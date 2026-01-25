urgente24
Crisis industrial: Dos de cada tres sectores caen frente al avance de las importaciones

Informe de la consultora Equilibra revela que 36 de 55 áreas productivas retrocedieron desde 2023. Las importaciones ponen en crisis a la industria nacional

25 de enero de 2026 - 16:40
La mayoría de estos sectores integran la industria manufacturera. En 14 de ellos la producción cayó y los volúmenes importados crecieron fuertemente entre el tercer trimestre de 2023 y 2025, según Equilibra.

Crisis por importaciones. A pesar de la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país, la economía real de argentina muestra signos de alarma. Según el estudio "El mercado interno en disputa: fabricación nacional vs importada" de la consultora Equilibra, el 65% de los sectores productivos opera hoy por debajo de los niveles registrados en el tercer trimestre de 2023.

Javier Milei
El gobierno de Javier Milei ha sometido a crisis profunda a la industria nacional por la aplicación de la ortodoxia economicista. Resultado de ello, el estudio que esta nota comenta refleja un retroceso en la producción y consumo nacional, a 2023.

Crisis por apertura comercial

La estrategia de apertura de la economía para frenar la inflación ha generado un efecto colateral en las actividades "transables". De los 55 sectores analizados, 36 han retrocedido, concentrándose el daño principalmente en la industria manufacturera. El informe destaca:

  • Sectores en crisis: 20 de los sectores productores de bienes se contrajeron, perdiendo terreno frente a productos extranjeros.
  • Sectores en crecimiento: Solo 19 áreas lograron expandirse, casi todas vinculadas a la energía, el agro y la economía del conocimiento.

Importaciones: Los dueños de la góndola

El estudio, que procesó más de 1,6 millones de datos de importación, señala que el avance de China es el más agresivo. El gigante asiático aumentó su participación en el mercado interno en 4 puntos porcentuales, desplazando a la producción local en rubros como:

  • Juguetes y muebles.
  • Plásticos y neumáticos.
  • Industria editorial y herramientas.

Industrias aplastadas

Por su parte, Brasil consolidó su dominio en los sectores de automotores (autos y camiones), papel y maquinaria industrial. Mientras la producción nacional cae, los volúmenes importados crecieron exponencialmente entre 2023 y 2025, dejando a la industria local en una situación de vulnerabilidad extrema ante la falta de medidas de protección.

