Dua Lipa cantó en español y en OLGA la destrozaron: Las redes no lo dejaron pasar

Dua Lipa vino, llenó River y se ganó al público cantando en español, pero en OLGA no todos la aplaudieron. En "Sería Increíble", Homero Pettinato y Nati Jota soltaron comentarios que muchos sintieron desubicados, y lo que empezó como una charla de estudio terminó con las redes estallando contra ellos por criticar a la artista británica más querida del momento.
Le pegaron a Dua Lipa en OLGA y el estudio se prendió fuego
Después de dos noches históricas en el Monumental, donde Dua Lipa versionó "De Música Ligera" y "Tu Misterioso Alguien", la conversación en redes era pura euforia. Hasta que, en el streaming de OLGA, Homero Pettinato frenó el clima de fanatismo con una frase que descolocó: "Me emociona poquísimo esto. ¿Nadie le avisó que Coldplay ya hizo ‘Música Ligera’?", tiró con tono burlón.
Nati Jota, que conduce el programa, coincidió: "Ella me cae bien. Pero tipo ‘me voy a hacer la que los respeto y la que me metí en su cultura’. Pero para mí también hay algo forzado en cantar canciones de donde estás yendo." Y Pettinato redobló la apuesta: "Me da que es una actitud medio ‘voy al tercer mundo, les canto algo de lo de ellos’. A estos pobres les voy a cantar algo. Reina, pagué una fortuna para verte."
El fragmento se viralizó en minutos, y lo que en estudio parecía humor o ironía radial, afuera se interpretó como una mirada snob, soberbia y hasta desinformada. Porque, como recordaron cientos de usuarios en X, Dua Lipa canta temas locales en cada país que visita, como "Héroe" de Enrique Iglesias en España o "A far l’amore comincia tu" en Italia, incluso Daft Punk en Francia. No era algo improvisado ni marketinero, sino parte de su Radical Optimism Tour, donde homenajea a los países que la reciben en sus idiomas y estilos.
Las redes no perdonan, y esta vez no pudieron salvarse
Las redes no tardaron en reaccionar, y el programa de OLGA quedó en el ojo del huracán. "Nati Jota y el boludo de Pettinato diciendo que Dua Lipa cantó forzado porque somos tercermundistas… quien les avisa que lo hizo en TODA LA GIRA?", escribió una usuaria en X. Otro comentó: "En lugar de apreciar el gesto cultural, lo critican. Qué país agotador."
Muchos señalaron lo mismo: que el problema no era la crítica, sino el prejuicio detrás del chiste. En estos tiempos, donde Argentina pelea por hacer visible en el mundo, que dos comunicadores populares reduzcan un gesto artístico a una mirada condescendiente cayó bastante mal.
Incluso los fans de Dua Lipa que fueron a los shows contaron su experiencia: "Cuando empezó ‘De Música Ligera’ el estadio se vino abajo. Nadie lo vivió como algo forzado, fue pura emoción", escribió una usuaria que estuvo en la primera fecha. Otro sumó: "Canta en alemán, francés, italiano y español. Habla mejor que varios de los que la critican."
Mientras en las redes se multiplicaban los clips del estadio explotando de emoción, en OLGA el panel analizaba si el gesto era "auténtico". Noelia Custodio, también parte del programa, intentó bajarle el tono: "Con lo de Miranda! me gustó. Ella me cae bien. Pero no me puede importar menos…". Pero ya era un poquito tarde.
Y al final, la sensación que quedó fue que Dua Lipa vino a cantar y conectar, y terminó recibiendo una clase de prejuicio gratuito. Nati y Homero, que buscaban picante radial, se toparon con una sociedad que ya no se banca que la crítica venga desde arriba, sin información ni empatía.
Porque si algo dejó claro esta historia es que, cuando el mundo te canta en tu idioma, lo mínimo que podés hacer es escuchar antes de opinar.
