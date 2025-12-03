Papu Gómez volvió a dejar una frase que cruza fronteras. En una charla distendida con Radio Marca, el campeón del mundo habló de Nico Paz y del camino que muchos talentos formados en España terminaron eligiendo: ponerse la camiseta de la Argentina. Entre risas y un dejo de orgullo, soltó la sentencia que encendió las redes en Madrid y Buenos Aires: “Es el tercero que se les escapa”.
TALENTO FUGADO
Papu Gómez le marca la cancha a España por Nico Paz: "Es el tercero que se les escapa"
El exjugador de la selección y del Atalanta, Papu Gómez, picanteó a la selección española en una entrevista con Radio Marca, en la previa de la Finalissima.
Durante la mañana del miércoles, Alejandro Gómez volvió a aparecer públicamente tras su debut frustrado con el Padova, su nuevo equipo en la Serie B italiana. En diálogo con Raúl Varela en el programa La Tribu, repasó los dos años que pasó fuera de las canchas después de dar positivo de terbutalina en pleno Mundial de Qatar 2022. La sustancia, según explicó, provenía de un jarabe para la tos de su hijo, ingerido cuando todavía formaba parte del plantel del Sevilla. La notificación del ente regulador llegó apenas dos días antes de la final del mundo y el argentino decidió ocultarlo a sus compañeros para no desviarlos del objetivo central: levantar el trofeo.
Una preparación física y mental
El ex Arsenal de Sarandí, Catania y San Lorenzo destacó lo arduo que fue sostenerse física y mentalmente durante ese proceso fuera de las canchas, en el que perdió gente cercana y se sintió algo abandonado. “Durante dos años fui mi propio entrenador, preparador físico, mi propio mental coach. Me costaba mucho volver a meterme en el sistema, ver fútbol, ver noticias. Traté de alejarme lo más posible como para no odiarlo y mantener ese amor intacto en otro lado de mi alma”.
A sus 37 años, su regreso tiene un trasfondo más profundo que el mero rendimiento. El Papu solo busca 'la paz' antes de acostarse cada noche. “Feliz es una palabra muy importante. Después de mucho tiempo de sufrimiento, haber encontrado esa paz es muy satisfactorio”, expresó.
La salud mental, cada vez más presente en el deporte, ha tomado un rol central. Años atrás, Simone Biles fue una de las primeras en abrir ese debate, y recientemente Ronald Araujo, defensor del Barcelona y de la selección uruguaya, también decidió parar tras la ola de críticas por su expulsión ante el Chelsea en Champions.
El tiro a la España de De la Fuente
Pero el momento más comentado de la entrevista llegó cuando la charla giró hacia la selección española y el caso Nico Paz, uno de los talentos formados en Valdebebas que terminó eligiendo la camiseta albiceleste. Entre humor y convicción, Gómez dejó una frase que los oyentes de Radio Marca no dejaron pasar: “Ya se les escapó varios a ustedes. Si empezamos por Messi, seguimos por Garnacho… y ahora Nico Paz”.
La broma apuntó directo al cuerpo técnico de Luis de la Fuente, que en marzo se cruzará con la Argentina en la Finalissima. Para el Papu, lo de Nico Paz era cuestión de tiempo: “La calidad ya se veía. Juega libre, sin presión, se divierte, y está en un equipo que lo dejó crecer. Por eso llegó su convocatoria con la selección mayor”.
Gómez incluso explicó por qué cree que el mediapunta no logró afirmarse en el Real Madrid: “Tenía por delante jugadores de una trayectoria enorme. En el Como encontró minutos, continuidad, y eso a su edad es clave”.
La frase que quedó como titular, sin embargo, fue la más simple y también la más punzante: “Es el tercero que se les escapa”.
