimizar tiempos de respuesta y fortalecer nuestro servicio de mantenimiento, además de formar técnicos locales".
Estos casos reflejan una tendencia consolidada: la industria santafesina amplía su escala y se integra a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. A través de inversión, innovación y cooperación institucional, Santa Fe fortalece su posicionamiento como actor clave en la cadena energética nacional.
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