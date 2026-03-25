En Córdoba, hasta los caballos sienten la presión: Denuncian posible cierre del Hipódromo

CÓRDOBA. Trabajadores del Hipódromo de Córdoba denunciaron un cierre inminente de las instalaciones fruto de la crisis económica que alcanzó a la actividad. La histórica sede hípica ubicada en barrio Jardín Espinoza, al sur de Córdoba capital, no registra actividad reciente y allegados calificaron la situación como “inviable” a nivel financiero.
El alto costo asociado a las carreras de caballos sumado a una baja de la circulación de dinero en distintos sectores derivó en un cuadro de situación complejo que puso en jaque al menos 60 puestos de trabajo. La denuncia, volcada al público en un reporte de La Voz, da cuenta del temor de los trabajadores que hace años se desempeñan en el lugar, que alguna vez supo ser uno de los puntos álgidos de atracción de la élite cordobesa.
Según referentes del Hipódromo cordobés, la falta de asistencia estatal es otro factor que confluye al cuadro de situación. En otras provincias, las sedes hípicas reciben apoyo estatal como parte del fomento turístico y deportivo, en una actividad que demanda hasta ocho colaboradores por animal.
Al respecto, tanto los trabajadores del Hipódromo como así también personas dedicadas a las carreras representadas por el Círculo de Caballos de Carrera apuntaron también en contra del Jockey Club, institución dueña del predio. Sobre ella, recaen rumores de una posible intención de loteo y venta de los terrenos, de alto valor inmobiliario al tratarse de una zona de gran categoría.
Qué pasa con las carreras de caballos
La actividad, históricamente elitista, ha presentado variaciones zonales en los últimos años. Con un fuerte incremento en los costos de mantenimiento, el turf argentino se ha desarrollado de manera dispar según el hipódromo y el cuadro de situación particular.
En ese sentido, el Hipódromo de Palermo y el de San Isidro presentaron sendos proyectos de crecimiento en 2025, mostrando una perspectiva positiva. Con un calendario de carreras completo y un aumento en los premios ofrecidos a los participantes, el turf porteño y de alrededores se ha mostrado particularmente sano, aunque en coincidencia con la zona de mayor concentración económica del país.
Mientras tanto, en otras zonas de importancia para el turf nacional, la realidad es diferente. Sin tanta inyección de capital, casos como el del Hipódromo de Córdoba se han repetido a lo largo y ancho del país, aunque en algunas ocasiones con ayudas provinciales que permitieron llevar adelante algunas programaciones.
En caso de continuar esta tendencia, la reducción del número de carreras en el circuito nacional podría llevar a la concentración de la actividad de manera exclusiva hacia el territorio capitalino, dejando un cuadro de situación muy complicado para miles de trabajadores especializados del rubro hípico.
Uno de los potenciales salvavidas estaría en la digitalización de las apuestas, que todavía se encuentra en curso a pesar de la presencia contundente de casas virtuales a lo largo y ancho del país.
Argentina y la exportación de caballos
Por fuera de las carreras, el rubro hípico y de crianza de caballos tuvo un buen 2025 con crecimiento en las exportaciones de animales pura sangre para las competiciones. Con 2.905 equinos en pie vendidos durante el año pasado, la actividad registró un incremento en las ventas de más del 4%, generando ingresos superiores a los 20 millones de dólares para la economía local.
Los principales destinos de exportación de los caballos argentinos son los Estados Unidos, el Reino Unido y los Emiratos Árabes, donde se llevan a cabo las principales competencias de polo, equitación y carreras de turf del mundo.
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