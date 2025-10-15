Martín Fierro de canales de streaming: OLGA y Telefe se unen para una tranmisión histórica

Migue Granados: De líder en OLGA a batallar contra el ego y las críticas

Es preciso destacar que en medio del auge de los canales de streaming uno de los que pica en punta es OLGA, de la mano de Migue Granados.

En una nota que dio que le dio al periodista Sebastián Davidovsky en el ciclo Error de sistema, el rosarino reconoció que su objetivo no era convertirse en referente de las nuevas plataformas con su desembarco en la reconocida señal digital.

"Yo igual no sé si mi objetivo era llegar a grandes audiencias, digamos, yo nunca pensé que iba a hacer lo que hago. No estaba en mis planes", reconoció.

Asimismo, luego agregó: "Yo este año con respecto al ego cambié bastante porque hay programas en OLGA que le van mejor que al mío". "Me hacía mal a mí, después los demás me chupan un huevo. Pero como que, no sé, se me desactivó. Se me desactivó. Hay programas que les va mejor y estoy contento", señaló al respecto de la competencia interna que hay como también así en el resto de las señales.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Otra reconocida empresa de alimentos, con 30 años de historia, cierra en la Argentina

Países Bajos interviene una fábrica de chips china para asegurarse un suministro clave

La miniserie de 6 capítulos ideal para maratonear este fin de semana largo

Finde XL en AMBA: Reabre baratísimo outlet y lugarcitos para merendar por $3.500

Estados Unidos quiere controlar tierras raras y borrar a China, los sojeros ya se la tienen jurada