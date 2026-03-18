Escándalo en Diputados: Compró un rifle por Mercado Libre y lo enviaron a su despacho en el Congreso

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La seguridad en el Congreso

El rifle nunca llegó a ingresar al edificio sin control. El sistema de seguridad detectó el contenido durante el proceso de revisión habitual en el ingreso al anexo, ya que el paquete pasó por el escáner que controla los objetos que entran al lugar. De esa manera, el arma fue identificada antes de atravesar el filtro de seguridad.

Desde el área de seguridad del Congreso le restaron dramatismo a la situación y señalaron que el protocolo funcionó correctamente, ya que el sistema de control permitió identificar el contenido del paquete sin que representara un riesgo.

El episodio rápidamente comenzó a comentarse en los pasillos del Parlamento y entre los periodistas acreditados en el Congreso.

Ante las consultas, Sánchez Wrba explicó además cuál era el destino del rifle. Según contó, el arma de aire comprimido no estaba pensada para ser utilizada en la ciudad.

El legislador explicó que la había comprado para utilizarla “en el campo”, ya que es oriundo de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires.

El episodio no pasó a mayores, pero dejó una escena poco habitual en el Congreso: un paquete de comercio electrónico dirigido a un despacho legislativo que terminó revelando un rifle dentro de la caja.

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