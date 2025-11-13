Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."

Asimismo, Nara también le exigió a la conductora que deje de mencionarla: "Yo pido que no hablen de mí porque yo no hablo de ella. Me han llamado, me han propuesto hablar y no lo he hecho porque no me interesa. Yo hago mi camino, estoy haciendo un programa hace muchos años y me va muy bien". La frase dejó entrever que este no es el primer intento de involucrarla en polémicas relacionadas con Chaves, pero que hasta ahora había optado por el silencio.

Para Evelyn Botto también hay

Como si fuera poco, Evelyn Botto también fue nombrada. Ferragut recordó que la panelista le había solicitado cobertura de prensa para promocionar la obra "Sex": "Evelyn me pidió la prensa para que la entreviste y así promocionar Sex en su momento. A mí me daría más vergüenza eso para promocionar una obra". El mensaje fue claro, antes de criticar quién pide qué, convendría revisar el propio historial.

El cierre del descargo tuvo un tono de lección moral: "Sean más agradecidas. Si tienen algo malo para decir, háganlo con nombre y apellido. No me nombren para meterme en esto, porque no me interesa. Y después dicen que no les gusta el chimento, pero en el streaming están todo el tiempo hablando de la tele. Entre mujeres banquémonos, porque hay demasiado machismo en muchas mujeres".

