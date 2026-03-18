El anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sobre un nuevo esquema de créditos hipotecarios para facilitar el acceso a la vivienda generó un fuerte cruce político en la Ciudad de Buenos Aires. Legisladores libertarios que responden al sector de Karina Milei acusaron al mandatario de haber replicado una iniciativa que el espacio libertario ya había impulsado en la Legislatura.
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Cruce entre libertarios y el PRO: El karinismo dice que Jorge Macri tomó su idea para créditos hipotecarios
Los libertarios salieron a cruzar a Jorge Macri tras el anuncio de los créditos hipotecarios para la clase media. Lo acusan de copiarse.
La principal crítica llegó de parte de Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña, quien reaccionó en redes sociales tras la presentación del programa que prevé subvencionar dos puntos porcentuales de la tasa de interés en créditos hipotecarios para la compra de una primera vivienda o vivienda única.
“Parecida, casi un homenaje”, escribió Ramírez en respuesta al video que difundió Macri para promocionar la medida.
La legisladora fue más allá y sostuvo que la propuesta del oficialismo porteño es incompleta. “Pero nuestra propuesta es mejor: CIERREN EL IVC. Menos cajas para la política, mejores créditos, más libertad”, agregó.
Libertarios en contra de Jorge Macri
El planteo libertario está vinculado a un proyecto presentado en la Legislatura que propone eliminar el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo encargado de ejecutar la política habitacional porteña.
La iniciativa lleva la firma de Ramírez, aunque fue elaborada por el legislador libertario Nicolás Pakgojz. El proyecto plantea derogar la ley 1.251, sancionada en 2003, que creó el actual instituto a partir de la transformación de la Comisión Municipal de la Vivienda.
Según el texto, los recursos que hoy administra el IVC deberían pasar a la Jefatura de Gabinete porteña, que sería la encargada de ejecutar las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda. Además, establece que se publique un informe semestral que detalle el destino de esos fondos.
El organismo está en el centro del debate porque el propio Jorge Macri anunció que parte del financiamiento del nuevo programa de créditos saldrá precisamente del presupuesto del IVC.
Créditos hipotecarios en CABA
Al presentar la medida, el jefe de Gobierno defendió la necesidad de redireccionar los recursos destinados a la política habitacional.
“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia”, sostuvo.
Macri argumentó que su objetivo es ampliar el acceso al crédito para sectores que hoy quedan fuera del sistema. “Mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, afirmó.
Desde el espacio libertario, Pakgojz también salió al cruce del anuncio del jefe de Gobierno.
“Jorge, qué bueno que se inspiren en nuestras ideas, pero con proyectos a medias tintas no alcanza: hay que eliminar el Instituto de Vivienda e ir a fondo con las reformas que necesitan los porteños”, sostuvo el legislador.
Y agregó: “La libertad sigue avanzando en la Ciudad de la mano del modelo de Javier Milei”.
El proyecto libertario también incluye modificaciones a la carta orgánica del Banco Ciudad. La iniciativa propone que las utilidades excedentes de la entidad se destinen exclusivamente a bonificar tasas de interés o reducir gastos administrativos en créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad.
Actualmente, esos recursos pueden utilizarse para financiar obras sociales o programas habitacionales del Gobierno porteño.
Críticas desde el larretismo
Las objeciones al plan de Jorge Macri no llegaron solo desde el sector libertario. También aparecieron cuestionamientos desde el espacio político cercano a Horacio Rodríguez Larreta.
El legislador Emmanuel Ferrario, quien integra el bloque Confianza y Desarrollo, criticó el enfoque del programa y sostuvo que no aborda el problema estructural del acceso a la vivienda en la Ciudad.
“Vean el anuncio del Jefe de Gobierno para una muestra de lo que es NO entender el problema de la vivienda en CABA”, escribió al referirse al video difundido por Macri.
Ferrario cuestionó, entre otras cosas, la idea de que el alquiler sea el problema central. “Ninguna familia es ‘inferior’ por alquilar. El problema no es alquilar, el problema es que se lleve el 60% de tus ingresos”, señaló.
También puso en duda el alcance real de la medida. Según explicó, incluso si se accede al crédito hipotecario, las condiciones económicas seguirían siendo restrictivas para gran parte de la población.
“Aunque consigas el crédito vas a necesitar 35.000 USD de ahorro y pagar una tasa 7% arriba de la inflación. Solo el 7% de los porteños llegaría. Así no se termina ningún problema”, afirmó.
Por último, también cuestionó la decisión de financiar el programa con recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad.
“Lo quieren financiar con el mismo IVC al que le están recortando recursos y hoy representa menos del 1% del presupuesto de la Ciudad”, planteó.
El debate por las políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires comienza así a trasladarse a la Legislatura, donde los distintos bloques anticipan una discusión intensa sobre el rol del Estado, el financiamiento de los créditos hipotecarios y el futuro del Instituto de Vivienda porteño.
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