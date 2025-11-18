Moria Casán es pro China: El fuerte ninguneo que se ligó Wanda Nara

En diálogo con Moria Casán, la China Suárez comparó a Mauro Icardi con sus exparejas

En un momento de la entrevista que también salió por la pantalla de El Trece, la China Suárez aprovechó para recordar los vínculos que armó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.

Al recordar el comienzo de su romance con Mauro Icardi, dejó en claro que durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada". "A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi. Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".

"Yo quiero que me conformen, que me traten como una reina", manifestó posteriormente y sumó: "No me considero una persona dependiente emocional pero si me pasa mucho la pareja y estar enamorada".

Fue en ese entonces que Moria Casán la interrumpió para indicar: "Pero con Mauro te enamoraste. Es el primero que te mueve el piso". A lo que la invitada, lejos de negarlo, confesó: "Yo perdí la cabeza. Totalmente".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Desmantelan la plataforma deportiva clandestina más usada del mundo

La miniserie de 4 capítulos perfecta para cerrar el finde

La película de 1 hora y 45 que la crítica recomienda sin dudar

Explosivo audio del hijo de Yiya Murano contra Flow: "Me quedo con una película de..."

Cuenta regresiva para definir la suerte de una polémica senadora electa de Milei