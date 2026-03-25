Santa Fe con una presencia cada vez más marcada en Vaca Muerta

image La Provincia avanza como pieza clave del sector energético nacional. Foto: Gobierno de Santa Fe

Haciendo pie en la Patagonia

Un ejemplo concreto de este proceso es la desarrolladora rosarina ZLT, que inauguró el Parque Industrial Vaca Muerta (PIVM), ubicado en Añelo, en una zona neurálgica para la producción energética. Se trata de un enclave estratégico de capitales santafesinos que facilita la radicación de empresas y mejora la logística operativa en el corazón del yacimiento.

Al respecto, el director de la firma, Gino Zavanella, subrayó el valor de esta articulación: "El Parque demuestra la integración productiva entre empresas santafesinas y neuquinas, y la capacidad de adaptarnos para insertarnos en la cadena de valor de Vaca Muerta. Es una muestra cabal de que el trabajo en conjunto funciona y genera resultados concretos".

A su vez, destacó el rol de la Mesa sectorial: "Es un espacio clave para tender redes y obtener acompañamiento. Ponemos el Parque a disposición de todas las empresas santafesinas que buscan mejorar su logística, ganar competitividad y acceder a nuevas oportunidades en Vaca Muerta".

image Maximiliano Pullaro firmó un acuerdo con su par de Neuquén para integrar capacidades industriales y potenciar inversiones.

Otro caso relevante es el de Facorsa, firma con casi 70 años de trayectoria en el diseño y fabricación de sistemas de refrigeración para motores industriales y maquinaria pesada, que avanza en su proceso de radicación en Neuquén.

Por su parte, el titular, Alejandro Taborda, explicó: "Estamos avanzando en nuestra instalación en Neuquén para operar cerca de Vaca Muerta, optimizar tiempos de respuesta y fortalecer nuestro servicio de mantenimiento, además de formar técnicos locales".

"Nuestro objetivo es acompañar de manera más eficiente el crecimiento de la actividad en la región, y valoramos especialmente el apoyo del Gobierno de Santa Fe para dar este paso estratégico". "Nuestro objetivo es acompañar de manera más eficiente el crecimiento de la actividad en la región, y valoramos especialmente el apoyo del Gobierno de Santa Fe para dar este paso estratégico".

Estos casos reflejan una tendencia consolidada: la industria santafesina amplía su escala y se integra a uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. A través de inversión, innovación y cooperación institucional, Santa Fe fortalece su posicionamiento como actor clave en la cadena energética nacional.

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