Los líderes de la Unión Europea se enfrentan a la Administración Donald Trump por diversos temas, aunque hoy día destaca el intento de Yankilandia por apropiarse de Groenlandia, que es de Dinamarca. Deterioro de la alianza del Atlántico Norte (OTAN) que durante más de 75 años vigiló el Orden Global que se muere.
SOÑANDO CON DEEPSEEK
Carrera de la Unión Europea por lograr su propia IA y no depender de USA
Tensión entre USA y la Unión Europea: los laboratorios de IA del Viejo Mundo buscan formas ingeniosas de cerrar la brecha con Silicon Valley, que hasta ahora fue dominante.
La dependencia de la IA (Inteligencia Artificial) estadounidense le provoca gran fragilidad a la UE, explicó Joel Khalili en Wired, en un completo informe sobre el proyecto. "En el peor de los casos, aunque los expertos consideran remota la posibilidad, USA podría negar los países europeos el acceso a servicios de IA e infraestructura digital crucial."
En la UE hay una carrera contrarreloj para ofrecer programas de financiación, una desregulación selectiva y colaboraciones con instituciones académicas capaces de crear modelos lingüísticos competitivos para las lenguas europeas nativas, como Apertus y GPT-NL.
Sin embargo, mientras ChatGPT o Claude sigan superando a los chatbots europeos, el liderazgo de USA en IA seguirá creciendo. «En estos ámbitos, el ganador se lo lleva todo. Cuando tienes una plataforma muy buena, todos se apuntan», afirma Wolfgang Nejdl, profesor de Informática en la Universidad Leibniz (Hannover, Alemania) y director del Centro de Investigación L3S. «No poder producir tecnología de vanguardia en este campo significa que no podrás alcanzarlos. Siempre te limitarás a alimentar a las grandes empresas con tu aportación, para que mejoren aún más y tú te quedes aún más atrás».
No está claro con precisión hasta dónde pretenden llegar el Reino Unido o la UE con el impulso a la «soberanía digital», afirman los grupos de presión.
- ¿Requiere la soberanía una autosuficiencia total en toda la extensa cadena de suministro de IA, o solo una capacidad mejorada en un conjunto reducido de disciplinas?
- ¿Exige la exclusión de los proveedores con sede en USA, o solo la disponibilidad de alternativas nacionales?
En la carrera por una autosuficiencia de Europa el modelo es China para promover un mercado propio de microprocesadores.
Pero quienes abogan por mercados abiertos y desregulación afirman que tratar de eliminar a las empresas de IA con sede en USA corre el riesgo de la desventaja frente a sus pares globales: "Desde nuestra perspectiva, soberanía significa tener opciones", dice Boniface de Champris, gerente sénior de políticas de la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones.
De todos modos la cuestiones que si DeepSeek lo logró ¿por qué no Europa?
SOOFI, el proyecto de desarrollo de modelos de código abierto en el que participa Wolfgang Nejdl, pretende lanzar en 2027 un modelo de lenguaje competitivo de propósito general con aproximadamente 100.000 millones de parámetros.
Nejdl: "Seremos el DeepSeek europeo".
Autocrítica
Algunos creen que los líderes estadounidenses —Nvidia, Google, Meta, OpenAI, Anthropic, etc.— ya están tan arraigados que a las naciones europeas les resulta imposible romper su dependencia de la IA estadounidense.
A principios de enero, el director de la organización nacional de ciberseguridad de Bélgica declaró a Financial Times que Europa había "perdido internet" y que debería aceptar cierta dependencia de la infraestructura estadounidense.
Sin embargo, los gobiernos del Reino Unido y la UE han comprometido cientos de millones para minimizar su dependencia de proveedores extranjeros de IA.
Impulsados por el éxito del laboratorio de IA DeepSeek, con sede en China, cuyo éxito en 2025 rompió con el dogma de que el control de la mayor flota de procesadores de IA determina qué empresa triunfa, investigadores europeos buscan métodos alternativos para desarrollar productos competitivos basados en un diseño de modelos imaginativo.
“Hemos sido demasiado crédulos ante la narrativa de que la innovación se realiza en USA, que hemos perdido el tren de la IA y que ni siquiera deberíamos pensar en ello”, le dijo a Wired, Rosaria Taddeo, profesora de Ética Digital y Tecnologías de Defensa en la Universidad de Oxford.
Una posible ventaja de los laboratorios europeos de IA sobre las grandes empresas estadounidenses es su disposición a desarrollar abiertamente.
Al publicar modelos para que cualquiera los use o modifique, según la teoría, los avances logrados por los laboratorios europeos se multiplicarán a medida que los colaboradores los refinen.
