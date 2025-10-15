urgente24
Yanina Latorre destruyó Beto Casella ante su posible llegada a América TV

En medio de los rumores que indican la salida del conductor de El Nueve, Yanina Latorre dejó en claro que no le entusiasma compartir pantalla con su colega.

15 de octubre de 2025 - 13:00
Yanina Latorre liquidó Beto Casella ante su posible llegada a América TV.

Yanina Latorre liquidó Beto Casella ante su posible llegada a América TV.

El hecho de que Beto Casella tenga un pie y medio afuera de El Nueve rápidamente generó repercusión teniendo en cuenta que uno de los canales que pican en punta para continuar su carrera es América TV y Yanina Latorre no dudó en contestar al respecto de la fuerte posibilidad.

En medio de una nota que dio para el programa Ya fue todo vía streaming se mostró en contra de compartir pantalla con el reconocido conductor: "No soy fan de Beto. ¿Qué te voy a decir?".

Asimismo, desestimó la importancia de su desembarco al canal perteneciente Grupo América y opinó que las autoridades deberían darle más importancia al programa Pasó en
América, conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas. "Me gusta Pasó en América", expresó y agregó picante: "Me parece fresca Sabrina. A mí Beto me da demodé".

"Me encanta Sabrina. Aparte merecen seguir porque les va bárbaro y la están recontra remando", añadió posteriormente dejando en claro que no apuesta por la llegada del reconocido comunicador que en más de una ocasión deslizó que buscará nuevos horizontes de cara a 2026.

Beto Casella desafió a El Nueve

Al parecer todo indicaría que Beto Casella dará un paso al costado y dejará Bendita al salir de El Nueve y de esa manera desembarcará en otro canal entre los que pican en punta se encuentran América TV y El Trece.

Hace algunos días el conductor aprovechó para desafiar tanto a Tamara Pettinato y a las autoridades del canal que estarían pensando en la comunicadora para que sea su reemplazo en 2026 en diálogo con el programa Mediodía Bien Arriba por la TV Pública.

"Me encanta y si pudiéramos competir en el mismo horario, mejor. Es divertido. Es divertido, la salsa de la vida. Canal 9 tiene que apostar por Tamara Pettinato", manifestó picante sobre la posibilidad de que puedan competir en la mism franja horaria.

Además, más tarde reconoció que por el momento "es todo mediático" teniendo en cuenta de que no hay "nada firmado". Luego de sus declaraciones al respecto, confesó que se siente "bárbaro" y dejó en claro que la posibilidad de quedarse en el canal donde estuvo durante 20 años con su programa es prácticamente nula.

