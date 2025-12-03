Lo quería Riquelme, es hincha de Boca pero está a un paso de ser refuerzo de River

La temporada 2025 de River fue una decepción absoluta ya que el equipo de Marcelo Gallardo no solo que no ganó nada sino que además tuvo un nivel de juego muy por debajo de sus posibilidades. En búsqueda de dar un golpe de efecto, el Millonario empezó a negociar por un futbolista confeso hincha de Boca.
Uno de los sectores donde River tuvo mayor cantidad de inconvenientes fue en la mitad de la cancha con un Enzo Pérez que con casi 40 años estuvo lejos de su mejor versión. A esto se le sumó que jugadores como Kevin Castaño y Juan Carlos Portillo no rindieron como se esperaba, por lo que la búsqueda actual se centra en un mediocentro de categoría.
En medio de la danza de nombres que empezaron a sonar para llegar a River se supo que la dirigencia del Millonario comenzó a negociar por uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino. Se trata de nada menos que Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata, quien tiene la particularidad de ser confeso hincha de Boca.
Fue en 2021, en el reto de los 90 segundos de Ezzequiel donde Ascacibar no dudó y ante la consulta sobre si prefiere jugar en River o en Boca respondió directamente su elección sería ir al Xeneize. “Había un rumor de Boca. Mi familia es fanática de Boca, así que imaginate la presión que me metieron. Me decían que no podía no ir. Pero nadie se acercó de Boca, sólo rumores”, dijo en su momento.
Ascacibar se olvida de Boca y se acerca a River
Ya en este 2025 Ascacibar reveló que recibió llamados de Boca pero finalmente no hubo avances, en parte también porque el Rusito se mostró muy comprometido con Estudiantes para permanecer durante toda la temporada. Ahora el que avanzó con todo fue River y lejos de haber una negativa por parte del mediocampista hubo avances significativos.
En el día de ayer Federico Iglesias, agente de Ascacibar, mantuvo una reunión con dirigentes de River en el Monumental para avanzar en la negociación y todo indica que una vez que termine la temporada con Estudiantes el Rusito se pondrá la camiseta de La Banda. Así las cosas, el mediocentro dejará atrás el cariño por Boca para ponerse a disposición de Marcelo Gallardo.
