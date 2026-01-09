El desprecio de Platón a Protágoras por las ideas del relativismo

. Contra la verdad objetiva: Protágoras sostenía que no hay verdades universales, sino percepciones individuales y útiles, o perjudiciales, lo que desafía la búsqueda platónica de Formas eternas y objetivas.

La Paradoja de Evatlo (o la Paradoja Judicial)

. El acuerdo: Protágoras enseñó a Evatlo con el pacto de que le pagaría una vez que ganara su primer caso como abogado.

. El dilema: Protágoras demanda a Evatlo.

. Si Protágoras gana: Evatlo debe pagar (por orden judicial) o (según el pacto) ha ganado su primer caso y debe pagar.

. Si Evatlo gana: Evatlo no paga (por orden judicial), pero, al ganar su primer caso, debería haber pagado según el pacto. ¿Cómo resolver este bucle lógico?.

. La crítica de Platón: Platón usa esta paradoja y las ideas de Protágoras para argumentar contra el relativismo, mostrando cómo la subjetividad y la retórica pueden llevar a contradicciones, y que se necesita una verdad más elevada (las Ideas) para resolver estos problemas, como se discute en el diálogo Teeteto.

Este argumento (para el que nunca se ofreció solución en la Antigüedad) ha llegado a conocerse como la paradoja del Tribunal (L. Alqvist), y una resolución de la cuestión sigue debatiéndose hoy en día en las facultades de Derecho como problema lógico.

