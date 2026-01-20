Viral: Influencer acusado de abuso sexual intenta defenderse y las redes se le ríen

Jero22 intenta defenderse y las redes lo apedrearon por su ortografía

Luego de que se hicieran públicas las acusaciones que se le hacían, el influencer publicó un extenso descargo en X tratando de defenderse, tildando lo que se dijo como calumnias: "Buenas, quiero hacer un descargo público ante las acusaciones falsas hacia mi persona. Me enteré de la acusación cuando me empezaron a mencionar y calumniar algunos twitteros y amigos de ella por acá. Hasta ese momento yo no tenía nocion de que había una interpetacion distinta de lo que pasó… Solo nos vimos una sola vez hace cuatro meses en su departamento. Yo recuerdo muy bien que durante y después de ese encuentro no se manifestó ningún malestar ni se expresó que se hubieran traspasado límites. Al día siguiente nos despertamos y charlamos un montón, igual que el día anterior, y en ningún momento la note rara".

En el mismo posteo, Jero agrega frases que no pasaron desapercibidas, lanzando acusaciones a otros usuarios particulares: "Párrafo aparte para algunos twitteros como mateweed que se hace el amigo de las girl, con la cara que tiene hay que meterlo en cana por las dudas. Y los amigos que no sé que tan amigos son que en vez de cuidar a la amiga salen a hacerse los rey misterio para generar interacciones sabiendo como funciona esta red social. Yo tengo una vida afuera de twitter, familia y amigos que me bancan que hace que tenga contención y que este bien, pero hay que tener cuidado con estas falsas acusaciones porque hay gente a la que se les arruina la vida."

image Su extenso descargo negaba las acusaciones y defendía su imagen, pero los errores ortográficos y las frases polémicas de su posteo fueron fuente inagotable de burlas.

Ver posteo original en X

El descargo, además de la defensa explícita sobre la inexistencia de agresión, contenía varios errores ortográficos notorios como "nocion", "interpetacion" y "retuitie", que fueron rápidamente objeto de burlas virales.

La comunidad de usuarios reaccionó más con humor que tomándose en serio la acusación, cuestionando desde la frase de "meter en cana por las dudas" hasta insinuando el uso de inteligencia artificial para redactar el post. "Grok haceme un texto largo para defenderme", lanzó un usuario. Otros, sin embargo, insistieron en la presunción de inocencia: "Inocente hasta que se demuestre lo contrario", recordando que la justicia todavía no falló, a pesar de todo.

Es paradójico como el mismo público que viralizó a Jero por su humor y sus memes ahora usa esas mismas herramientas para juzgarlo. La viralidad y la exposición de las redes transformaron un descargo personal en un espectáculo público donde conviven la risa y el escándalo, porque muchas veces un influencer puede perder el control sobre su propia narrativa en cuestión de horas.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Jorge Rial dijo lo que muchos piensan y el Chaqueño Palavecino tuvo que explicarse