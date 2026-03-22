River y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Apertura. El Celeste recibe al Millonario en la ciudad cordobesa, en un partido en el que ya ocurrió la primera polémica: el penal para River que luego, tras revisar el VAR, fue anulado.
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Penal anulado River y polémica: ¿Por qué el VAR llamó al árbitro para decidir?
Gonzalo Montiel se llevó la pelota con el pecho y Valenti la tocó con el brazo. Era penal para River, pero el VAR salvó a Estudiantes de Río Cuarto.
Sucedió al minuto 36 del primer tiempo. River asumía el protagonismo del encuentro, en un panorama esperable dado el nivel de ambos equipos. De un lado, el Millonario candidato al título; del otro, un rival que, a pesar de jugar de local, ha sufrido muchísimo su primer tranco en la Primera División y es el peor equipo del Torneo Apertura 2026.
El equipo de Eduardo Coudet merodeaba el arco de Estudiantes, pero le costaba inquietar con claridad los tres palos riocuartenses. Al minuto 36, Gonzalo Montiel se proyectó por el lateral derecho -una marca registrada suya, fundamentalmente necesaria para enfrentar a rivales que se cierran atrás y achican espacios por el centro del campo-, tras un pase largo y se llevó la pelota con el pecho, encarando hacia dentro del área.
La pelota pegó en la mano de Valenti de forma clara, e inmediatamente Montiel pidió penal. De hecho, es elocuente la manera en que el defensor cordobés levanta el brazo alevosamente para impedir el avance de la pelota.
Nazareno Arasa, árbitro del partido, marcó inmediatamente penal. Sin embargo, desde el VAR -Salomé Di Iorio-, le pidieron que espere. Estaban revisando si la mano de Valenti había sido dentro del área o fuera de ella.
La transmisión de la TV, que muestra las imágenes que ve la cabina del VAR para analizar la jugada, arrojaba que había sido, efectivamente, fuera del área. No había lugar a dudas. Era jugada de amonestación y tiro libre para River.
Transcurrieron los minutos, Arasa esperó, los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto esperaron, los jugadores de River también. En lo que, parecía, se iría a resolver con un aviso del VAR al árbitro para indicarle que era tiro libre y no penal, terminó siendo un llamado para que Arasa lo chequeara por sí mismo en la cabina.
¿Por qué el llamado al árbitro si la jugada no era de interpretación? ¿Qué es lo que Arasa debía verificar o interpretar en una acción que era claramente tiro libre?
Toda la pausa duró 4 minutos. 4 minutos en los que el partido, desvirtuado, debió detenerse hasta esperar la decisión final de la terna arbitral. Poco favorable para la dinámica del juego.