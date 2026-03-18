Un episodio inusual generó sorpresa este miércoles en la Cámara de Diputados cuando el personal de seguridad detectó un paquete sospechoso en el ingreso al Anexo A del Congreso, ubicado frente al Palacio Legislativo. Dentro de la caja, que llevaba una etiqueta de Mercado Libre, había un rifle de aire comprimido.
LOCURA
Escándalo en Diputados: Compró un rifle por Mercado Libre y lo enviaron a su despacho en el Congreso
Hubo momentos de tensión y desconcierto en la Cámara de Diputados tras la llegada de un paquete para un diputado. Todo se trató de “un error”.
El desconcierto aumentó cuando se supo que el envío estaba dirigido al despacho de un legislador nacional.
Susto en Diputados por el paquete de Mercado Libre
El destinatario del paquete era Javier Sánchez Wrba, diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires, cercano al jefe del bloque, Cristian Ritondo. El propio legislador confirmó posteriormente que había comprado el rifle a través de la plataforma de comercio electrónico, aunque aseguró que el envío al Congreso se produjo por un error.
Según explicó, la dirección que figura registrada en su cuenta de Mercado Libre corresponde a su despacho en la Cámara de Diputados. Por ese motivo, el paquete terminó siendo enviado al edificio legislativo, cuando en realidad la operación estaba prevista para ser retirada de manera presencial en el local.
“Fue un error”, señaló el diputado al referirse al episodio.
La seguridad en el Congreso
El rifle nunca llegó a ingresar al edificio sin control. El sistema de seguridad detectó el contenido durante el proceso de revisión habitual en el ingreso al anexo, ya que el paquete pasó por el escáner que controla los objetos que entran al lugar. De esa manera, el arma fue identificada antes de atravesar el filtro de seguridad.
Desde el área de seguridad del Congreso le restaron dramatismo a la situación y señalaron que el protocolo funcionó correctamente, ya que el sistema de control permitió identificar el contenido del paquete sin que representara un riesgo.
El episodio rápidamente comenzó a comentarse en los pasillos del Parlamento y entre los periodistas acreditados en el Congreso.
Ante las consultas, Sánchez Wrba explicó además cuál era el destino del rifle. Según contó, el arma de aire comprimido no estaba pensada para ser utilizada en la ciudad.
El legislador explicó que la había comprado para utilizarla “en el campo”, ya que es oriundo de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires.
El episodio no pasó a mayores, pero dejó una escena poco habitual en el Congreso: un paquete de comercio electrónico dirigido a un despacho legislativo que terminó revelando un rifle dentro de la caja.
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