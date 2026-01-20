Incendios: Tras un breve respiro, volvió el calor y reactivó varios focos en Puerto Patriada

"Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno, con más de 650 brigadistas, bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, ocho medios aéreos desplegados en los puntos más críticos, maquinaria pesada y unidades móviles, Vialidad Provincial y equipos de salud que estuvieron presentes en la zona desde el día uno", compartió Torres la semana pasada a través de una publicación de X.

En este sentido, el gobernador había destacado que más allá de que las recientes lluvias contribuyeron a apagar los focos de incendio, el verdadero reconocimiento es "para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén".

Ignacio Torres responsabilizó a la Ram por los incendios de Trevelin.webp El pasado jueves, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunciaba que el fuego se encontraba "100% contenido".

Tras ese anuncio de que el incendio estaba contenido, comenzó a reabrirse la actividad turística en Puerto Patriada Tras ese anuncio de que el incendio estaba contenido, comenzó a reabrirse la actividad turística en Puerto Patriada

Prestadores y autoridades confirmaron que la localidad volvía a recibir visitantes. En ese momento, desde el sector turístico buscaban "dar vuelta la página" y recuperar una temporada que venía fuerte hasta que el avance del fuego había provocado la caída de reservas para enero.

Sin embargo, tras la reciente reactivación de los focos, la situación volvió a generar alerta.

Hasta anoche, se espera que el Servicio Provincial de Manejo del Fuego difunda un parte oficial actualizado, en el que se informará sobre el estado del incendio, su comportamiento y las acciones implementadas en el operativo de contención.

