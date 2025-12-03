Lo quería Riquelme, es hincha de Boca pero está a un paso de ser refuerzo de River

Fue en 2021, en el reto de los 90 segundos de Ezzequiel donde Ascacibar no dudó y ante la consulta sobre si prefiere jugar en River o en Boca respondió directamente su elección sería ir al Xeneize. “Había un rumor de Boca. Mi familia es fanática de Boca, así que imaginate la presión que me metieron. Me decían que no podía no ir. Pero nadie se acercó de Boca, sólo rumores”, dijo en su momento.