En River ya tienen el nombre que podría reemplazar a Miguel Borja

Claro está que River Plate de Marcelo Gallardo está pasando un mal momento y por eso ya se empiezan a mencionar nombres para reforzar el equipo en 2026. Germán García Grova de TyC Sports dio a conocer el jugador que podría reemplazar a Miguel Borja.
Germán García Grova de TyC Sports dio a conocer el nombre que podría reemplazar a Miguel Borja en River Plate.
El colombiano tuvo un muy mal año y en diciembre vence su contrato con el Millonario. Por eso mismo, confirman que gente cercana al Muñeco ya se contactó con un delantero con pasado en el fútbol argentino.
Germán García Grova y el reemplazo de Miguel Borja
Miguel Borja es uno de los tantos futbolistas de River Plate que finalizan su contrato en diciembre de 2025.
Germán García Grova en TyC Sports retomó sus habituales enigmáticos que suele hacer en mercados de pases y mencionó un nombre que podría reemplazar al colombiano.
Aseguró que convirtió uno de los goles más gritados en Argentina en el último año y medio y que jugó en un equipo con los mismos colores del equipo que ahora lo está buscando.
Finalmente terminó revelando que el futbolista que ya contactó gente cercana a Marcelo Gallardo es Luciano Gondou.
Al gol que se refería es el que hizo para clasificar a Argentina a los Juegos Olímpicos y el equipo en cuestión es Argentinos Juniors, que tiene los colores Rojo y Blanco como el Millonario.
García Grova aseguró: "Mariano Barnao (muy cercano a Marcelo Gallardo) se comunicó con Luciano Gondou, le preguntó si quiere jugar en River y el jugador dijo que si".
Actualmente el futbolista de 24 años se encuentra en la Liga Premier Rusa, en el Zenit de San Petesburgo. Su contrato según Transfermarkt es hasta junio de 2028 pero al no tener lugar, podría ir al Millonario antes de que este finalice (habrá que ver si como préstamo o compra de parte del pase).
River 2025 vs River 2026
Independientemente de Miguel Borja, los futbolistas que finalizan su vínculo con River Plate en diciembre de este año son:
- Milton Casco (37 años)
- Enzo Pérez (39 años)
- Nacho Fernández (35 años)
- Gonzalo “Pity” Martínez (32 años)
- Federico Gattoni (26 años)
- Giuliano Galoppo (si no juega más minutos)
Otro de los jugadores que podría dar que hablar en el próximo mercado de pases es el de Fausto Vera que actualmete juega en Atlético Mineiro de Brasil, según informó el periodista Renzo Pantich (que ya había dado el nombre de Gondou como posibilidad).
De igual manera, los de Marcelo Gallardo deberán terminar el 2025 antes de pensar seriamente lo que será el 2026.
El próximo lunes 24 de noviembre desde las 19: 30 horas el Millonario se enfrentará a Racing Club en Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
