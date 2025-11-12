La China Suárez logró lo impensado: OLGA se solidarizó con LUZU TV

La palabra de Nicolás Occhiato tras el desplante de la China Suárez

Luego del revuelo que ocasionó la repentina ausencia de la China Suárez en LUZU TV, la prensa fue en busca de la palabra de Nicolás Occhiato.

Si bien el dueño del canal de streaming evitó la polémica, contó qué fue lo que pasó con la actriz. "Como programador creía que o tanto Diego en Antes que nadie o Fede Popgold le podían hacer una mejor nota periodística", explicó.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1988594924602716437&partner=&hide_thread=false POLÉMICA CON "LA CHINA" SUÁREZ: ¿SE BAJÓ O LA BAJARON?



Nico Occhiato: "Ella necesitaba que esté yo en la nota"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/ZKTsVsjXFB — América TV (@AmericaTV) November 12, 2025



Sobre la exigencia que puso la artista para que esté en la entrevista, expresó picante: "Nunca yo me metí en una nota. ¿Por qué lo haría?".

"¿Cómo voy a estar enojado con la situación? Pero, me enojan otras cosas. Qué se yo", añadió posteriormente y cuando le consultaron por la publicación de OLGA expresó tajante: "No tengo opinión".

