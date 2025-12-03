Sorpresa en River por lo que dijeron en TyC Sports sobre Claudio Echeverri

Durante su participación en Superfútbol —programa conducido por Agustín Fantasía—, García Grova afirmó: "Claudio Echeverri es el que está más cerca de jugar en River."

El periodista también explicó la situación contractual del joven atacante, conocido como el “Diablito”: "Hay que ver qué hace su representante. Sé que desde el Cuerpo Técnico de River se asesoraron con gente de legales para saber si el jugador puede jugar en tres clubes en una misma temporada, y se puede."

Todo indica que el camino está allanado para que Echeverri, actualmente a préstamo en Bayer Leverkusen, llegue a River Plate de cara a la próxima temporada.

Independientemente del “Diablito”, River Plate tiene varios nombres en carpeta para reforzar el plantel de cara a 2026.

Las posiciones que Marcelo Gallardo pretende reforzar son: volante central, lateral izquierdo, centrodelantero y gambeteador.

En el centro del campo, los nombres que suenan con fuerza son Fausto Vera —y en caso de que no se concrete, irían por Aníbal Moreno— y Santiago Ascacíbar.

Para el puesto de lateral izquierdo, los candidatos principales son Román Vega y Julio Soler, siendo el primero quien tiene mayores posibilidades de llegar a Núñez.

En cuanto a los jugadores gambeteadores, más allá de Echeverri, han sonado Gianluca Prestianni (por el momento sin negociaciones) y Tadeo Allende (quien fue ofrecido al club).

Para la posición de centrodelantero, el apuntado es el ex Argentinos Juniors Luciano Gondou, mientras que Maxi Gómez figura como opción B si no se concreta lo de Gondou.

Cabe recordar que, si River quiere jugar la Copa Libertadores, deberá esperar que Boca Juniors se consagre campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo de Claudio Úbeda se encuentra en semifinales y se enfrentará a Racing Club el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 19 horas.

