Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo
Una ciudad argentina fue destacada como la mejor del mundo para visitar en este 2026 y el turismo está que arde. Superó a Tokio o Río de Janeiro.
Si bien en Argentina hay ciudades y destinos extremadamente pintorescos y como sacados de un cuadro, lo cierto es que una de estas está creciendo muchísimo en cuanto al turismo y muchísima gente siente curiosidad por conocerla por varios factores.
Una ciudad argentina elegida como "la mejor del mundo"
Otra coronación de gloria para Argentina, ya que la ciudad de Buenos Aires fue elegida por Wanderlust Reader Travel Awards como la mejor del mundo para visitar en 2026. Aquellos que votaron por este destino destacaron varios factores clave que sin duda definen muy bien el ambiente que se vive en la capital de nuestro país.
"Energía creativa, creciente escena de los chefs jóvenes, resurgimiento de los salones de tango", son algunas de las características sobresalientes de Buenos Aires. La misma tiene una oferta gastronómica muy amplia y de grandísimo nivel, además de propuestas culturales de todo tipo ya sea bien porteñas o con un toque internacional.
De esta manera Buenos Aires está atrayendo a muchos turistas, lo cual era algo que ocurría desde antes pero ahora mismo con el auge de las redes sociales -donde podemos ver todo en cuestión de segundos- se fue generando ese 'hype' o ganas de conocerla aún más.
Detrás de Buenos Aires quedaron ciudades sumamente prestigiosas y cosmopolitas como Tokio, Sidney, Ciudad del Cabo, Vancouver, Singapur, Marruecos, Río de Janeiro, Quito y Hong Kong. Varias de ellas de Asia y otras dos de Latinoamérica.
