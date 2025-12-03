Luego de que la senadora libertaria Patricia Bullrich revelará su intención de crear una comisión bicameral para redactar el nuevo Código Penal, desde la Coalición Cívica (CC) salieron con los tapones de punta, exponiendo que en 2012 la ex ministra, entonces diputada nacional, se había opuesto una iniciativa similar.
CÓDIGO PENAL
La Coalición Cívica expone a Patricia Bullrich por su cambio de postura
Desde la Coalición Cívica le 'tiraron' el archivo encima a Patricia Bullrich, exponiendo su cambio de postura respecto a una bicameral para el Código Penal.
Los diputados de la CC Maximiliano Ferraro y Mónica Frade le enviaron una nota a la vicepresidenta y titular del Senado Victoria Villarruel, a la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y al titular del bloque oficialista en Diputados, Gabriel Bornoroni, para "advertir sobre la improcedencia constitucional de impulsar dicho procedimiento, en tanto violaría, el debido proceso de formación y sanción de las leyes prescripto por los artículos 75 inc 12, y 77 a 84 de la Constitución Nacional, y la naturaleza jurídica de las comisiones bicamerales según la tradición y el derecho parlamentario argentino"
Los legisladores indicaron que el Código Penal "es el texto de mayor densidad institucional del orden jurídico argentino" y alertaron que una comisión bicameral "reduce la calidad del debate, limita el disenso y compromete la transparencia del proceso legislativo" en una materia que no admite “mecanismos abreviados ni extraordinarios”.
En ese sentido, afirmaron que "las comisiones bicamerales carecen de facultad constitucional para sancionar y/o reformar leyes" y que el tratamiento debe realizarse según el "proceso bicameral regular", con estudio y despacho en las comisiones permanentes de cada Cámara y con "intervención diferenciada y deliberación pública" tanto de la Cámara de origen como de la revisora.
Luego, en sus redes sociales, Frade y Ferraro expusieron a Patricia Bullrich, recordándole que en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner, se había opuesto a una iniciativa similar.
"Aprovechamos para destacar y recordar el acompañamiento de la entonces diputada nacional Patricia Bullrich, quien en 2012 se pronunció con absoluta claridad en contra de este procedimiento, señalando que '…el dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes (…) Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado'”, escribió Ferraro.
Por su parte, Mónica Frade lanzó: "En el año 2012 Patricia Bullrich se opuso con la CC-ARI al tratamiento del la reforma del Cod Civil vía Comisión Bicameral por Inconstitucional. La CC no cambio, la Constitución Nacional tampoco. Advertimos que no lo hagan ahora, con el Cod Penal".
