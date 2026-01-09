En la antigua Grecia, Platón abordó a Protágoras, sofista relativista, principalmente en el diálogo Protágoras, criticando su idea de que “el hombre es la medida de todas las cosas” y su relativismo sobre el bien, donde todo es opinión: esto se ilustra en la Paradoja de Protágoras.
ANTIGUA GRECIA
El desprecio de Platón a Protágoras por las ideas del relativismo
Platón y Protágoras fueron dos personalidades antagónicas en la antigua Grecia que alimentaron fuertes polémicas por las ideas del relativismo.
En esos tiempos, los sofistas eran una clase de maestros que, por una tarifa bastante alta, instruían a la juventud adinerada en política, historia, ciencias, derecho, matemáticas y retórica, así como en los detalles más finos de la gramática. Afirmaban ser capaces de convertir a un joven en alguien apto para desempeñar un cargo político y, lo que resultaba igualmente importante entre los griegos litigiosos de la época (especialmente en Atenas), de prepararlo para presentar un caso sólido en los tribunales, ya fuera en la acusación o en la defensa.
La fuerte controversia entre Platón y Protágoras
Estos profesores viajaban de ciudad en ciudad dando conferencias, atendiendo a alumnos y debatiendo temas públicamente (esto último, quizás, como muestra de sus habilidades en oratoria y disputa). Casi de forma uniforme, se los representa de manera desfavorable en los diálogos filosóficos de Platón (428/427-348/347 a.C.) como fraudes depredadores que se aprovechaban de los jóvenes ignorantes de la alta sociedad de Atenas y obtenían grandes sumas de dinero de sus padres a cambio de habilidades que, según Platón, podrían haberse adquirido fácilmente mediante la educación pública y de forma gratuita.
Aunque Platón no tenía palabras amables para ningún sofista, al que más despreciaba fue a Protágoras de Abdera (en torno a 485-415 a.C.), el filósofo relativista conocido principalmente por su afirmación de que “el hombre es la medida de todas las cosas”. Para Protágoras, la experiencia era relativa al individuo y la verdad objetiva de cualquier asunto carecía de importancia, porque la “verdad” se definía por la interpretación individual.
Relativismo y la medida del hombre
. “El hombre es la medida de todas las cosas”: Esta frase clave de Protágoras (del diálogo homónimo de Platón) implica que la verdad y la moralidad son relativas al individuo o a la comunidad, no absolutas. Lo que parece bueno o verdadero para una persona, puede no serlo para otra, y ambas percepciones son “verdaderas” para quien las experimenta.
. Contra la verdad objetiva: Protágoras sostenía que no hay verdades universales, sino percepciones individuales y útiles, o perjudiciales, lo que desafía la búsqueda platónica de Formas eternas y objetivas.
La Paradoja de Evatlo (o la Paradoja Judicial)
. El acuerdo: Protágoras enseñó a Evatlo con el pacto de que le pagaría una vez que ganara su primer caso como abogado.
. El dilema: Protágoras demanda a Evatlo.
. Si Protágoras gana: Evatlo debe pagar (por orden judicial) o (según el pacto) ha ganado su primer caso y debe pagar.
. Si Evatlo gana: Evatlo no paga (por orden judicial), pero, al ganar su primer caso, debería haber pagado según el pacto. ¿Cómo resolver este bucle lógico?.
. La crítica de Platón: Platón usa esta paradoja y las ideas de Protágoras para argumentar contra el relativismo, mostrando cómo la subjetividad y la retórica pueden llevar a contradicciones, y que se necesita una verdad más elevada (las Ideas) para resolver estos problemas, como se discute en el diálogo Teeteto.
Este argumento (para el que nunca se ofreció solución en la Antigüedad) ha llegado a conocerse como la paradoja del Tribunal (L. Alqvist), y una resolución de la cuestión sigue debatiéndose hoy en día en las facultades de Derecho como problema lógico.
