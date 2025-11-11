Dua Lipa cantó en español y en OLGA la destrozaron: Las redes no lo dejaron pasar

Muchos señalaron lo mismo: que el problema no era la crítica, sino el prejuicio detrás del chiste. En estos tiempos, donde Argentina pelea por hacer visible en el mundo, que dos comunicadores populares reduzcan un gesto artístico a una mirada condescendiente cayó bastante mal.

image Los usuarios defendieron a Dua Lipa y criticaron la soberbia del panel de OLGA. Así quedó expuesto cómo la desinformación y el prejuicio arruinan cualquier debate.

Incluso los fans de Dua Lipa que fueron a los shows contaron su experiencia: "Cuando empezó ‘De Música Ligera’ el estadio se vino abajo. Nadie lo vivió como algo forzado, fue pura emoción", escribió una usuaria que estuvo en la primera fecha. Otro sumó: "Canta en alemán, francés, italiano y español. Habla mejor que varios de los que la critican."

Mientras en las redes se multiplicaban los clips del estadio explotando de emoción, en OLGA el panel analizaba si el gesto era "auténtico". Noelia Custodio, también parte del programa, intentó bajarle el tono: "Con lo de Miranda! me gustó. Ella me cae bien. Pero no me puede importar menos…". Pero ya era un poquito tarde.

Embed

Y al final, la sensación que quedó fue que Dua Lipa vino a cantar y conectar, y terminó recibiendo una clase de prejuicio gratuito. Nati y Homero, que buscaban picante radial, se toparon con una sociedad que ya no se banca que la crítica venga desde arriba, sin información ni empatía.

Porque si algo dejó claro esta historia es que, cuando el mundo te canta en tu idioma, lo mínimo que podés hacer es escuchar antes de opinar.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Provincias construyen autovías: Milei, primer presidente que no inauguró ni un kilómetro de ruta

La nueva ruta del dinero chino: millonarios huyen de Singapur y aterrizan en Dubái

La miniserie de 6 capítulos que todos devoran en una tarde

Riestra 0-1 Independiente: el Rojo rompió un invicto de casi 2 años y ayudó a River en la Libertadores

Viviana Canosa prepara su regreso a la TV: Los canales que se pelean por tenerla