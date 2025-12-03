En medio de un año deportivo sumamente complicado para River se llevaron a cabo las elecciones presidenciales donde Stéfano Di Carlo, candidato por el oficialismo, arrasó con más del 60% de los votos. A partir de su asunción comenzaron cambios en la interna política del club y ahora se supo que el que se mete de lleno es Javier Milei.
¿GUERRA POLÍTICA?
Milei se metió de lleno en River y genera un terremoto para Chiqui Tapia y la AFA
Javier Milei lentamente comenzó a meterse en la vida política de River con un nombre desconocido hasta el momento.
Desde la llegada de Rodolfo D’Onofrio a la presidencia de River a finales del 2013 la comisión directiva del club estuvo conformada por nombres de diferentes partidos políticos a nivel nacional, sin tener un color claro. Más allá de esto siempre hubo mayor cantidad de actores vinculados al PRO y al partido justicialista. Ahora el que pone un pie en el Millonario es Javier Milei.
El pasado 1° de diciembre quedó armada la nueva Comisión de Juventud del Club Atlético River Plate, un nuevo ente que comenzará a regir en el Millonario. El encargado de comandar esta nueva área es Dante Di Carlo, sobrino que de Stéfano Di Carlo que viene de asumir como nuevo presidente del club. Más allá del vínculo con la cabeza dirigencial del club, Dante tiene vínculo directo con La Libertad Avanza.
A mediados de este 2023, Dante Di Carlo se convirtió en el principal referente juvenil de La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Esta fue una decisión tomada por la propia Karina Milei, quien buscó quitar a históricos dirigentes juveniles para darle lugar a sangre nueva. Ya no solo pisa fuerte en la Ciudad de Buenos Aires sino que ahora también lo hace en un club del peso de River-
Está claro que La Libertad Avanza es un partido muy nuevo en comparación con el PRO, el radicalismo y las diferentes divisiones del peronismo, por lo que es momento de empezar a armar cimientos sólidos de cara al futuro en la juventud militante y el encargado de todo esto, elegido por la hermana de Javier Milei, es Dante Di Carlo.
¿River se acerca a Milei y se aleja de Tapia?
Que La Libertad Avanza se empiece a meter de lleno en un club del peso de River es algo que lógicamente a Claudio Tapia no le cae para nada en gracia. Hasta el momento el Millonario se ha mostrado colaborativo con la AFA en la diferente toma de decisiones pero luego del escándalo que se dio el título de Rosario Central y la sanción a Estudiantes se generó una grieta que anticipa la llegada de una nueva división de bandos entre clubes.
Desde River en varias oportunidades se expresaron en contra de las políticas de AFA, como la consolidación de un torneo de 30 equipos en primera división, por lo que no sería extraño que con apoyo del Gobierno Nacional de Javier Milei el Millonario empiece a sumarse a la serie de clubes que están en contra de Chiqui Tapia, una resistencia que tiene como cabeza a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata.
