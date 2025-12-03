La Coalición Cívica expone a Patricia Bullrich por su cambio de postura

"Aprovechamos para destacar y recordar el acompañamiento de la entonces diputada nacional Patricia Bullrich, quien en 2012 se pronunció con absoluta claridad en contra de este procedimiento, señalando que '…el dictamen no puede salir de la comisión bicameral. Las comisiones bicamerales no elaboran dictámenes (…) Un código no puede ser discutido por quince senadores y quince diputados, votado a libro cerrado y sin participación de la sociedad, en un trámite que podría ser cuestionado'”, escribió Ferraro.

Por su parte, Mónica Frade lanzó: "En el año 2012 Patricia Bullrich se opuso con la CC-ARI al tratamiento del la reforma del Cod Civil vía Comisión Bicameral por Inconstitucional. La CC no cambio, la Constitución Nacional tampoco. Advertimos que no lo hagan ahora, con el Cod Penal".

