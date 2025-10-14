Telefe cerró La Voz Argentina con polémica y el público explotó en redes

Embed

Aun así, el público respondió. La final arrancó con 12.6 puntos y llegó a 17.5 cuando Behringer fue consagrado. Nada mal para los tiempos que corren, aunque bien lejos de los 20 puntos que marcaban las grandes noches de la televisión de hace una década. La gente sigue mirando, pero con otra lógica: la emoción ya no está solo en la tele, también se juega en las redes.

MasterChef volvió con todo: show, chicanas y un público fiel

A las 22.15, con el eco de los aplausos de La Voz todavía en el aire, apareció Wanda Nara con su sonrisa impecable y los tres jurados de siempre: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. MasterChef Celebrity 2025 arrancó con una lista de participantes tan variada como televisiva: Pablo Lescano, La Joaqui, Emilia Attias, Maxi López, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Sofi Martínez, Andy Chango, Momi Giardina, Luis Ventura, Eugenia Tobal, Diego "Peque" Schwartzman y varios más.

El debut se sirvió caliente: empezó con 16.5 puntos, subió a 17.5 a la media hora y alcanzó un pico de 18.5 cerca de las 23, según los datos de Kantar IBOPE. Fue, sin dudas, el programa más visto del día. Y no por casualidad: la fórmula sigue funcionando. Un poco de cocina, otro tanto de ego, condimentos de reality y Wanda en modo show.

image Wanda Nara debutó con un elenco explosivo y logró altos números de rating. Con chicanas y ritmo televisivo, el reality volvió a demostrar que la fórmula todavía funciona.

Uno de los momentos más comentados llegó con la chicana de Maxi López a Wanda: "Cuando estaba casado era todo congelado". La frase, que en segundos se volvió viral, marcó el tono de lo que se viene: competencia, pero con cruces personales y una producción que sabe explotar cada detalle.

Telefe volvió a demostrar que cuando se propone recuperar la atención del público, lo consigue. La Voz Argentina cerró con emoción, aunque empañada por un final mal resuelto; MasterChef abrió con energía, ritmo y rating en alza. Y en medio de la guerra del streaming, el canal dejó algo claro: la televisión abierta todavía puede dar pelea, si sabe contar historias y mantener viva la adrenalina del momento.

