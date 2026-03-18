Compañía Mega redobla su apuesta por Vaca Muerta

La mayor parte de ese salto tendrá destino externo. La mayor parte de ese salto tendrá destino externo.

Según detalló la empresa, cerca de 80% del volumen incremental se orientará a exportación, principalmente como GLP y gasolina natural. El 20% restante abastecerá al mercado doméstico, con foco en el suministro de etano para la industria petroquímica.

Con esa ampliación operativa, Mega quedará en condiciones de superar las 2,5 millones de toneladas anuales de capacidad total de producción de NGLs. En un contexto en el que Vaca Muerta sigue empujando la oferta de hidrocarburos, el proyecto busca evitar que la infraestructura quede rezagada frente al crecimiento de la producción.

Vaca Muerta exige más infraestructura

El punto central del anuncio está ahí. El desarrollo no depende solo de extraer más petróleo y más gas. También exige capacidad para acondicionar, transportar, separar y colocar en el mercado los subproductos de esa expansión. Sin esa red, el crecimiento pierde valor y la cadena empieza a trabarse.

Mega ocupa un lugar estratégico en ese esquema. La compañía opera el único poliducto de la Argentina dedicado al transporte de líquidos del gas natural, una traza de 600 kilómetros que une la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca, nodo clave por su complejo petroquímico y por su salida portuaria.

La inversión se ejecutará entre 2026 y 2028 y abarcará obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. La inversión se ejecutará entre 2026 y 2028 y abarcará obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.

Entre los trabajos previstos figura la construcción de dos nuevas plantas de rebombeo, una en General Roca y otra en La Adela, destinadas a elevar la capacidad de transporte del poliducto que conecta la Cuenca Neuquina con Bahía Blanca.

A eso se sumará nueva infraestructura de acondicionamiento de gas natural y gas asociado al petróleo en la Planta Separadora Loma La Lata, en Neuquén, además de adecuaciones en la Planta Fraccionadora de Bahía Blanca.

El diseño del proyecto no apunta solo a sumar capacidad nominal, sino a darle mayor robustez a todo el circuito operativo, desde la captación en origen hasta el procesamiento y despacho final.

Impacto en empleo y cadena industrial

Durante la etapa de construcción, Mega estima picos de 600 empleos entre puestos directos e indirectos.

La obra demandará ingeniería, montajes, servicios, transporte, logística y provisión de equipamiento, con efecto sobre varias ramas de actividad asociadas. La obra demandará ingeniería, montajes, servicios, transporte, logística y provisión de equipamiento, con efecto sobre varias ramas de actividad asociadas.

La empresa también señaló que el proyecto incorporará mejoras tecnológicas para ganar eficiencia y ampliar la capacidad de captación de gas y líquidos. Esa combinación entre escala e innovación busca preparar la operación para una etapa de mayor exigencia productiva.

Un jugador clave del midstream

Mega opera desde 2001 y tiene como accionistas a YPF con 38%, Petrobras con 34% y Dow con 28%. Procesa alrededor del 40% del gas producido en la Cuenca Neuquina, una participación que deja en claro su peso dentro del negocio.

Además, la firma es el principal exportador argentino de GLP y el mayor productor y proveedor de etano para la petroquímica local. Por eso, una ampliación de esta escala no impacta solo en su balance.

También incide sobre las exportaciones, el abastecimiento industrial y la capacidad del sistema para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta. También incide sobre las exportaciones, el abastecimiento industrial y la capacidad del sistema para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta.

El movimiento tiene una lectura directa. Mega decidió acelerar sobre un segmento donde la infraestructura define buena parte del negocio. Con una inversión de US$360 millones bajo el RIGI y un plan total de US$650 millones, la empresa busca quedarse con una porción mayor del valor que genera el boom energético.

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