En River ya tienen el nombre que podría reemplazar a Miguel Borja

Finalmente terminó revelando que el futbolista que ya contactó gente cercana a Marcelo Gallardo es Luciano Gondou.

Al gol que se refería es el que hizo para clasificar a Argentina a los Juegos Olímpicos y el equipo en cuestión es Argentinos Juniors, que tiene los colores Rojo y Blanco como el Millonario.

García Grova aseguró: "Mariano Barnao (muy cercano a Marcelo Gallardo) se comunicó con Luciano Gondou, le preguntó si quiere jugar en River y el jugador dijo que si".

Actualmente el futbolista de 24 años se encuentra en la Liga Premier Rusa, en el Zenit de San Petesburgo. Su contrato según Transfermarkt es hasta junio de 2028 pero al no tener lugar, podría ir al Millonario antes de que este finalice (habrá que ver si como préstamo o compra de parte del pase).

River 2025 vs River 2026

Independientemente de Miguel Borja, los futbolistas que finalizan su vínculo con River Plate en diciembre de este año son:

Milton Casco (37 años)

Enzo Pérez (39 años)

Nacho Fernández (35 años)

Gonzalo “Pity” Martínez (32 años)

Federico Gattoni (26 años)

Giuliano Galoppo (si no juega más minutos)

Otro de los jugadores que podría dar que hablar en el próximo mercado de pases es el de Fausto Vera que actualmete juega en Atlético Mineiro de Brasil, según informó el periodista Renzo Pantich (que ya había dado el nombre de Gondou como posibilidad).

De igual manera, los de Marcelo Gallardo deberán terminar el 2025 antes de pensar seriamente lo que será el 2026.

El próximo lunes 24 de noviembre desde las 19: 30 horas el Millonario se enfrentará a Racing Club en Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

