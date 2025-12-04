SE CALIENTA EL CLÁSICO
Riquelme pidió, Tapia aceptó y AFA le dio a Boca la mejor noticia contra Racing
Juan Román Riquelme se movió en AFA y Boca consiguió lo que quería antes del clásico de semifinales del Clausura ante Racing.
El gran clásico por un lugar en la final del Torneo Clausura tendrá lugar el próximo domingo a las 19hs en La Bombonera y en el día de ayer se confirmó que el árbitro encargado de impartir justicia será Darío Herrera, quien viene de impartir justicia en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Esto cayó muy bien en el Club de La Ribera.
Uno de los que también peleaba por ser el árbitro designado para este clásico era Facundo Tello, quien es considerado hoy en día como el mejor árbitro argentino por la FIFA y de hecho ya dirigió en el Mundial de Qatar y tiene todos los boletos para impartir justicia en el Mundial 2026. Pero Juan Román Riquelme y compañía de entrada le bajaron el pulgar.
Boca le bajó el pulgar a Facundo Tello
En Boca tienen una muy mala imagen de Facundo Tello desde lo que fue el Trofeo de Campeones 2022, un duelo donde justamente el rival fue Racing, y donde el Xeneize terminó con nada menos que cinco jugadores expulsados. Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra y Darío Benedetto vieron la roja en lo que terminó siendo consagración de La Academia en un partido que ya iba 2-1 para los dirigidos por Fernando Gago.
Con el pedido terminante de Boca de que no le pongan a Facundo Tello contra Racing y un Nicolás Ramírez que está reservado para la final del Torneo Clausura, AFA decidió colocar como juez a Darío Herrera con quien el Xeneize acumula 20 victorias, 11 empates y 8 derrotas. Parece que Riquelme se movió bien en AFA y ya consiguió parte de lo que quería. Finalmente Tello terminó siendo elegido para dirigir el clásico entre Gimnasia y Estudiantes.
