Milei se metió de lleno en River y genera un terremoto para Chiqui Tapia y la AFA

image

¿River se acerca a Milei y se aleja de Tapia?

Que La Libertad Avanza se empiece a meter de lleno en un club del peso de River es algo que lógicamente a Claudio Tapia no le cae para nada en gracia. Hasta el momento el Millonario se ha mostrado colaborativo con la AFA en la diferente toma de decisiones pero luego del escándalo que se dio el título de Rosario Central y la sanción a Estudiantes se generó una grieta que anticipa la llegada de una nueva división de bandos entre clubes.

Desde River en varias oportunidades se expresaron en contra de las políticas de AFA, como la consolidación de un torneo de 30 equipos en primera división, por lo que no sería extraño que con apoyo del Gobierno Nacional de Javier Milei el Millonario empiece a sumarse a la serie de clubes que están en contra de Chiqui Tapia, una resistencia que tiene como cabeza a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata.

Más en GOLAZO 24

Sorpresa en River por lo que dijeron en TyC Sports sobre Claudio Echeverri

Llora Daniel Vila: Qué está pasando con Sebastián Villa (Independiente Rivadavia)

Impacto en Racing Club por la noticia que dieron sobre Juanfer Quintero

River juega fuerte: Marcelo Gallardo va por un jugador de la Selección Argentina