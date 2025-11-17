Tras el escándalo que provocó la China Suárez en el streaming tras bajarse de una nota que había pautado en el programa Antes que nadie, finalmente accedió a hablar en televisvión. El viernes (14/11) habló con Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido y esta vez le dio la exclusiva a Moria Casán en La mañana de Moria.
COMPETENCIA INTERNA EN EL TRECE
La China Suárez se soltó con Moria Casán: La nota que Pergolini no consiguió
Luego de haber estado como invitada en el ciclo Otro día perdido, la China Suárez habló con la diva y se explayó sobre sus relaciones sentimentales.
La entrevista que hizo con el exconductor de Caiga quien caiga, si bien logró cosechar un gran número en cuanto a la audiencia, lo cierto es que fue criticada debido a que no logró sacar demasiados títulos debido a que fue más distendida y no tan directa. Sin embargo, la diva hizo de las suyas y aprovechó para preguntarle sin rodeos.
Las dos figuras se encontraron frente a frente en un set cuidadosamente armado y, ante la atenta mirada de televidentes y colegas, dieron vida a un mano a mano lleno de definiciones y momentos de complicidad. “Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Lo que nos pasó con Mauro no lo podíamos explicar, fue de otra vida. Nos enamoramos en París", confesó la actriz.
La actriz contó que Mauro fue quien dio el primer paso: “Él me mandó un mensaje en un momento de mi vida en el que yo estaba bajo tierra. Me puso de la nada: ‘Esa boquita’". Fue luego de intercambiar algunos mensajes de WhatsApp y tras encontrarse en la ciudad parisina, el fubolista le encajó un beso para dar inicio a la relación sentimental. Sobre la relación cotidiana, señaló: “Te juro que no es dependencia. Es que es la primera vez que me pasa que soy mejor amiga. En otras parejas tenía que estar pensando qué iba a decir para que la otra persona no se ofenda. O por los celos. Me pasó mucho”.
La China Suárez comparó sus relaciones pasadas con la que tiene con Mauro Icardi
En otro momento de la entrevista que también salió por la pantalla de El Trece, la China Suárez aprovechó para recordar los vínculos que armó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.
Al recordar el inicio de su romance con Mauro Icardi, dejó en claro que durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada". "A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi. Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".
"Yo quiero que me conformen, que me traten como una reina", expresó posteriormente y siguió: "No me considero una persona dependiente emocional pero si me pasa mucho la pareja y estar enamorada". Fue en ese encontes que Moria Casán la interrupió para indicar: "Pero con Mauro te enamoraste. Es el primero que te mueve el piso". A lo que la invitada, lejos de negarlo, sumó tajante: "Yo perdí la cabeza. Totalmente".
Asimismo, es preciso destacar que a diferencia de la nota que le dio a Mario Pergolini, su pareja participó esporádicamente del diálogo, no se sentó al lado de la artista. Sin embargo, en un momento no dejó pasar la oportunidad para destacar que fue un "pilar muy importante" cuando se lesionó tras su separación con Wanda Nara. "Ella fue el apoyo importante que necesitaba", explicó.
