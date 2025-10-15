Por primera vez se llevará a cabo la entrega de los Martín Fierro de los canales de streaming, la cita será el 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y será con transmisión conjunta entre OLGA y Telefe.
DÓNDE Y CUÁNDO SERÁ
Martín Fierro de canales de streaming: OLGA y Telefe se unen para una tranmisión histórica
Mediante un llamativo spot, desde OLGA hicieron oficial la entrega de premios que buscará galardonar a los mejores contenidos digitales del país.
La nueva gala, impulsada por Aptra, buscará reconocer la pujante producción digital del país, destacando creadores, programas y plataformas que han ganado relevancia en los últimos años.
La propuesta fue anunciada mediante redes sociales, en un video presentado durante el programa Soñé que volaba, y generó expectativas en el ecosistema digital al tratarse de la primera vez que se hará en la que un gaucho con una tablet en sus manos va cambiando de canales digitales.
En la organización del evento también se advierte una apuesta por consolidar el streaming como espacio legítimo de la industria audiovisual, al nivel de la televisión tradicional, con una puesta en escena ambiciosa.
Migue Granados: De líder en OLGA a batallar contra el ego y las críticas
Es preciso destacar que en medio del auge de los canales de streaming uno de los que pica en punta es OLGA, de la mano de Migue Granados.
En una nota que dio que le dio al periodista Sebastián Davidovsky en el ciclo Error de sistema, el rosarino reconoció que su objetivo no era convertirse en referente de las nuevas plataformas con su desembarco en la reconocida señal digital.
"Yo igual no sé si mi objetivo era llegar a grandes audiencias, digamos, yo nunca pensé que iba a hacer lo que hago. No estaba en mis planes", reconoció.
Asimismo, luego agregó: "Yo este año con respecto al ego cambié bastante porque hay programas en OLGA que le van mejor que al mío". "Me hacía mal a mí, después los demás me chupan un huevo. Pero como que, no sé, se me desactivó. Se me desactivó. Hay programas que les va mejor y estoy contento", señaló al respecto de la competencia interna que hay como también así en el resto de las señales.
