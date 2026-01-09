Prisión preventiva al policía que mató a un vecino de Villa Lugano en Navidad

González fue asesinado en el mediodía del 25 de diciembre cuando, en el marco de una discusión de dos vecinas del Barrio 20 de Villa Lugano, intervinieron oficiales de la Unidad de Pacificación Barrial (UPB) y de la Comisaría Vecinal 8A, de la que formaba parte Miño.

Según el expediente, dos mujeres comenzaron a discutir porque el hijo de una de ellas había festejado Navidad en la calle y le había dejado frente a su casa varias botellas vacías y basura. “El hombre llegó en su auto con intenciones de ingresar a su casa. La Policía no lo dejaba pasar. Pensó que el problema era con su hijo, quien creyó que estaba en su casa en ese momento. Él era ajeno a todo lo que estaba pasando”, dijo al diario Clarín una fuente de la investigación.

Como puede verse en las imágenes que fueron registradas en varios teléfonos celulares de vecinos, y que se viralizaron rápidamente, González comenzó a discutir con los policías, quienes empezaron a golpearlo con bastones, mientras él reaccionaba arrojando golpes a los efectivos.

En esas circunstancias llegó una camioneta de la Policía de la Ciudad como apoyo, de la que bajaron dos oficiales. A uno de ellos se ve apuntando en dirección adonde estaba la víctima, quien cayó al suelo tras una detonación.

“Miño, quien deliberadamente disparó a una corta distancia (presuntamente en dos ocasiones) contra el cuerpo de González, provocándole las lesiones que derivaron en la muerte del nombrado, con el pretexto de dispersar un tumulto que -conforme la requisitoria aludida- no existió”, sostuvo el juez Decaria.

La autopsia de González confirmó que el murió “por el impacto de un proyectil de municiones múltiples que le provocó una hemorragia interna y externa”, y detalló que “se extrajeron seis postas metálicas y un taco plástico de proyectil” del cuerpo.

“El resultado de la evaluación de las imágenes con las que se cuentan por el tamiz de las conclusiones que arroja el protocolo de autopsia permite construir un criterio contundente para atribuir el reproche de la muerte de González en la persona del policía Miño desde que -sin lugar a dudas- fue el autor del disparo de escopeta, a corta distancia (menos de 5 metros, conforme el efecto bala y ahumamiento de la herida descripta en el protocolo de autopsia) desde el flanco derecho de González”, expresó el fallo.

Qué declaró el policía Miño

Miño declaró en la causa que llegó al lugar y observó a “un hombre ofuscado”, en relación con González, quien ya estaba discutiendo y recibiendo golpes de los policías que se encontraban allí. “No se lo podía parar, estaba muy agresivo, muy sacado, y arrojaba golpes contra el personal policial”, agregó.

“Cuando bajo del móvil grito que detenga su actitud, pero el masculino siguió agrediendo a mi compañero y es que en momentos hago un disparo de una posta de goma, hacia las chapas de la parrilla que se encontraba en el lugar. Siendo que en ese momento que hago el disparo para dispersar su acción, no tirándole de manera directa”, declaró el policía.

“Tiré a un lugar más seguro, para evitar un mal mayor”, indicó.

