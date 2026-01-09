El oficial primero de la Policía de la Ciudad Darián Gastón Miño (30) fue procesado con prisión preventiva como autor del asesinato de Juan Gabriel González (45), cometido en Navidad en Villa Lugano. Para la Justicia, el acusado tuvo un “obrar desproporcionado” y en apenas 12 segundos llegó a la escena y disparó.
PROCESADO
Prisión preventiva al policía que mató a un vecino de Villa Lugano en Navidad
El oficial de la Policía de la Ciudad Darián Miño fue procesado con prisión preventiva por el crimen de Juan Gabriel González en Navidad, en Villa Lugano.
Miño fue procesado por el delito de " homicidio agravado" por ser miembro de una fuerza de seguridad, en este caso, la Policía de la Ciudad. También lo embargó por $110 millones. En caso de ser hallado culpable, el oficial podría ser condenado a perpetua.
A su vez, en el mismo fallo, el magistrado sobreseyó a un vecino, al hijo y a la esposa de González, quienes habían sido detenidos durante el procedimiento e imputados por homicidio en riña. De hecho, la mujer recibió un disparo en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser hospitalizada.
“Miño disparó una escopeta contra el cuerpo de la víctima a una distancia de menos de cinco metros, logrando impactar municiones metálicas en el lado derecho del abdomen de la víctima, donde presentó lesiones (concretamente hemorragias interna y externa, causadas por lesión de munición múltiple en tórax y abdomen), que causaron la muerte de González”, sostuvo el juez en lo Criminal y Correccional 20, Hugo Decaria, en el fallo de 47 páginas al que tuvo acceso Clarín.
Para el magistrado, “Miño habría llevado a cabo un obrar desproporcionado ante el intento de reducir a la víctima, quien se encontraba desarmado, descalzo y apenas vestido con un pantalón corto”.
González fue asesinado en el mediodía del 25 de diciembre cuando, en el marco de una discusión de dos vecinas del Barrio 20 de Villa Lugano, intervinieron oficiales de la Unidad de Pacificación Barrial (UPB) y de la Comisaría Vecinal 8A, de la que formaba parte Miño.
Según el expediente, dos mujeres comenzaron a discutir porque el hijo de una de ellas había festejado Navidad en la calle y le había dejado frente a su casa varias botellas vacías y basura. “El hombre llegó en su auto con intenciones de ingresar a su casa. La Policía no lo dejaba pasar. Pensó que el problema era con su hijo, quien creyó que estaba en su casa en ese momento. Él era ajeno a todo lo que estaba pasando”, dijo al diario Clarín una fuente de la investigación.
Como puede verse en las imágenes que fueron registradas en varios teléfonos celulares de vecinos, y que se viralizaron rápidamente, González comenzó a discutir con los policías, quienes empezaron a golpearlo con bastones, mientras él reaccionaba arrojando golpes a los efectivos.
IMÁGENES SENSIBLES: VER VIDEO ACÁ
En esas circunstancias llegó una camioneta de la Policía de la Ciudad como apoyo, de la que bajaron dos oficiales. A uno de ellos se ve apuntando en dirección adonde estaba la víctima, quien cayó al suelo tras una detonación.
“Miño, quien deliberadamente disparó a una corta distancia (presuntamente en dos ocasiones) contra el cuerpo de González, provocándole las lesiones que derivaron en la muerte del nombrado, con el pretexto de dispersar un tumulto que -conforme la requisitoria aludida- no existió”, sostuvo el juez Decaria.
La autopsia de González confirmó que el murió “por el impacto de un proyectil de municiones múltiples que le provocó una hemorragia interna y externa”, y detalló que “se extrajeron seis postas metálicas y un taco plástico de proyectil” del cuerpo.
“El resultado de la evaluación de las imágenes con las que se cuentan por el tamiz de las conclusiones que arroja el protocolo de autopsia permite construir un criterio contundente para atribuir el reproche de la muerte de González en la persona del policía Miño desde que -sin lugar a dudas- fue el autor del disparo de escopeta, a corta distancia (menos de 5 metros, conforme el efecto bala y ahumamiento de la herida descripta en el protocolo de autopsia) desde el flanco derecho de González”, expresó el fallo.
Qué declaró el policía Miño
Miño declaró en la causa que llegó al lugar y observó a “un hombre ofuscado”, en relación con González, quien ya estaba discutiendo y recibiendo golpes de los policías que se encontraban allí. “No se lo podía parar, estaba muy agresivo, muy sacado, y arrojaba golpes contra el personal policial”, agregó.
“Cuando bajo del móvil grito que detenga su actitud, pero el masculino siguió agrediendo a mi compañero y es que en momentos hago un disparo de una posta de goma, hacia las chapas de la parrilla que se encontraba en el lugar. Siendo que en ese momento que hago el disparo para dispersar su acción, no tirándole de manera directa”, declaró el policía.
“Tiré a un lugar más seguro, para evitar un mal mayor”, indicó.
-----------
Otras noticias en Urgente24:
Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión
River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca
Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Benjamin Netanyahu