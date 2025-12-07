Por qué la Organización de Aviación Civil Internacional celebra hoy

ONU

La Asamblea General de la ONU oficializó la efeméride en 1996, reconociendo el impacto del transporte aéreo como un facilitador de la movilidad y la cohesión entre las naciones. En un mundo cada vez más interdependiente, la OACI promueve la cooperación entre los 193 Estados miembros para establecer normas y métodos uniformes que rijan la seguridad, la eficiencia y la regularidad del tráfico aéreo. Sin esta coordinación, la red de tránsito global que hoy damos por sentada sería caótica e insegura.