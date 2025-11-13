Paula Chaves picanteó en OLGA y una periodista la atendió fuerte: "Trabajar con ella fue..."

La llegada de Johnny Depp a la Argentina provocó suspiros, euforia y una verdadera locura colectiva. El actor hollywoodense despertó el deseo irrefrenable de miles de fanáticos que soñaban con capturar, aunque sea un segundo junto a él en una fotografía. Sin embargo, no todos vieron con buenos ojos esa "desesperación" por conseguir el registro soñado. Paula Chaves fue una de las voces que cuestionó públicamente esa actitud, pero jamás imaginó que sus palabras desencadenarían una guerra que terminaría exponiéndola de la peor manera posible.
Fue en el streaming "Tapados de laburo" de OLGA donde comenzó el fuego cruzado. Evelyn Botto, compañera de Paula en el programa, lanzó la primera piedra al relatar lo vivido: "Fue un desquicio la gente. La vi a Nara Ferragut que quiso sacarse una foto a costa de todo. La seguridad la corría. Yo no me expondría así". Pero la frase que realmente funcionó como combustible vino de la propia Chaves, quien no dudó en expresar su incomodidad: "Me da vergüenza. Hay un video en el que se está desesperando por ir a ver a Johnny Depp. A mí me da vergüenza, me muero".
Esas palabras llegaron directamente a oídos de Ferragut, quien no estaba dispuesta a dejar pasar semejante ataque público. La periodista, lejos de quedarse callada o responder con tibieza, preparó un descargo demoledor que publicó en sus redes sociales. Y no solo eso: arrobó directamente a Paula, demostrando que no tenía intención alguna de hablar a medias tintas o esconderse detrás de indirectas.
"Yo la produje hace mucho tiempo a Paula Chaves y me daría vergüenza ser como ella. Le agradezco a Dios no ser como ella. Trabajar con ella fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida", disparó sin anestesia.
Pero la periodista no se detuvo ahí. Apuntó directamente contra el comportamiento que, según su visión, caracteriza a Chaves: "Si van a Villa Carlos Paz y preguntan por ella, se van a llevar una sorpresa. Es mucho de lo que acaba de decir: para ella las personas son más o menos importantes. Para mí, todos somos iguales. Venimos y en dos minutos nos vamos. Aguante el ser y no el ego, como acá está demostrando Paula Chaves".
Asimismo, Nara también le exigió a la conductora que deje de mencionarla: "Yo pido que no hablen de mí porque yo no hablo de ella. Me han llamado, me han propuesto hablar y no lo he hecho porque no me interesa. Yo hago mi camino, estoy haciendo un programa hace muchos años y me va muy bien". La frase dejó entrever que este no es el primer intento de involucrarla en polémicas relacionadas con Chaves, pero que hasta ahora había optado por el silencio.
Como si fuera poco, Evelyn Botto también fue nombrada. Ferragut recordó que la panelista le había solicitado cobertura de prensa para promocionar la obra "Sex": "Evelyn me pidió la prensa para que la entreviste y así promocionar Sex en su momento. A mí me daría más vergüenza eso para promocionar una obra". El mensaje fue claro, antes de criticar quién pide qué, convendría revisar el propio historial.
El cierre del descargo tuvo un tono de lección moral: "Sean más agradecidas. Si tienen algo malo para decir, háganlo con nombre y apellido. No me nombren para meterme en esto, porque no me interesa. Y después dicen que no les gusta el chimento, pero en el streaming están todo el tiempo hablando de la tele. Entre mujeres banquémonos, porque hay demasiado machismo en muchas mujeres".
