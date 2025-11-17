La China Suárez se soltó con Moria Casán: La nota que Pergolini no consiguió

La China Suárez comparó sus relaciones pasadas con la que tiene con Mauro Icardi

En otro momento de la entrevista que también salió por la pantalla de El Trece, la China Suárez aprovechó para recordar los vínculos que armó con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus hijos.



Al recordar el inicio de su romance con Mauro Icardi, dejó en claro que durante los últimos momentos de noviazgo con el chileno no se sentía "deseada" ni "amada". "A lo mejor estiramos mucho la relación porque bueno, yo ya tenía hijos, y a mi me pasaba también que me daba culpa ya haberme separado del papá de Rufi. Yo lo sentí como un fracaso, más allá de que a mí se me vea fuerte y que me llevo el mundo por delante".





Embed - LA CHINA CRITICÓ A VICUÑA COMO PAREJA Y CONFESÓ LO MAL QUE LO PASÓ CUANDO SE SEPARÓ DE NICO CABRÉ



"Yo quiero que me conformen, que me traten como una reina", expresó posteriormente y siguió: "No me considero una persona dependiente emocional pero si me pasa mucho la pareja y estar enamorada". Fue en ese encontes que Moria Casán la interrupió para indicar: "Pero con Mauro te enamoraste. Es el primero que te mueve el piso". A lo que la invitada, lejos de negarlo, sumó tajante: "Yo perdí la cabeza. Totalmente".

Asimismo, es preciso destacar que a diferencia de la nota que le dio a Mario Pergolini, su pareja participó esporádicamente del diálogo, no se sentó al lado de la artista. Sin embargo, en un momento no dejó pasar la oportunidad para destacar que fue un "pilar muy importante" cuando se lesionó tras su separación con Wanda Nara. "Ella fue el apoyo importante que necesitaba", explicó.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eltreceoficial/status/1990419365766844429&partner=&hide_thread=false La China y Mauro se dedicaron palabras de amor en #LaMañanaConMoria. Ella no pudo contener la emoción. #LaChinaConMoria pic.twitter.com/QDe6Td8B8y — eltrece (@eltreceoficial) November 17, 2025



