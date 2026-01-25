Crisis industrial: Dos de cada tres sectores caen frente al avance de las importaciones

Crisis por importaciones. A pesar de la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país, la economía real de argentina muestra signos de alarma. Según el estudio "El mercado interno en disputa: fabricación nacional vs importada" de la consultora Equilibra, el 65% de los sectores productivos opera hoy por debajo de los niveles registrados en el tercer trimestre de 2023.