Yanina Latorre destruyó Beto Casella ante su posible llegada a América TV

Beto Casella desafió a El Nueve

Al parecer todo indicaría que Beto Casella dará un paso al costado y dejará Bendita al salir de El Nueve y de esa manera desembarcará en otro canal entre los que pican en punta se encuentran América TV y El Trece.

Hace algunos días el conductor aprovechó para desafiar tanto a Tamara Pettinato y a las autoridades del canal que estarían pensando en la comunicadora para que sea su reemplazo en 2026 en diálogo con el programa Mediodía Bien Arriba por la TV Pública.

"Me encanta y si pudiéramos competir en el mismo horario, mejor. Es divertido. Es divertido, la salsa de la vida. Canal 9 tiene que apostar por Tamara Pettinato", manifestó picante sobre la posibilidad de que puedan competir en la mism franja horaria.

Además, más tarde reconoció que por el momento "es todo mediático" teniendo en cuenta de que no hay "nada firmado". Luego de sus declaraciones al respecto, confesó que se siente "bárbaro" y dejó en claro que la posibilidad de quedarse en el canal donde estuvo durante 20 años con su programa es prácticamente nula.

