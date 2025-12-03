Sorpresa en River por lo que dijeron en TyC Sports sobre Claudio Echeverri

River Plate de Marcelo Gallardo tuvo un muy mal 2025 y ya comienzan a sonar varios nombres de cara a 2026. En ese contexto, Germán García Grova, especialista en mercado de pases, realizó una afirmación importante en TyC Sports sobre Claudio Echeverri que promete sacudir al Millonario.
En Núñez, todavía no tienen definido en qué competencia internacional participarán el próximo año, pero sí tienen claro que el rendimiento del equipo debe mejorar en comparación con lo que dejó este 2025.
El fútbol argentino se prepara para disputar las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Mientras tanto, River Plate cerró un 2025 para el olvido tras quedar eliminado ante Racing Club en los octavos de final, lo que marcó un año muy flojo desde lo deportivo. Por eso, en Núñez ya comenzaron a barajar nombres de cara a 2026.
En ese contexto, el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases de TyC Sports, dio una noticia que promete generar revuelo en el Millonario sobre Claudio Echeverri.
Durante su participación en Superfútbol —programa conducido por Agustín Fantasía—, García Grova afirmó: "Claudio Echeverri es el que está más cerca de jugar en River."
El periodista también explicó la situación contractual del joven atacante, conocido como el “Diablito”: "Hay que ver qué hace su representante. Sé que desde el Cuerpo Técnico de River se asesoraron con gente de legales para saber si el jugador puede jugar en tres clubes en una misma temporada, y se puede."
Todo indica que el camino está allanado para que Echeverri, actualmente a préstamo en Bayer Leverkusen, llegue a River Plate de cara a la próxima temporada.
Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo
Independientemente del “Diablito”, River Plate tiene varios nombres en carpeta para reforzar el plantel de cara a 2026.
Las posiciones que Marcelo Gallardo pretende reforzar son: volante central, lateral izquierdo, centrodelantero y gambeteador.
En el centro del campo, los nombres que suenan con fuerza son Fausto Vera —y en caso de que no se concrete, irían por Aníbal Moreno— y Santiago Ascacíbar.
Para el puesto de lateral izquierdo, los candidatos principales son Román Vega y Julio Soler, siendo el primero quien tiene mayores posibilidades de llegar a Núñez.
En cuanto a los jugadores gambeteadores, más allá de Echeverri, han sonado Gianluca Prestianni (por el momento sin negociaciones) y Tadeo Allende (quien fue ofrecido al club).
Para la posición de centrodelantero, el apuntado es el ex Argentinos Juniors Luciano Gondou, mientras que Maxi Gómez figura como opción B si no se concreta lo de Gondou.
Cabe recordar que, si River quiere jugar la Copa Libertadores, deberá esperar que Boca Juniors se consagre campeón del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El equipo de Claudio Úbeda se encuentra en semifinales y se enfrentará a Racing Club el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 19 horas.
