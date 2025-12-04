Riquelme pidió, Tapia aceptó y AFA le dio a Boca la mejor noticia contra Racing

image

Boca le bajó el pulgar a Facundo Tello

En Boca tienen una muy mala imagen de Facundo Tello desde lo que fue el Trofeo de Campeones 2022, un duelo donde justamente el rival fue Racing, y donde el Xeneize terminó con nada menos que cinco jugadores expulsados. Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra y Darío Benedetto vieron la roja en lo que terminó siendo consagración de La Academia en un partido que ya iba 2-1 para los dirigidos por Fernando Gago.