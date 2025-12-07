El Día Internacional de la Aviación Civil conmemora la firma del Convenio de Chicago un 7/12 /1944. Este tratado sentó las bases para el transporte aéreo internacional de posguerra, y estableció la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), el organismo para construir un sistema aéreo moderno, seguro y capaz de unir distancias a escala global.
DÍA INTERNACIONAL DE LA AVIACIÓN CIVIL
Por qué la Organización de Aviación Civil Internacional celebra hoy
Aviación Civil: El rol de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la construcción de la red aérea del mundo
La OACI tiene un objetivo fundacional: asegurar el progreso seguro y sistemático de la aviación civil. Surgida como la heredera de la Comisión Internacional para la Navegación Aérea (ICAN) de 1919, su rol es imprescindible en la realidad internacional actual, donde la aviación es un motor de comercio y conexión.
ONU
La Asamblea General de la ONU oficializó la efeméride en 1996, reconociendo el impacto del transporte aéreo como un facilitador de la movilidad y la cohesión entre las naciones. En un mundo cada vez más interdependiente, la OACI promueve la cooperación entre los 193 Estados miembros para establecer normas y métodos uniformes que rijan la seguridad, la eficiencia y la regularidad del tráfico aéreo. Sin esta coordinación, la red de tránsito global que hoy damos por sentada sería caótica e insegura.
El Convenio de Chicago, suscrito por 52 Estados, reguló aspectos vitales de la navegación y el tráfico aéreo en un momento de reconfiguración mundial. Hoy, los propósitos de la OACI son más relevantes que nunca, abarcando desde el desarrollo de aerovías y aeropuertos, hasta la satisfacción de las necesidades de transporte aéreo de los pueblos de forma segura, regular y económica.
La Organización de Aviación Civil Internacional y la emisión cero
La perspectiva internacional de la conmemoración se centra hoy en los desafíos contemporáneos, especialmente en la sostenibilidad. Las campañas de la OACI se enfocan en la innovación y la meta ambiciosa de alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2050 en la aviación. Conferencias y seminarios buscan educar y movilizar a la comunidad global para garantizar que los beneficios del transporte aéreo lleguen a todas las naciones, promoviendo el desarrollo mundial sin dejar a ningún país atrás.
Aunque algunos países tienen su propia fecha nacional de conmemoración, todos reafirman su compromiso con las normas de la OACI en esta fecha internacional, reconociendo a la aviación civil como una piedra angular de la diplomacia, el comercio y la movilidad global.
