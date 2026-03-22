Penal anulado River y polémica: ¿Por qué el VAR llamó al árbitro para decidir?

Nazareno Arasa - Foto NA MARCELO CAPECE Nazareno Arasa es el encargado de impartir justicia en Estudiantes (RC) vs. River Foto NA MARCELO CAPECE

La transmisión de la TV, que muestra las imágenes que ve la cabina del VAR para analizar la jugada, arrojaba que había sido, efectivamente, fuera del área. No había lugar a dudas. Era jugada de amonestación y tiro libre para River.

Transcurrieron los minutos, Arasa esperó, los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto esperaron, los jugadores de River también. En lo que, parecía, se iría a resolver con un aviso del VAR al árbitro para indicarle que era tiro libre y no penal, terminó siendo un llamado para que Arasa lo chequeara por sí mismo en la cabina.

¿Por qué el llamado al árbitro si la jugada no era de interpretación? ¿Qué es lo que Arasa debía verificar o interpretar en una acción que era claramente tiro libre?

Toda la pausa duró 4 minutos. 4 minutos en los que el partido, desvirtuado, debió detenerse hasta esperar la decisión final de la terna arbitral. Poco favorable para la dinámica del juego.

VIDEO: El penal anulado a River que Nazareno Arasa

Embed EL ÁRBITRO COBRÓ PENAL PARA RIVER POR MANO, PERO REVISÓ EN EL VAR Y LO ANULÓ #LPFxTNTSports



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