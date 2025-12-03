Papu Gómez le marca la cancha a España por Nico Paz: "Es el tercero que se les escapa"

La salud mental, cada vez más presente en el deporte, ha tomado un rol central. Años atrás, Simone Biles fue una de las primeras en abrir ese debate, y recientemente Ronald Araujo, defensor del Barcelona y de la selección uruguaya, también decidió parar tras la ola de críticas por su expulsión ante el Chelsea en Champions.

españaa2 Luis de la Fuente y España chocarán contra la selección de Scaloni el próximo viernes 27 de marzo.

El tiro a la España de De la Fuente

Pero el momento más comentado de la entrevista llegó cuando la charla giró hacia la selección española y el caso Nico Paz, uno de los talentos formados en Valdebebas que terminó eligiendo la camiseta albiceleste. Entre humor y convicción, Gómez dejó una frase que los oyentes de Radio Marca no dejaron pasar: “Ya se les escapó varios a ustedes. Si empezamos por Messi, seguimos por Garnacho… y ahora Nico Paz”.

La broma apuntó directo al cuerpo técnico de Luis de la Fuente, que en marzo se cruzará con la Argentina en la Finalissima. Para el Papu, lo de Nico Paz era cuestión de tiempo: “La calidad ya se veía. Juega libre, sin presión, se divierte, y está en un equipo que lo dejó crecer. Por eso llegó su convocatoria con la selección mayor”.

Gómez incluso explicó por qué cree que el mediapunta no logró afirmarse en el Real Madrid: “Tenía por delante jugadores de una trayectoria enorme. En el Como encontró minutos, continuidad, y eso a su edad es clave”.

La frase que quedó como titular, sin embargo, fue la más simple y también la más punzante: “Es el tercero que se les escapa”.





