Cruce entre libertarios y el PRO: El karinismo dice que Jorge Macri tomó su idea para créditos hipotecarios

La iniciativa lleva la firma de Ramírez, aunque fue elaborada por el legislador libertario Nicolás Pakgojz. El proyecto plantea derogar la ley 1.251, sancionada en 2003, que creó el actual instituto a partir de la transformación de la Comisión Municipal de la Vivienda.

Según el texto, los recursos que hoy administra el IVC deberían pasar a la Jefatura de Gabinete porteña, que sería la encargada de ejecutar las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda. Además, establece que se publique un informe semestral que detalle el destino de esos fondos.

El organismo está en el centro del debate porque el propio Jorge Macri anunció que parte del financiamiento del nuevo programa de créditos saldrá precisamente del presupuesto del IVC.

Créditos hipotecarios en CABA

Al presentar la medida, el jefe de Gobierno defendió la necesidad de redireccionar los recursos destinados a la política habitacional.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia”, sostuvo.

Macri argumentó que su objetivo es ampliar el acceso al crédito para sectores que hoy quedan fuera del sistema. “Mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, afirmó.

Desde el espacio libertario, Pakgojz también salió al cruce del anuncio del jefe de Gobierno.

“Jorge, qué bueno que se inspiren en nuestras ideas, pero con proyectos a medias tintas no alcanza: hay que eliminar el Instituto de Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños”, sostuvo el legislador.

Y agregó: “La libertad sigue avanzando en la Ciudad de la mano del modelo de Javier Milei”.

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El proyecto libertario también incluye modificaciones a la carta orgánica del Banco Ciudad. La iniciativa propone que las utilidades excedentes de la entidad se destinen exclusivamente a bonificar tasas de interés o reducir gastos administrativos en créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.

Actualmente, esos recursos pueden utilizarse para financiar obras sociales o programas habitacionales del Gobierno porteño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2034255956935331857&partner=&hide_thread=false Saldamos una deuda histórica con la clase media.



Lanzamos nuevos créditos hipotecarios con los recursos que antes se usaban para regalar viviendas y locales en las villas.



Esto también es ordenar. pic.twitter.com/efU6KFkCvq — Jorge Macri (@jorgemacri) March 18, 2026

Críticas desde el larretismo

Las objeciones al plan de Jorge Macri no llegaron solo desde el sector libertario. También aparecieron cuestionamientos desde el espacio político cercano a Horacio Rodríguez Larreta.

El legislador Emmanuel Ferrario, quien integra el bloque Confianza y Desarrollo, criticó el enfoque del programa y sostuvo que no aborda el problema estructural del acceso a la vivienda en la Ciudad.

“Vean el anuncio del Jefe de Gobierno para una muestra de lo que es NO entender el problema de la vivienda en CABA”, escribió al referirse al video difundido por Macri.

Ferrario cuestionó, entre otras cosas, la idea de que el alquiler sea el problema central. “Ninguna familia es ‘inferior’ por alquilar. El problema no es alquilar, el problema es que se lleve el 60% de tus ingresos”, señaló.

También puso en duda el alcance real de la medida. Según explicó, incluso si se accede al crédito hipotecario, las condiciones económicas seguirían siendo restrictivas para gran parte de la población.

“Aunque consigas el crédito vas a necesitar 35.000 USD de ahorro y pagar una tasa 7% arriba de la inflación. Solo el 7% de los porteños llegaría. Así no se termina ningún problema”, afirmó.

Por último, también cuestionó la decisión de financiar el programa con recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

“Lo quieren financiar con el mismo IVC al que le están recortando recursos y hoy representa menos del 1% del presupuesto de la Ciudad”, planteó.

El debate por las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires comienza así a trasladarse a la Legislatura, donde los distintos bloques anticipan una discusión intensa sobre el rol del Estado, el financiamiento de los créditos hipotecarios y el futuro del Instituto de Vivienda porteño.

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