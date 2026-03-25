En Córdoba, hasta los caballos sienten la presión: Denuncian posible cierre del Hipódromo

En ese sentido, el Hipódromo de Palermo y el de San Isidro presentaron sendos proyectos de crecimiento en 2025, mostrando una perspectiva positiva. Con un calendario de carreras completo y un aumento en los premios ofrecidos a los participantes, el turf porteño y de alrededores se ha mostrado particularmente sano, aunque en coincidencia con la zona de mayor concentración económica del país.

Mientras tanto, en otras zonas de importancia para el turf nacional, la realidad es diferente. Sin tanta inyección de capital, casos como el del Hipódromo de Córdoba se han repetido a lo largo y ancho del país, aunque en algunas ocasiones con ayudas provinciales que permitieron llevar adelante algunas programaciones.

En caso de continuar esta tendencia, la reducción del número de carreras en el circuito nacional podría llevar a la concentración de la actividad de manera exclusiva hacia el territorio capitalino, dejando un cuadro de situación muy complicado para miles de trabajadores especializados del rubro hípico.

Uno de los potenciales salvavidas estaría en la digitalización de las apuestas, que todavía se encuentra en curso a pesar de la presencia contundente de casas virtuales a lo largo y ancho del país.

Hipodromo Córdoba P Peligra la actividad por altos costos.

Argentina y la exportación de caballos

Por fuera de las carreras, el rubro hípico y de crianza de caballos tuvo un buen 2025 con crecimiento en las exportaciones de animales pura sangre para las competiciones. Con 2.905 equinos en pie vendidos durante el año pasado, la actividad registró un incremento en las ventas de más del 4%, generando ingresos superiores a los 20 millones de dólares para la economía local.

Los principales destinos de exportación de los caballos argentinos son los Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes, donde se llevan a cabo las principales competencias de polo, equitación y carreras de turf del mundo.

Otras noticias de Urgente24

Batacazo: Danone y Arcor toman el control total de La Serenísima

Una multitud en las calles por el Día de la Memoria

Carlos Presti y el riesgo de una Defensa hemipléjica

"Los números no cierran", y reflotan la propuesta de cerrar los supermercados los domingos