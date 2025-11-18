La China Suárez luego de generar un escándalo en el mundo streaming, finalmente accedió a dar entrevistas televisivas con el fin de promocionar la serie "Hija del fuego" y el lunes (17/11) Moria Casán pasó en su programa La mañana con Moria la nota en exclusiva que grabó junto a la actriz.
CORTA LA BOCHA
Moria Casán es pro China: El fuerte ninguneo que se ligó Wanda Nara
Luego de haber entrevistado a la actriz, a Moria Casán le preguntaron sobre la posibilidad de que le haga una nota a su colega y la liquidó de manera tajante.
Las dos figuras se encontraron frente a frente en un set cuidadosamente armado y, ante la atenta mirada de televidentes y colegas, dieron vida a un mano a mano lleno de definiciones y momentos de complicidad. “Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París", confesó la actual pareja del futbolista Mauro Icardi.
A raíz del revuelo que generó la nota, fueron a buscar la palabra de la diva quien sobre su entrevistada expresó con seguridad: "Está muy enamorada, como nadie". Asimismo, cuando le preguntaron por el delantero del Galatasaray sumó con picardía: "Lo vi más enamorado que ella".
Sin embargo, lo más llamativo fue cuando el cronista de Los Profesionales de Siempre le consultó sobre la posibilidad de que pudiera entrevistar a Wanda Nara. Es que en ese entonces, previo a marcharse en un auto que la estaba esperando aprovechó para disparar: "No hablo de esa persona". El enfrentamiento entre ambas se remonta a 2023, cuando la polémica pareja se había reconciliado y la conductora al tratar el tema destruyó al rosarino y finalmente protagonizaron un tenso cruce mediante redes sociales.
En diálogo con Moria Casán, la China Suárez comparó a Mauro Icardi con sus exparejas
En un momento de la entrevista que también salió por la pantalla de El Trece, la China Suárez aprovechó para recordar los vínculos que armó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.
Al recordar el comienzo de su romance con Mauro Icardi, dejó en claro que durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada". "A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi. Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".
"Yo quiero que me conformen, que me traten como una reina", manifestó posteriormente y sumó: "No me considero una persona dependiente emocional pero si me pasa mucho la pareja y estar enamorada".
Fue en ese entonces que Moria Casán la interrumpió para indicar: "Pero con Mauro te enamoraste. Es el primero que te mueve el piso". A lo que la invitada, lejos de negarlo, confesó: "Yo perdí la cabeza. Totalmente".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Desmantelan la plataforma deportiva clandestina más usada del mundo
La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde
La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar
Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."
Cuenta regresiva para definir la suerte de una polémica senadora electa de Milei