Telefe se jugó un lunes a todo o nada: el final de La Voz Argentina y el arranque de MasterChef Celebrity pusieron a la pantalla en modo show total. Pero entre la emoción por el triunfo y el regreso del reality culinario, un detalle inesperado terminó dejando a muchos televidentes con bronca y ganas de saber más.
TODOS EN SHOCK
Telefe cerró La Voz Argentina con polémica y el público explotó en redes
Telefe la rompió con La Voz Argentina, pero cortó la final de golpe y dejó a todos colgados. ¿Por qué no mostraron los resultados en vivo?
El error de Telefe que empañó la gran noche de "La Voz Argentina"
El cierre de La Voz Argentina 2025 tuvo todo lo que se espera de una final: emoción, buena música, un estudio a pleno y una historia de superación que tocó fibras. Nicolás Behringer, del Team Luck Ra, fue el gran ganador de la noche y se llevó 70 millones de pesos, un auto Volkswagen Tera 0 km y un contrato con Universal Music.
Hasta ahí, todo perfecto. Pero cuando el conductor Nicolás Occhiato anunció su nombre, la pantalla se apagó demasiado rápido. Telefe cortó la transmisión sin decir en qué puesto habían quedado los otros tres finalistas ni mostrar los porcentajes de votos, algo que siempre se hacía.
En X (antes Twitter), las quejas se multiplicaron en segundos. "¿Y el resto? ¿Para qué votamos?" fue el mensaje más repetido. El enojo tenía sentido: mucha gente siguió el reality de punta a punta y se perdió el cierre real, simplemente porque no estaba en redes.
Horas después, en el Instagram oficial del canal, se publicó que Alan Lez fue segundo, Milagros Amud tercera y Eugenia Rodríguez cuarta. Pero el daño ya estaba hecho. En tiempos donde cada punto de rating vale oro, el canal cometió un error básico: romper el encanto del vivo, ese momento donde la TV todavía logra unir a todos frente a la pantalla.
Aun así, el público respondió. La final arrancó con 12.6 puntos y llegó a 17.5 cuando Behringer fue consagrado. Nada mal para los tiempos que corren, aunque bien lejos de los 20 puntos que marcaban las grandes noches de la televisión de hace una década. La gente sigue mirando, pero con otra lógica: la emoción ya no está solo en la tele, también se juega en las redes.
MasterChef volvió con todo: show, chicanas y un público fiel
A las 22.15, con el eco de los aplausos de La Voz todavía en el aire, apareció Wanda Nara con su sonrisa impecable y los tres jurados de siempre: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. MasterChef Celebrity 2025 arrancó con una lista de participantes tan variada como televisiva: Pablo Lescano, La Joaqui, Emilia Attias, Maxi López, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Sofi Martínez, Andy Chango, Momi Giardina, Luis Ventura, Eugenia Tobal, Diego "Peque" Schwartzman y varios más.
El debut se sirvió caliente: empezó con 16.5 puntos, subió a 17.5 a la media hora y alcanzó un pico de 18.5 cerca de las 23, según los datos de Kantar IBOPE. Fue, sin dudas, el programa más visto del día. Y no por casualidad: la fórmula sigue funcionando. Un poco de cocina, otro tanto de ego, condimentos de reality y Wanda en modo show.
Uno de los momentos más comentados llegó con la chicana de Maxi López a Wanda: "Cuando estaba casado era todo congelado". La frase, que en segundos se volvió viral, marcó el tono de lo que se viene: competencia, pero con cruces personales y una producción que sabe explotar cada detalle.
Telefe volvió a demostrar que cuando se propone recuperar la atención del público, lo consigue. La Voz Argentina cerró con emoción, aunque empañada por un final mal resuelto; MasterChef abrió con energía, ritmo y rating en alza. Y en medio de la guerra del streaming, el canal dejó algo claro: la televisión abierta todavía puede dar pelea, si sabe contar historias y mantener viva la adrenalina del momento.
