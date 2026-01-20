El influencer Jero22 quedó en el ojo de la tormenta acusado de abuso sexual, pero su descargo en redes no hizo más que generar miles de burlas en lugar de apoyos. La polémica se volvió viral, al punto que todos convirtieron los errores ortográficos y las frases insólitas de su defensa en espectáculo y lo dejaron más expuesto que nunca.
Viral: Influencer acusado de abuso sexual intenta defenderse y las redes se le ríen
El influencer Jero22 fue acusado recientemente por abuso sexual y tomó las redes para contar su versión. Su descargo se hizo viral pero no por lo que esperaba.
Acusaciones, viralidad y redes: la caída de un influencer platense
Jero22, un influencer con 157.500 seguidores en X y fanático declarado de Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo de su ciudad natal de La Plata, construyó su popularidad haciendo contenido humorístico y comentarios sobre la vida cotidiana, usando un tono villero para conectar especialmente con los jóvenes.
También lanzó en enero de 2025 su álbum urbano VOLVEMO AL RUEDO, con 9 canciones en Spotify, y aunque no es músico profesional, mete humor, música y referencias culturales, lo cual le permitió amasar presencia en Instagram con casi 23 mil seguidores entre sus cuentas. Sin embargo, su carrera quedó manchada por la viralización de una acusación grave que lo involucra directamente con violencia sexual.
Una mujer identificada como Mai denunció que hace 4 meses atrás, Jerónimo la golpeó durante un encuentro sexual en su departamento, pese a los múltiples intentos de la joven de detener la situación, provocándole lesiones físicas, incluyendo sangrado. Según los relatos que se difundieron en X y que compartieron amigos de la víctima, al día siguiente continuaron hablando como si nada hubiera pasado, aunque con el tiempo entendió que se trató de un acto no consensuado y violento.
La viralidad del caso disparó un escrache digital, y mientras algunos defendían la credibilidad de la víctima, otros alertaban sobre el daño que pueden causar las acusaciones falsas. Pronto, Jero22 se volvió tendencia nacional, con su nombre circulando en las redes sociales.
Jero22 intenta defenderse y las redes lo apedrearon por su ortografía
Luego de que se hicieran públicas las acusaciones que se le hacían, el influencer publicó un extenso descargo en X tratando de defenderse, tildando lo que se dijo como calumnias: "Buenas, quiero hacer un descargo público ante las acusaciones falsas hacia mi persona. Me enteré de la acusación cuando me empezaron a mencionar y calumniar algunos twitteros y amigos de ella por acá. Hasta ese momento yo no tenía nocion de que había una interpetacion distinta de lo que pasó… Solo nos vimos una sola vez hace cuatro meses en su departamento. Yo recuerdo muy bien que durante y después de ese encuentro no se manifestó ningún malestar ni se expresó que se hubieran traspasado límites. Al día siguiente nos despertamos y charlamos un montón, igual que el día anterior, y en ningún momento la note rara".
En el mismo posteo, Jero agrega frases que no pasaron desapercibidas, lanzando acusaciones a otros usuarios particulares: "Párrafo aparte para algunos twitteros como mateweed que se hace el amigo de las girl, con la cara que tiene hay que meterlo en cana por las dudas. Y los amigos que no sé que tan amigos son que en vez de cuidar a la amiga salen a hacerse los rey misterio para generar interacciones sabiendo como funciona esta red social. Yo tengo una vida afuera de twitter, familia y amigos que me bancan que hace que tenga contención y que este bien, pero hay que tener cuidado con estas falsas acusaciones porque hay gente a la que se les arruina la vida."
El descargo, además de la defensa explícita sobre la inexistencia de agresión, contenía varios errores ortográficos notorios como "nocion", "interpetacion" y "retuitie", que fueron rápidamente objeto de burlas virales.
La comunidad de usuarios reaccionó más con humor que tomándose en serio la acusación, cuestionando desde la frase de "meter en cana por las dudas" hasta insinuando el uso de inteligencia artificial para redactar el post. "Grok haceme un texto largo para defenderme", lanzó un usuario. Otros, sin embargo, insistieron en la presunción de inocencia: "Inocente hasta que se demuestre lo contrario", recordando que la justicia todavía no falló, a pesar de todo.
Es paradójico como el mismo público que viralizó a Jero por su humor y sus memes ahora usa esas mismas herramientas para juzgarlo. La viralidad y la exposición de las redes transformaron un descargo personal en un espectáculo público donde conviven la risa y el escándalo, porque muchas veces un influencer puede perder el control sobre su propia narrativa en cuestión de horas.
