En la mañana del martes (11/11) LUZU TV fue víctima de la China Suárez quien actualmente se encuentra promocionando la nueva serie "Hija del fuego". El hecho no pasó desapercibido y rápidamente generó una ola de repudio en contra de la actriz que se bajó de una nota pautada sobre la hora.
LE TENDIÓ UNA MANO
La China Suárez logró lo impensado: OLGA se solidarizó con LUZU TV
Inesperadamente la China Suárez dejó plantado a Diego Leuco en el canal de streaming de Nicolás Occhiato, y su principal competidor mostró su apoyo en redes.
El hecho generó repercusión a tal punto que Diego Leuco, conductor del programa Antes que nadie, aclaró que fue lo que ocurrió al explicar: “La primera opción fue que la China estuviera en Nadie dice nada, pero no se pudo por grilla, estaba completo. Después pasó a Patria y Familia, y por una cuestión de horarios de la China no se pudo. Entonces, llegó a nosotros".
"Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había, que dijimos: hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota... Entonces dijimos de hacer un mano a mano antes de ir a la mesa", reveló el conductor. Y sumó: “Después nos empezó a llegar eso de si podía estar Nico Occhiato en algún momento de la entrevista, y no se podía. Volvieron a preguntarnos ‘¿seguro no se puede?’. No, no se puede. Entonces, ellos nos dijeron que si no se podía Nico, no se hacía la nota”.
Rápidamente, los fanáticos de la señal se mostraron en contra del comportamiento por parte de la artista, que no tardó en dar sus respectivas explicaciones, e inesperadamente desde OLGA hicieron púbico su apoyo a su principal competidor cuando mediante las redes sociales apelaron a los emojis para demostrar su postura utilizando el símbolo de prohibido junto a la bandera china en un tuit que había escrito la periodista Laura Ubfal. De esa manera la protagonista de la tira que saldrá por Disney+ logró lo más impensando, el acercamiento entre los canales más importante del streaming.
La palabra de Nicolás Occhiato tras el desplante de la China Suárez
Luego del revuelo que ocasionó la repentina ausencia de la China Suárez en LUZU TV, la prensa fue en busca de la palabra de Nicolás Occhiato.
Si bien el dueño del canal de streaming evitó la polémica, contó qué fue lo que pasó con la actriz. "Como programador creía que o tanto Diego en Antes que nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística", explicó.
Sobre la exigencia que puso la artista para que esté en la entrevista, expresó picante: "Nunca yo me metí en una nota. ¿Por qué lo haría?".
"¿Cómo voy a estar enojado con la situación? Pero, me enojan otras cosas. Qué se yo", añadió posteriormente y cuando le consultaron por la publicación de OLGA expresó tajante: "No tengo opinión".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Tensión en El Trece por una posible nueva baja
Luzu TV no es Mauro Icardi: Por qué le bajaron el pulgar a la China Suárez
La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái
Cuidado con la IA: las señales que pueden salvarte de una estafa
La miniserie que la crítica aplaude y el público convirtió en furor